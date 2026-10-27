Detuvieron a un candidato republicano en Georgia acusado de exhibirse ante una menor cerca de una parada de autobús escolar

Andre Lamar Stafford fue arrestado por cargos de abuso sexual infantil e indecencia pública en el condado de Cobb (Facebook)

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Un candidato republicano a la Cámara de Representantes de Georgia, Andre Lamar Stafford, fue detenido el 22 de octubre tras ser acusado de abuso sexual infantil e indecencia pública por un presunto episodio ocurrido cerca de una parada de autobús escolar en Smyrna, en el condado de Cobb.

La investigación se originó por una denuncia vinculada con hechos que habrían ocurrido el 15 de octubre. La orden de arresto, citada por CBS Atlanta y FOX 5 Atlanta, sostiene que una menor caminaba hacia su parada cuando un automóvil se detuvo junto a ella.

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Stafford compite por el Distrito 42 de la Cámara de Representantes estatal, una circunscripción que incluye partes del condado de Cobb y Smyrna. El escaño está ocupado actualmente por el demócrata Gabriel Sánchez.

La denuncia señala un incidente cuando la menor iba a tomar el autobús

La denuncia policial señala que el episodio ocurrió cerca de una parada de autobús escolar en la localidad de Smyrna (Facebook)

Los documentos judiciales revisados por CBS Atlanta indican que el hecho habría ocurrido entre las 8:22 y las 8:27 de la mañana, en las inmediaciones de Lakes Edge Drive SE y Hillsdale Parkway.

De acuerdo con la orden, el conductor de un sedán gris se acercó a la niña, le dijo que era bonita y luego exhibió sus genitales ante ella antes de abandonar la zona. Las autoridades atribuyeron al sospechoso los cargos de abuso sexual infantil, considerado un delito grave, e indecencia pública, tipificada como delito menor.

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La cobertura de medios locales precisó que el vehículo descrito por la menor era un Kia Forte gris modelo 2024. La investigación permitió relacionar ese automóvil con Stafford.

La acusación no equivale a una condena. La responsabilidad penal del aspirante deberá ser determinada por el proceso judicial correspondiente.

Las cámaras lectoras de placas llevaron a los investigadores hasta un Kia Forte

Los investigadores revisaron registros de cámaras Flock, un sistema de lectores automáticos de matrículas instalado cerca de un complejo de apartamentos, informó FOX 5 Atlanta. Ese sistema habría captado un Kia Forte gris de 2024 al ingresar al área a las 8:11 de la mañana.

El vehículo estaba registrado a nombre de Stafford, de acuerdo con los documentos citados por los tres medios. A partir de ese dato, los agentes utilizaron la fotografía de la licencia de conducir del candidato en una rueda de reconocimiento fotográfica.

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La menor identificó al candidato como el conductor, según consta en la orden de arresto reseñada por CBS Atlanta. Las autoridades no divulgaron más detalles sobre la investigación ni información adicional sobre otros posibles elementos probatorios.

Un magistrado del condado de Cobb emitió la orden de arresto el 22 de octubre. El juez Quinn M. Kasper le negó inicialmente el beneficio de una fianza, al considerar que representaba un riesgo para una persona o para la comunidad, tal y como indicaron los documentos judiciales recogidos por CBS Atlanta.

Stafford confirmó su arresto y dijo que seguirá en la campaña

Andre Stafford ratificó la continuidad de su candidatura electoral por el Distrito 42 (Oficina del Sheriff del Condado de Cobb)

En una conversación telefónica con FOX 5 Atlanta, Andre Stafford confirmó que había sido arrestado por las acusaciones, aunque no ofreció comentarios adicionales sobre el caso.

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Consultado sobre si abandonaría su candidatura al Distrito 42, respondió: “No tengo ninguna razón para retirarme; soy inocente”. La declaración fue traducida del inglés y recogida por la cadena local.

Los registros carcelarios citados por FOX 5 Atlanta señalaban posteriormente que Stafford había salido de la cárcel del condado de Cobb. Sin embargo, otras informaciones publicadas el 27 de octubre indicaban que se encontraba sin derecho a fianza. Los reportes no precisaron si esa diferencia se debía a una modificación posterior de su situación judicial.

Las autoridades tampoco habían confirmado si el candidato contaba con representación legal, aseguró FOX 5 Atlanta. Tampoco se conocieron declaraciones de su campaña o de la de Gabriel Sánchez acerca de la continuidad de la contienda.

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Un aliado republicano pidió que se aclare la acusación

Stafford ha aparecido fotografiado con dirigentes republicanos de Georgia, entre ellos el senador estatal Greg Dolezal, el congresista Barry Loudermilk y el representante estatal Houston Gaines.

El congresista Mike Collins señaló que Stafford había colaborado como voluntario en distintas campañas durante el año. Sobre las acusaciones, declaró: “Los cargos son repugnantes; si resultan ser ciertos, debería estar registrado como delincuente y tras las rejas”, de acuerdo con la traducción de sus palabras difundidas por el medio.

La campaña de Collins sostuvo, además, que Stafford no tiene una relación formal con su equipo. El caso avanza en el condado de Cobb mientras el candidato enfrenta la contienda por la Cámara de Representantes de Georgia.

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