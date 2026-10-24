Caso Faith Hedgepeth: condenan a perpetua a Miguel Salguero Olivares por el asesinato de la estudiante de UNC-Chapel Hill

Tras 14 años de impunidad, el análisis de ADN y huellas dactilares fue clave para condenar a cadena perpetua al asesino de Faith Hedgepeth, estudiante de la UNC-Chapel Hill hallada sin vida en su apartamento. (Fuente: ABC7)

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Un jurado de Durham, Carolina del Norte, declaró culpable a Miguel Salguero Olivares de asesinato en primer grado, violación en primer grado, agresión sexual en primer grado y robo con allanamiento de morada por la muerte de Faith Hedgepeth, una estudiante de 19 años de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC-Chapel Hill) que fue hallada sin vida en su apartamento fuera del campus el 7 de septiembre de 2012.

El veredicto, emitido el viernes tras seis horas de deliberación repartidas en dos días, puso fin a un caso que permaneció sin resolver durante más de una década, y en el que las pruebas forenses —ADN y huellas dactilares— resultaron determinantes para vincular al acusado con la escena del crimen, según informó Associated Press a través de CNN.

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El juez Keith Gregory impuso a Salguero Olivares una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato. Además, dictó penas adicionales de 64 a 89 meses por robo con allanamiento y de 240 a 348 meses tanto por violación como por agresión sexual, que deberán cumplirse de forma consecutiva, de acuerdo con WRAL.

El juez Keith Gregory sentenció a Miguel Salguero Olivares a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de Faith Hedgepeth. (ABC 11)

El acusado, de 33 años, no declaró durante el juicio, y su defensa concluyó sin presentar testigos. Según la misma cadena, Salguero Olivares apelará las condenas y las penas.

La investigación reunió más de 400 muestras de ADN en nueve años

El caso permaneció activo —nunca fue clasificado como caso frío, según la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI)— desde el hallazgo del cuerpo de Hedgepeth hasta el arresto de Salguero Olivares el 16 de septiembre de 2021.

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Una detención por conducir bajo los efectos del alcohol en 2021 aportó la muestra de ADN que vinculó al acusado con la escena del crimen. (Cortesía Ronald Hedgepeth)

Más de 25 agentes especiales de la SBI trabajaron junto al Departamento de Policía de Chapel Hill, y la pesquisa acumuló más de 400 muestras de ADN, miles de pistas y cientos de entrevistas, indicó la agencia en un comunicado recogido por ABC 7 Chicago.

El punto de inflexión llegó en agosto de 2021, cuando Salguero Olivares fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y proporcionó una muestra de ADN que, según los fiscales, coincidió con las pruebas halladas en la escena del crimen.

Huellas dactilares y ADN vincularon al acusado con la escena

La fiscalía sustentó su caso en pruebas forenses que, a su juicio, conectaron de modo contundente a Salguero Olivares con el apartamento de Hedgepeth. Peritos testificaron que las huellas dactilares y la huella palmar del acusado fueron encontradas en una botella de vino, y que su ADN fue hallado en el cuerpo de la víctima, en una nota escrita sobre una bolsa de comida rápida y en una botella de ron cubierta de sangre que los investigadores identificaron como el arma homicida, según 6abc.

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La investigación del caso reunió más de 400 muestras de ADN, miles de pistas y cientos de entrevistas durante casi una década. (Raleigh/Wake CCBI)

Erin Ermish, científica forense del laboratorio criminal estatal, explicó que el ADN obtenido del cuerpo de Hedgepeth era 170 septillones de veces más probable que fuera una mezcla de ADN de la víctima y Salguero Olivares que de la víctima y un individuo desconocido. Para dimensionar esa cifra —un uno seguido de 24 ceros—, Ermish señaló que la NASA estima que el universo entero contiene apenas un septillón de estrellas. La mezcla de ADN hallada en la botella de ron arrojó una probabilidad aún mayor: 48,6 tredecillones de veces, es decir, un uno seguido de 42 ceros.

“Las pruebas forenses están gritando su nombre”, afirmó la fiscal Angela Garcia-Lamarca durante los alegatos finales, de acuerdo con Univision.

La noche del crimen, Hedgepeth quedó sola en su apartamento

La compañera de vivienda de Hedgepeth, Karena Rosario, testificó que ambas regresaron de un club nocturno alrededor de las 2:00 a. m. del 7 de septiembre de 2012. Rosario, que se sentía enferma, llamó a un amigo para que la recogiera y dejó a Hedgepeth sola. Horas más tarde, al volver al apartamento ubicado en el complejo Hawthorne at the View, en Old Chapel Hill Road, encontró el cuerpo de su compañera.

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La compañera de vivienda encontró el cuerpo de la estudiante de 19 años al regresar al apartamento en septiembre de 2012. (Facebook)

La autopsia reveló que Hedgepeth sufrió fracturas extensas en el cráneo y cortes en la cara y la cabeza, además de golpes graves en brazos y piernas. La fiscalía planteó que Salguero Olivares pudo haber asistido a una barbacoa organizada por un vecino esa noche, y que, tras intentar sin éxito acercarse a las jóvenes en el estacionamiento, regresó al apartamento.

Ningún testigo corroboró esa hipótesis, pero Garcia-Lamarca dijo al jurado: “No tienen que creer eso para saber que es culpable”.

La defensa cuestionó errores en la recolección de pruebas

Los abogados defensores centraron su estrategia en señalar fallos de la investigación: áreas del apartamento que la policía no registró, posibles indicios de sangre que se extraviaron y la interpretación de las pruebas de ADN. Argumentaron que el material genético hallado podía provenir de una relación sexual consentida ocurrida días antes del crimen.

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“Tal vez él estaba viviendo la misma vida que otros jóvenes de 19 y 20 años”, planteó el abogado defensor Jason Murphy, según recogió Univision. La fiscal especial Lisa Coltrane descartó esa línea argumental: “No importa qué errores se hayan cometido o qué cosas se hayan pasado por alto, eso no borra la huella de la palma; no elimina el ADN del interior de Faith. Atraparon al tipo porque dejó su ADN como confeti por toda esa habitación”.

Los padres de Faith Hedgepeth expresaron alivio y hablaron de perdón

Tras el veredicto, el juez Gregory invitó a la familia de la víctima a dirigirse a la sala. Connie Hedgepeth, madre de Faith, declaró que sentía paz después de más de 14 años de espera. “Estoy feliz de que tengamos el cierre que necesitamos. He perdonado”, dijo, y agregó que su corazón también sufre por la familia de Salguero Olivares, según ABC 7 Chicago.

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Los padres de Faith Hedgepeth manifestaron su perdón hacia el acusado tras la lectura del fallo del jurado. (Facebook)

Roland Hedgepeth, padre de la joven, precisó que habían transcurrido 5.158 días desde el asesinato hasta el fallo. “Siempre supe que era un regalo de Dios”, dijo sobre su hija, y se dirigió a Salguero Olivares: “No tenías ninguna razón para quitarle la vida”. A pesar del dolor, afirmó que su fe le exige perdonar: “Lo digo sin reservas: perdono a Miguel por lo que hizo”.

La SBI destacó que el caso se utiliza ahora para la formación de nuevos agentes en su academia, y su director, Chip Hawley, agradeció la dedicación de todos los organismos involucrados en la investigación y la causa judicial.

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