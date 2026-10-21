Mundo

Los rebeldes hutíes lanzaron un ataque contra un campamento de Badr cerca del aeropuerto de Adén en Yemen

La embestida se produce en medio de una escalada de los combates y una serie de ataques con misiles balísticos en zonas controladas por el Gobierno regular

Los rebeldes hutíes lanzaron un ataque contra un campamento de Badr cerca del aeropuerto de Adén en Yemen. (EFE/CENTRO DE COMUNICACIÓN MILITAR DE LOS HUTÍES)
Los rebeldes hutíes lanzaron un ataque contra un campamento de Badr cerca del aeropuerto de Adén en Yemen. (EFE/CENTRO DE COMUNICACIÓN MILITAR DE LOS HUTÍES)
Guardar

Los rebeldes hutíes reivindicaron un ataque con misil balístico contra el campamento militar de Badr, cerca del Aeropuerto Internacional de Adén, el miércoles 21 de octubre. Testigos dijeron a EFE que una fuerte explosión se escuchó en los alrededores del aeródromo, mientras una columna de polvo se elevaba cerca de las instalaciones.

El portavoz militar hutí, Yehya Sarea, afirmó en X que las fuerzas del grupo atacaron “la sala de operaciones del enemigo saudí en el campamento de Badr, en Adén”, y sostuvo que el impacto fue “preciso y directo”.

PUBLICIDAD

El ataque reivindicado por los hutíes tuvo como objetivo el campamento de Badr, próximo al aeropuerto de Adén, una ciudad que funciona como capital provisional del Gobierno yemení reconocido internacionalmente. Hasta ese momento, ninguna fuente oficial había informado de muertos, heridos o daños materiales por la explosión.

Ataques contra Adén y posiciones gubernamentales

Los insurgentes yemeníes señalaron que la acción estaba dirigida contra posiciones de la coalición militar encabezada por Arabia Saudita, que respalda al Gobierno del Yemen reconocido internacionalmente.

El grupo insurgente yemení disparó un proyectil balístico contra un recinto estratégico cercano al aeropuerto internacional de la capital provisional, mientras las autoridades evalúan si hubo víctimas o daños en la zona. (REUTERS/ARCHIVO)
El grupo insurgente yemení disparó un proyectil balístico contra un recinto estratégico cercano al aeropuerto internacional de la capital provisional, mientras las autoridades evalúan si hubo víctimas o daños en la zona. (REUTERS/ARCHIVO)

Adén es un centro político y de transporte en el sur del país desde que los hutíes tomaron el control de Saná en 2014. La ciudad costera ha sido escenario de ataques con misiles durante la reanudación de los combates.

PUBLICIDAD

El 16 de octubre, funcionarios del Gobierno yemení informaron que dos misiles cayeron cerca de la pista del aeropuerto de Adén, a unos 500 metros de un avión de pasajeros que se preparaba para viajar a El Cairo. El ataque no dejó víctimas.

Un día antes, el 15 de octubre, un ataque con misiles contra el Palacio Presidencial de Al Maasheeq, en Adén, dejó cinco muertos y 16 heridos. Los hutíes afirmaron entonces que el blanco era un cuartel general de operaciones militares.

La escalada llega a Arabia Saudita y Shabwa

La coalición liderada por Arabia Saudita informó este martes que destruyó la plataforma desde la que los hutíes habían lanzado un misil balístico hacia Riad. Su portavoz, Turki al Maliki, dijo que el proyectil fue interceptado, aunque no precisó dónde estaba ubicada la plataforma ni los daños causados.

FOTO ARCHIVO. Combatientes hutíes hacen guardia en Saná, Yemen, el 17 de octubre de 2026.EFE/EPA/YAHYA ARHAB
FOTO ARCHIVO. Combatientes hutíes hacen guardia en Saná, Yemen, el 17 de octubre de 2026.EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Dos explosiones sacudieron Riad durante la mañana y el sistema de alerta temprana se activó durante unos minutos. Más tarde, la coalición comunicó la interceptación de un dron en la región de la capital saudí.

La ofensiva ocurre después de que tres misiles balísticos impactaran el lunes 19 de octubre en el campo de al Alam, en el distrito de Jardan, al norte de Ataq, en la provincia de Shabwa. Las autoridades locales elevaron a 73 la cifra de reclutas muertos, mientras otras 14 personas permanecían desaparecidas y más de 200 resultaron heridas.

