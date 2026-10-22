La “Casa de Muñecas” de Marilyn Monroe en Palm Springs se vendió por USD 2,8 millones

El fundador de M Star Studios, Nick Adler, puso la residencia en el mercado con una cotización inicial de USD 3.300.000 (EFE/Instagram: @realtordotcom/Teigen Media).

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La antigua casa de descanso de Marilyn Monroe en Palm Springs, California, conocida como la “Casa de Muñecas”, fue vendida por USD 2.810.000 a una diseñadora local que planea restaurarla y conservar los rasgos arquitectónicos vinculados con su pasado en Hollywood.

De acuerdo con el medio TMZ, el anterior propietario era Nick Adler, fundador de M Star Studios, y había salido al mercado con un precio inicial de USD 3.300.000. La venta fue gestionada por David Emerson, de Coldwell Banker Realty, quien estuvo a cargo de la publicación del inmueble y de la representación de la compradora, Violet Moran.

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La vivienda se encuentra en Vista Las Palmas, un barrio residencial de Palm Springs (Instagram: @realtordotcom/Teigen Media).

Emerson destacó en una publicación en Instagram que la atención recibida “es un claro recordatorio del increíble atractivo que Palm Springs y su arquitectura de mediados de siglo tienen y seguirán teniendo para las celebridades durante muchos años”.

Moran, quien se presenta en sus redes como la “reina de las reformas de Palm Springs”, confirmó la adquisición y expresó: “Para mí, esta es verdaderamente una propiedad de trofeo”.

La diseñadora indicó que su proyecto busca “restaurar cuidadosamente la casa, preservar su carácter arquitectónico original, honrar su historia de Hollywood y devolverla el esplendor que merece”.

La compradora Moran anunció un proyecto para restaurar la residencia y preservar su vínculo con la historia de Hollywood (Instagram: @realtordotcom/Teigen Media).

La residencia de Monroe conserva elementos de su diseño original

Ubicada en el barrio de Vista Las Palmas, la vivienda fue utilizada por Monroe como residencia vacacional durante los últimos años de su vida. La actriz falleció el 5 de agosto de 1962 en Brentwood, Los Ángeles.

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La decisión de la protagonista de Gentlemen Prefer Blondes no fue una excepción: durante la década de 1960, el barrio también fue elegido por otras figuras de Hollywood y de la música como segunda residencia. Entre quienes vivieron en la zona estuvieron Elvis Presley y Peter Lawford, precisó Realtor.

El barrio de Vista Las Palmas funcionó durante la década de 1960 como lugar de descanso para celebridades (Instagram: @realtordotcom/Teigen Media).

La residencia fue diseñada por Charles Du Bois, reconocido por su obra vinculada al modernismo desértico de la ciudad, y construida por Alexander Construction Company en 1961, que desempeñó un papel central en el desarrollo de las viviendas modernas de mediados de siglo que caracterizan la zona.

El arquitecto Charles Du Bois diseñó el inmueble construido por Alexander Construction Company en 1961 (Instagram: @realtordotcom/Teigen Media).

Cuenta con cerca de 279 metros cuadrados (3.000 pies cuadrados), cuatro dormitorios y cuatro baños completos. Los baños se conservan en su estado original, con azulejos y tocadores en amarillo manteca, rosa claro y azul, precisó PEOPLE.

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Los cuatro baños de la residencia conservan sus azulejos y tocadores originales, en tonos amarillo manteca, rosa claro y azul (Instagram: @realtordotcom/Teigen Media).

La cocina fue renovada por un propietario anterior y se llevó a cabo “con una evidente sensibilidad hacia el carácter original”, según la agencia inmobiliaria Coldwell Banker Luxury.

Los muebles blancos y azules, junto con el revestimiento de mosaicos, retoman la gama cromática de la época. En las renovaciones también se incorporaron electrodomésticos y sistema eléctrico.

La remodelación de la cocina mantuvo referencias del diseño original de la residencia, con tonos blancos y azules y detalles de mosaico (Instagram: @realtordotcom/Teigen Media).

El interior cuenta con techos abovedados, paredes de vidrio y una sala de estar de planta abierta con chimenea y una barra semicircular original. A su vez, posee puertas corredizas que conectan el ambiente principal con un patio cubierto, piscina, jacuzzi y fogata, con vistas a las montañas.

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El exterior de la vivienda incluye un patio cubierto, piscina, jacuzzi, fogata y vistas a las montañas de Palm Springs (Instagram: @realtordotcom/Teigen Media).

En febrero, cuando salió a la venta, Emerson declaró a TMZ: “Marilyn Monroe sigue siendo una de las figuras más reconocidas del mundo y esta casa conecta a la gente con ese legado de una manera tangible”.

Luego agregó: “Es un lugar donde la historia de Hollywood y el estilo de vida de Palm Springs se encuentran, enmarcado por una arquitectura atemporal de mediados de siglo, amplias vistas a la montaña y el entorno emblemático de Vista Las Palmas”.