Estados Unidos

Una mujer enfrenta cargos por crímenes de odio tras atacar con jeringas a dos hombres judíos en Nueva York

La acusada fue arrestada luego de que las cámaras registraran los episodios de hostigamiento y agresión física del 21 de octubre en el Diamond District de Manhattan

La acusada enfrenta cargos por crímenes de odio tras atacar con jeringas a dos hombres judíos en Manhattan (X/@msspshomrim)
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Una mujer de Brooklyn enfrenta cargos por crímenes de odio tras una serie de ataques con jeringas contra hombres judíos en pleno Diamond District de Manhattan. El caso combina violencia física, amenazas verbales en ruso y un desenlace inesperado cuando la sospechosa interrumpió su conducta al enterarse de que una tercera persona no era judía.

La secuencia de hechos, ocurrida durante la semana pasada, quedó registrada por cámaras de seguridad y derivó en una detención días después, de acuerdo con medios locales como NBC New York y ABC7.

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La Fiscalía de Manhattan identificó a la sospechosa como Anna Mochalova, de 32 años y residente de Brighton Beach, según los documentos formales. La mujer fue arrestada el sábado por la comisaría Midtown North.

Persona con ropa oscura y el cabello recogido que transita por una acera junto a un automóvil negro.
El primer ataque de Anna Mochalova ocurrió en la calle 47 Oeste contra un rabino vestido con indumentaria ortodoxa (X/@msspshomrim)

Mochalova quedó imputada con dos cargos de asalto en segundo grado como crimen de odio, uno de amenaza en segundo grado como crimen de odio, dos de posesión criminal de arma en cuarto grado y dos de hostigamiento agravado en segundo grado, detalló People.

Además, entre los cargos se sumó la posesión criminal de un arma, sin especificar el objeto utilizado, ya que las víctimas creyeron que la sospechosa portaba un arma de fuego.

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Los dos ataques en cinco minutos

El primer episodio ocurrió alrededor de las 17:50 del miércoles 21 de octubre afuera del número 15 de la calle 47 Oeste, cuando Mochalova siguió a un hombre vestido con ropa tradicional judía ortodoxa, lo acorraló contra un vehículo y lo pinchó en la espalda baja, según el relato coincidente de NBC New York y People.

La víctima describió haber sentido “una sensación aguda y punzante” en la zona lumbar y sufrió una laceración, sangrado y dolor considerable, de acuerdo con la denuncia citada por NBC New York. El hombre identificado como Yosef por New York Post, es un rabino de 26 años.

Minutos después, alrededor de las 17:55, en la intersección de la Sexta Avenida y la calle 45 Oeste, la sospechosa atacó a un segundo hombre de 37 años que vestía un solideo (yarmulke), al que empujó varias veces por detrás antes de clavarle una aguja en el antebrazo derecho.

Captura de video de seguridad desde un plano cenital con peatones caminando entre dos automóviles en una calle urbana
La agresora clavó una aguja a un segundo hombre en la Sexta Avenida y profirió amenazas de muerte en ruso (NBC New York)

Según el expediente citado por medios neoyorquinos, la mujer le dijo entonces en ruso: “Huye de aquí, tengo una pistola, te voy a matar”. Acto seguido, hizo ademanes hacia el interior de su campera, lo que llevó a la víctima a creer que portaba un arma de fuego, de acuerdo con la acusación.

Tras ese segundo ataque, la mujer se dirigió a un tercer hombre y le preguntó en inglés si era judío, según el relato de la segunda víctima recogido por People. Cuando el hombre respondió que era musulmán, “ella se disculpó y se marchó”.

El relato de la primera víctima

El rabino Yosef, identificado por New York Post como la primera víctima, señaló que cree haber sido blanco del ataque por su aspecto. “Nunca había visto a esa persona. Pasa de largo junto a otras personas. Soy visiblemente judío”, afirmó ante el medio.

Yosef, quien realiza tareas de acercamiento religioso en las calles de Nueva York, aseguró que se trató de su primera experiencia de hostigamiento: “Nunca experimenté antisemitismo en ningún lugar de Estados Unidos a nivel personal”.

Pese al ataque, el rabino volvió al mismo lugar al día siguiente para continuar su actividad, en referencia a la resiliencia de sus abuelos tras el Holocausto. “Después del Holocausto, construyeron un hogar judío. Si ellos sobrevivieron, debo regresar para difundir la luz”, explicó.

Un cartel con el texto WANTED que incluye capturas de una cámara de seguridad con una mujer en la calle y datos de contacto de Manhattan Shomrim
Los ataques antisemitas representan más de la mitad de los crímenes de odio registrados este año por el Departamento de Policía de Nueva York (X/@msspshomrim)

Cómo identificaron a la sospechosa

Un detective revisó las cámaras de seguridad colocadas afuera del número 20 de la calle 47 Oeste, donde se observó a una mujer vestida completamente de negro, con campera de piel sintética marrón y mochila, según el documento legal.

A partir de una imagen fija de ese video, un oficial de tránsito de la policía de Nueva York reconoció a Mochalova “basado en interacciones previas con el acusado”.

La patrulla comunitaria Manhattan Shomrim Safety Patrol colaboró con la Unidad de Crímenes de Odio del NYPD en la investigación y difundió un pedido público de testimonios y grabaciones, repasó ABC7. Antes del arresto, la policía describía a la sospechosa como una mujer blanca de unos 40 años.

Captura de video de seguridad desde un plano cenital con peatones caminando entre dos automóviles en una calle urbana
Un oficial de tránsito de la policía reconoció a la sospechosa mediante las imágenes de las cámaras de seguridad (NBC New York)

La audiencia judicial

Mochalova fue imputada el domingo en la Corte Criminal de Manhattan. La fiscal auxiliar Emily Hong calificó la conducta como “aterradora y preocupante” y sostuvo que la acusada “seleccionó a sus dos víctimas porque creía que eran judíos”.

La fiscalía solicitó una fianza de USD 100.000 en efectivo, pero la jueza Linda Capitti la fijó en USD 50.000, según People. La magistrada también advirtió que Mochalova podría enfrentar una sentencia seria si es hallada culpable.

La abogada defensora, Lila Carpenter, cuestionó la identificación de su clienta: “Estas acusaciones son preocupantes. Que sean de mi cliente o no es otra cuestión”, declaró ante la jueza. Mochalova tiene previsto regresar a la corte el jueves 29 de octubre.

En el Diamond District, comerciantes manifestaron inquietud por lo sucedido: “Podría haberme pasado a mí mismo”, dijo un dueño de negocio citado por CBS News, mientras el NYPD había reportado semanas antes un incremento cercano al 13% en los crímenes de odio durante los primeros nueve meses del año, con los incidentes antisemitas representando más de la mitad del total.

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