El gobernador de Shabwa, Awad bin al Wazir, dijo a Associated Press que los reclutas tenían entre 18 y 20 años y se entrenaban como nuevos agentes de seguridad interna. El grupo hutí atribuyó a la aviación saudí 93 bombardeos en 24 horas y 2.793 desde septiembre, cifras que no pudieron ser contrastadas de forma independiente.

Temas Relacionados

HutíesYemenGuerra CivilMisiles balísticosÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miran a los ojos como los humanos, pero prefieren los de su especie: qué descubrió un estudio sobre la mirada de los gibones

Investigadores japoneses registraron con tecnología de seguimiento ocular cómo tres simios observaban 48 fotografías de caras humanas y de ejemplares desconocidos. Qué zona captó más atención

Miran a los ojos como los humanos, pero prefieren los de su especie: qué descubrió un estudio sobre la mirada de los gibones

Zelensky aceptó que Ucrania necesita negociar con Rusia pese a perder territorio: “Es una manera realista de terminar la guerra”

El presidente dijo que su país apoya un alto el fuego que congele la línea del frente de batalla actual y que luego pedirá que Estados Unidos y Europa garanticen su defensa: “Lo más importante es la paz con seguridad”

Zelensky aceptó que Ucrania necesita negociar con Rusia pese a perder territorio: “Es una manera realista de terminar la guerra”

Tras el acuerdo entre Trump y Putin, Rusia enviará a Estados Unidos un primer cargamento de 40.000 toneladas de diésel

El Gobierno prevé habilitar 300.000 toneladas en octubre, 500.000 en noviembre y un millón en diciembre, con prioridad para la demanda estadounidense antes de otros destinos

Tras el acuerdo entre Trump y Putin, Rusia enviará a Estados Unidos un primer cargamento de 40.000 toneladas de diésel

Vladimir Putin anunció la liberación del prisionero estadounidense Stephen Hubbard

El profesor de inglés de 73 años había sido condenado por la justicia rusa a casi siete años de prisión por "actividad mercenaria" tras combatir en las filas del ejército ucraniano

Vladimir Putin anunció la liberación del prisionero estadounidense Stephen Hubbard

El enviado de Trump llega a Rusia para reunirse con Putin tras las conversaciones “positivas” con Zelensky en Oslo

Steve Witkoff se reunirá con el líder ruso en San Petersburgo con el objetivo de avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. El encuentro, previsto para este miércoles, contará con la participación virtual de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense

El enviado de Trump llega a Rusia para reunirse con Putin tras las conversaciones “positivas” con Zelensky en Oslo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nuevo ataque con drones contra una estación de Policía en Colombia dejó seis uniformados heridos: autoridades ofrecieron millonaria recompensa

Nuevo ataque con drones contra una estación de Policía en Colombia dejó seis uniformados heridos: autoridades ofrecieron millonaria recompensa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: alega la defensa de Leopoldo Luque y Nancy Forlini

Clima Ciudad de México: prevén lluvias ligeras en la capital y fuertes vientos hoy miércoles 21 de octubre

Senamhi advierte que lluvias extremas aún no llegan a Piura: cubrirían cada metro cuadrado con 200 litros de agua

DEPORTES

La celebración de Daniel Osvaldo desde el hospital por el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

La celebración de Daniel Osvaldo desde el hospital por el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

Tragedia en Inglaterra: un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

Neymar celebró el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana: el guiño a Paredes y su diputa personal detrás del festejo

Fuerte cruce de Ángel Romero a Thiago Mendes por su provocador posteo contra Boca Juniors en la cancha: “¡Rompelo ahora!”

Impacto en el fútbol: un candidato a ganar el Balón de Oro sufrió una dura lesión en el duelo entre PSG y Barcelona

ENTRETENIMIENTO

Los Beatles tendrán un nuevo museo en Liverpool: el proyecto de casi 10.000 metros cuadrados que abrirá en 2028

Los Beatles tendrán un nuevo museo en Liverpool: el proyecto de casi 10.000 metros cuadrados que abrirá en 2028

Lynda Carter, la icónica Mujer Maravilla, reveló su rutina de belleza a los 75 años

Erik von Detten, exactor de Disney, acusado de estafar a una pareja de ancianos con USD 2 millones en oro

David Fincher confiesa que tuvo que recortar más de 60 páginas del guion de Tarantino para ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’: “Eran dos películas”

Lo dejamos acá, la película argentina que llegó al primer puesto mundial en Netflix