Los rebeldes hutíes lanzaron un ataque contra un campamento de Badr cerca del aeropuerto de Adén en Yemen. (EFE/CENTRO DE COMUNICACIÓN MILITAR DE LOS HUTÍES)

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Los rebeldes hutíes reivindicaron un ataque con misil balístico contra el campamento militar de Badr, cerca del Aeropuerto Internacional de Adén, el miércoles 21 de octubre. Testigos dijeron a EFE que una fuerte explosión se escuchó en los alrededores del aeródromo, mientras una columna de polvo se elevaba cerca de las instalaciones.

El portavoz militar hutí, Yehya Sarea, afirmó en X que las fuerzas del grupo atacaron “la sala de operaciones del enemigo saudí en el campamento de Badr, en Adén”, y sostuvo que el impacto fue “preciso y directo”.

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El ataque reivindicado por los hutíes tuvo como objetivo el campamento de Badr, próximo al aeropuerto de Adén, una ciudad que funciona como capital provisional del Gobierno yemení reconocido internacionalmente. Hasta ese momento, ninguna fuente oficial había informado de muertos, heridos o daños materiales por la explosión.

Ataques contra Adén y posiciones gubernamentales

Los insurgentes yemeníes señalaron que la acción estaba dirigida contra posiciones de la coalición militar encabezada por Arabia Saudita, que respalda al Gobierno del Yemen reconocido internacionalmente.

El grupo insurgente yemení disparó un proyectil balístico contra un recinto estratégico cercano al aeropuerto internacional de la capital provisional, mientras las autoridades evalúan si hubo víctimas o daños en la zona. (REUTERS/ARCHIVO)

Adén es un centro político y de transporte en el sur del país desde que los hutíes tomaron el control de Saná en 2014. La ciudad costera ha sido escenario de ataques con misiles durante la reanudación de los combates.

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El 16 de octubre, funcionarios del Gobierno yemení informaron que dos misiles cayeron cerca de la pista del aeropuerto de Adén, a unos 500 metros de un avión de pasajeros que se preparaba para viajar a El Cairo. El ataque no dejó víctimas.

Un día antes, el 15 de octubre, un ataque con misiles contra el Palacio Presidencial de Al Maasheeq, en Adén, dejó cinco muertos y 16 heridos. Los hutíes afirmaron entonces que el blanco era un cuartel general de operaciones militares.

La escalada llega a Arabia Saudita y Shabwa

La coalición liderada por Arabia Saudita informó este martes que destruyó la plataforma desde la que los hutíes habían lanzado un misil balístico hacia Riad. Su portavoz, Turki al Maliki, dijo que el proyectil fue interceptado, aunque no precisó dónde estaba ubicada la plataforma ni los daños causados.

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FOTO ARCHIVO. Combatientes hutíes hacen guardia en Saná, Yemen, el 17 de octubre de 2026.EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Dos explosiones sacudieron Riad durante la mañana y el sistema de alerta temprana se activó durante unos minutos. Más tarde, la coalición comunicó la interceptación de un dron en la región de la capital saudí.

La ofensiva ocurre después de que tres misiles balísticos impactaran el lunes 19 de octubre en el campo de al Alam, en el distrito de Jardan, al norte de Ataq, en la provincia de Shabwa. Las autoridades locales elevaron a 73 la cifra de reclutas muertos, mientras otras 14 personas permanecían desaparecidas y más de 200 resultaron heridas.

El gobernador de Shabwa, Awad bin al Wazir, dijo a Associated Press que los reclutas tenían entre 18 y 20 años y se entrenaban como nuevos agentes de seguridad interna. El grupo hutí atribuyó a la aviación saudí 93 bombardeos en 24 horas y 2.793 desde septiembre, cifras que no pudieron ser contrastadas de forma independiente.

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