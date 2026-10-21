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Emmanuel Macron arremetió contra los líderes mundiales que “hacen campaña a costa de Francia”

El presidente francés apuntó contra los mandatarios que "manipulan" la información sobre las protestas violentas en el país

El presidente francés, Emmanuel Macron (REUTERS/Benoit Tessier)
El presidente francés, Emmanuel Macron (REUTERS/Benoit Tessier)
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El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles que no cuenta con elementos que sugieran una injerencia extranjera detrás de las protestas violentas que sacuden al país en los últimos días. Sin embargo, sí detectó “manipulación” de los hechos, “incluso por parte de dirigentes extranjeros”, en una alusión que alcanza a su par estadounidense, Donald Trump.

“No hay injerencia exterior visible, pero sí una manipulación extranjera de la información que ha dado lugar a comentarios estúpidos, a la vez que inaceptables, de parte de dirigentes extranjeros”, aseguró Macron desde Doha, donde cerraba una gira por Medio Oriente orientada a garantizar el suministro de hidrocarburos.

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El mandatario no mencionó nombres, pero al ser consultado sobre si se refería a Trump —quien utilizó las revueltas francesas en su campaña electoral para agitar el discurso contra la inmigración—, respondió: “Entre otros”.

“Hemos visto imágenes de inteligencia artificial que han mostrado escenas que nunca han pasado en Francia, hay gente que ha dicho que hemos sido invadidos por hordas de inmigrantes islamistas, lo cual es totalmente falso”, señaló.

Una mujer pasa en bicicleta junto a una barricada en llamas cerca del Jardín de las Tullerías, con la Torre Eiffel al fondo, en medio de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada de manifestaciones (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Una mujer pasa en bicicleta junto a una barricada en llamas cerca del Jardín de las Tullerías, con la Torre Eiffel al fondo, en medio de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada de manifestaciones (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Macron subrayó que “en momentos como este se ve quién quiere a Francia y quién no”: “Los que en estos instantes hablan mal de Francia es que no quieren a Francia. Esa gente me fastidia”.

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“Vamos a corregir lo que ha pasado. Hay mucha gente que hace campaña a costa de Francia. Cuando ves a gente que está en campaña, en la región o al otro lado del Atlántico, que a veces retoma lo que pasa en la inteligencia artificial o que intenta hacer creer que eso pasa en Francia, quieren hacer campaña a nuestra costa. No necesitamos. Tenemos dificultades que afrontamos metódicamente, con respeto y firmeza. E iremos hasta el final para restablecer el orden”, dijo.

El presidente convocó una reunión con los servicios de inteligencia para el jueves, con el objetivo de analizar los hechos del fin de semana pasado, y aseguró que su gobierno actúa “con transparencia”.

“En democracia ninguna violencia es legítima, ni verbal ni física, ni contra personas ni contra bienes”, sostuvo Macron, quien consideró que frente a ello “demasiada gente ha sido ambigua”.

El mandatario ordenó al gobierno “adoptar todas las medidas para impedir que vuelvan a producirse las escenas inaceptables” del fin de semana, cuando se registraron asaltos y saqueos en el centro de varias grandes ciudades.

Entre las medidas destacó los toques de queda parciales decretados en algunas urbes, la prohibición de agrupamientos y de ciertas manifestaciones. No obstante, descartó por el momento decretar el estado de emergencia, como le reclaman algunos sectores.

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