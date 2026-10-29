Estados Unidos

Tragedia en Colorado: hallaron muertos a dos universitarios que desaparecieron durante una escalada en plena tormenta

Un operativo de búsqueda y rescate de tres días con más de 60 voluntarios terminó con el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes en una cuenca del West Apostle Mountain

Retrato doble de dos hombres jóvenes: uno con sudadera oscura y el otro con abrigo azul, gorra y cuerda de escalar sobre un sendero con nieve
Matsuda y Donlon tenían 19 y 20 años y estudiaban en el Colorado Mountain College de Leadville. Sus familias los describieron como escaladores experimentados (Chaffee County Sheriff's Office)
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El Ice Mountain, en el condado de Chaffee, Colorado, figura en las guías de escalada como una cumbre reservada para alpinistas avanzados, incluso en condiciones secas, informó AP News.

El fin de semana del 24 de octubre, una tormenta la transformó en una trampa mortal para Kaden Matsuda, de 19 años, y Jackson Donlon, de 20.

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Los dos jóvenes eran estudiantes del Colorado Mountain College (CMC) en Leadville. Salieron del campus el viernes 23 de octubre con un itinerario claro y equipo técnico de escalada. No regresaron.

El lunes, el personal de la institución los reportó como desaparecidos ante la Oficina del Sheriff del Condado de Chaffee.

Un montañista de espaldas con chaqueta roja y mochila camina sobre la nieve en dirección a una cumbre rocosa
El lunes por la mañana, cuando el campus advirtió que no habían regresado, comenzó una carrera contra el tiempo y el clima para encontrarlos (Chaffee County Sheriff's Office)

La búsqueda

La Oficina del Sheriff del Condado de Chaffee movilizó a más de 60 voluntarios de búsqueda y rescate desde el primer día. El operativo contó con helicópteros, drones, tecnología infrarroja y perros rastreadores.

Un análisis forense de los teléfonos de los estudiantes confirmó que los dispositivos no habían registrado actividad en las últimas 48 horas, según la agencia.

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Vista aérea de una montaña rocosa y empinada cubierta de nieve y hielo bajo un cielo nublado
La montaña, ubicada en el extremo norte del condado de Chaffee, es considerada una de las ascensiones más técnicas y exigentes de toda la región central de Colorado (Chaffee County Sheriff's Office)

El martes 27, un helicóptero detectó un objeto en las cercanías del Lago Ann. Un equipo en tierra llegó hasta el lugar y constató que se trataba de la carpa de los jóvenes, colapsada bajo el peso de la nieve.

Adentro había bolsas de dormir, una estufa y ropa, pero los estudiantes no estaban. La ausencia de huellas en la nieve y la falta de ese material en la carpa, en el dormitorio y en el vehículo de los jóvenes indicaban que habían salido a escalar con todo el equipamiento.

Un helicóptero blanco y rojo posado en un terreno despejado junto a dos personas con cascos azules que cargan mochilas y equipo de trabajo
Fue desde el aire que los rescatistas lograron el primer avance concreto: la detección de un objeto en la nieve que resultó ser la carpa de los jóvenes, colapsada y abandonada (FOX31 Denver)

Las condiciones climáticas

El viernes llovía en el área. El sábado 24 por la tarde comenzó a nevar. La tormenta acumuló entre 30 y 60 centímetros (1 a 2 pies) en la mayor parte del terreno, con acumulaciones de hasta 90 centímetros (3 a 4 pies) en zonas afectadas por el viento.

El Ice Mountain, con una altura de 4.297 metros (14.094 pies), quedó cubierto de nieve y hielo.

El sheriff Andy Rohrich describió la situación ante la prensa: “A veces la madre naturaleza te tira una bola curva”, tal y como consta en las declaraciones difundidas por su oficina. Rohrich también subrayó que ambos jóvenes estaban bien preparados, pero que la tormenta fue determinante.

Amigos y familiares de los dos estudiantes confirmaron a las autoridades que se trataba de escaladores con experiencia. Matsuda estudiaba para convertirse en bombero forestal. Donlon se formaba como guía de montaña. Ambos habían compartido un mapa con el itinerario previsto antes de partir.

Un hombre sostiene la correa de un perro con chaleco reflectante sobre un terreno nevado, con un helicóptero y montañas al fondo
La tormenta que azotó la zona el sábado 24 de octubre no estaba prevista con esa intensidad. Transformó el terreno en pocas horas y complicó tanto la escalada como el posterior rescate (Chaffee County Sheriff's Office)

El hallazgo

Matsuda y Donlon fueron encontrados cerca el uno del otro en una cuenca del West Apostle Mountain, una cima de 4.141 metros (13.597 pies) contigua al Ice Mountain.

La Oficina del Sheriff indicó que no hay indicios de intervención de terceros. “No se sospecha ningún acto criminal, y no ofreceremos hipótesis sobre lo ocurrido hasta que se complete la autopsia”, afirmó la institución en un comunicado oficial.

“Aunque esto es un golpe durísimo, nuestras plegarias de encontrar a Kaden y Jackson fueron respondidas, lo que le da algo de cierre a la familia”, escribió el sheriff Rohrich en sus redes sociales, donde también pidió a la comunidad que respete el duelo de los allegados.

Parte trasera y lateral de una camioneta blanca con la inscripción Chaffee County Search & Rescue y un emblema circular de rescate
Oficina del Sheriff del Condado de Chaffee gestionó simultáneamente el operativo de rescate, la investigación y la comunicación con las familias de los dos estudiantes (FOX31 Denver)

El CMC Leadville confirmó, por su parte, que el personal docente y administrativo acompañaba a los alumnos afectados.

Un vocero de la institución aseguró, en declaraciones recogidas por ABC News, que varios docentes con formación especializada en montañismo participaron directamente en las operaciones de rescate.

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