Estados Unidos

Estafas en Florida: cómo saber si una llamada de la policía es falsa y qué hacer

Las autoridades de varios condados advierten que los impostores utilizan nombres reales de agentes, números de placa y documentos fraudulentos para presionar a las víctimas con amenazas de detención

Los estafadores telefónicos en el sur de Florida exigen pagos de hasta USD 15.000 dólares bajo la amenaza de falsas órdenes de captura (REUTERS/Marco Bello)
Los estafadores telefónicos en el sur de Florida exigen pagos de hasta USD 15.000 dólares bajo la amenaza de falsas órdenes de captura (REUTERS/Marco Bello)
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Estafadores que se hacen pasar por agentes de policía están contactando a residentes del sur de Florida con llamadas telefónicas en las que alegan falsas órdenes de arresto, casos criminales pendientes o supuestas multas impagas.

Los impostores exigen pagos inmediatos —en algunos casos de hasta USD 15.000— y recurren a nombres reales de oficiales, números de placa auténticos y manipulación del identificador de llamadas para que la comunicación parezca legítima, según múltiples advertencias emitidas por departamentos de policía y oficinas del alguacil de la región.

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La policía local advirtió que los delincuentes manipulan identificadores de llamadas para mostrar números telefónicos oficiales (REUTERS/Brendan McDermid)
La policía local advirtió que los delincuentes manipulan identificadores de llamadas para mostrar números telefónicos oficiales (REUTERS/Brendan McDermid)

Las agencias involucradas en las alertas incluyen la Oficina del Alguacil de Broward (BSO, por sus siglas en inglés), el Departamento de Policía de Hialeah, la Policía de Sunny Isles Beach, el Departamento de Policía de Homestead y la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach, entre otras.

Ninguna fuerza policial en el sur de Florida contacta a ciudadanos por teléfono para exigir dinero a cambio de evitar un arresto, y cualquier solicitud de pago mediante tarjetas de regalo, transferencias bancarias o criptomonedas constituye una señal inequívoca de fraude, advirtió el informe de NBC South Florida.

Este puede ser un síntoma deansiedad
Las fuerzas del orden confirmaron que ninguna agencia policial solicita pagos mediante criptomonedas o tarjetas de regalo para frenar arrestos (Freepik)

Los estafadores usan datos policiales reales y documentos falsos para persuadir

Una de las tácticas más efectivas de los delincuentes consiste en utilizar información verificable de agentes en servicio activo.

De acuerdo con la Policía de Hialeah, los estafadores emplean nombres y números de placa reales e incluso modifican el número que aparece en la pantalla del teléfono, para que coincida con líneas oficiales del departamento. Esa combinación de datos auténticos dificulta que la víctima distinga entre una comunicación legítima y un intento de fraude.

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En el condado de Broward, la modalidad alcanzó un nivel de sofisticación adicional. Según la BSO, los impostores enviaron a un residente una imagen de lo que parecía ser una orden de arresto oficial y le advirtieron que su teléfono estaba siendo monitoreado para disuadirlo de verificar la información.

El capitán Matthew Cowart, responsable de los servicios judiciales de la BSO, explicó que los estafadores llegaron a utilizar su propio nombre para dar credibilidad a las llamadas. Cowart precisó que quienes no se presentan al servicio de jurado reciben una notificación por correo postal, y que ese aviso “no solicita ningún tipo de pago”.

Un cartel blanco con el texto "Broward Sheriff's Office Deerfield Beach District", una estatua de ciervo y arbustos verdes
El capitán Matthew Cowart aclaró que las notificaciones del servicio de jurado en Broward llegan exclusivamente por correo postal sin cobros (Broward Sheriff's Office)

Otro esquema involucra a suplantadores de identidad durante robos presenciales

El fenómeno no se limita a las llamadas telefónicas. En el condado de Palm Beach, dos hombres enfrentan cargos por hacerse pasar por oficiales de la ley durante al menos tres robos perpetrados en octubre.

Según las declaraciones juradas, los sospechosos circulaban en una camioneta con calcomanías de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) y la inscripción “State Trapper” (cazador del estado) en las ventanillas, lo que les permitía aparentar autoridad ante sus víctimas.

Rick Morris, exsubjefe de la Policía de West Palm Beach y director del Instituto de Justicia Criminal del Palm Beach State College, señaló que la apariencia de un vehículo por sí sola no permite confirmar si quien lo conduce es un agente legítimo. “Muchos policías en el sur de Florida usan vehículos sin identificación o autos de alquiler”, advirtió Morris en declaraciones recogidas por ABC 15 News.

Cómo verificar si quien lo detiene es realmente un oficial de policía

Morris recomendó que, ante cualquier sospecha, el conductor reduzca la velocidad, encienda las luces de emergencia y busque un lugar seguro e iluminado con presencia de otras personas, como una estación de servicio, un hospital o una estación de bomberos.

Marque el 911, dígale al despachador que sospecha de un posible impostor y lo guiarán durante todo el proceso”, indicó el experto.

Para quienes se desplazan en bicicleta o patinete eléctrico, la recomendación es dirigirse a un sitio con alta concurrencia de personas, como un supermercado o un centro comercial.

Los protocolos de seguridad sugieren llamar al 911 y conducir hacia una zona concurrida ante la sospecha de una detención ilegítima (REUTERS/Giorgio Viera)
Los protocolos de seguridad sugieren llamar al 911 y conducir hacia una zona concurrida ante la sospecha de una detención ilegítima (REUTERS/Giorgio Viera)

Qué hacer ante una llamada sospechosa de alguien que dice ser policía

Las agencias del sur de Florida coinciden en una serie de pasos concretos para evitar ser víctima de estas estafas telefónicas:

  • Colgar de inmediato: ningún departamento de policía llama para exigir pagos por teléfono.
  • No realizar ningún pago: las fuerzas del orden nunca solicitan dinero mediante tarjetas de regalo, transferencias bancarias, criptomonedas ni efectivo recogido a domicilio.
  • No compartir información personal: datos como direcciones, números de documentos o información financiera no deben proporcionarse a un interlocutor no verificado.
  • Verificar la información de forma independiente: es clave comunicarse directamente con el departamento de policía correspondiente a través de su línea no urgente o con el tribunal competente.
  • Alertar a personas vulnerables: los adultos mayores son un blanco frecuente de este tipo de fraude.

Las autoridades citadas por NBC South Florida indicaron que cualquier persona que haya sido contactada o que sospeche haber sido víctima, puede comunicarse con Crime Stoppers (al 1-800-458-8477).

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