Tres niños murieron en un incendio en una vivienda de Texas mientras otros dos ocupantes luchan por sobrevivir

Tres menores murieron tras quedar atrapados en un incendio ocurrido en una vivienda rural del condado de Van Zandt (CBS TEXAS)

Guardar

Un incendio que se desató en la madrugada de este miércoles en una vivienda del condado de Van Zandt, en el este de Texas, mató a tres menores que quedaron atrapados en el interior de la estructura.

Un cuarto niño y un adulto fueron trasladados de urgencia a un hospital del área de Dallas, donde permanecían en estado crítico al momento de la última actualización oficial, informó CBS News.

PUBLICIDAD

Inicio del fuego pasada la medianoche: cuatro niños atrapados

De acuerdo con el comunicado difundido por la Oficina del Jefe de Bomberos del condado de Van Zandt, las llamas se originaron alrededor de las 12:30 a.m. en una propiedad ubicada en el 482 County Road 4127, cerca del cruce con County Road 4128, una zona rural próxima a Canton, a unos 95 kilómetros al este de Dallas, según detalló KLTV. Cuando los equipos de emergencia llegaron, tres personas ya habían logrado salir del inmueble, pero cuatro niños permanecían atrapados en el interior.

Las condiciones del fuego impidieron un ingreso convencional, por lo que los bomberos derribaron una pared exterior para acceder a la estructura. Al alcanzar a los menores, tres de ellos ya habían fallecido, precisó el jefe de bomberos del condado, Kevin Palmer.

PUBLICIDAD

Las tres víctimas fatales: 8, 5 y 3 años

El siniestro comenzó durante la madrugada del miércoles en una propiedad ubicada sobre County Road 4127, cerca de Canton (CBS TEXAS)

Las autoridades confirmaron que los niños que perdieron la vida eran un varón de 8 años, un varón de 5 años y una niña de 3 años. No se revelaron sus identidades.

El cuarto menor, un niño de 10 años, fue hallado con vida en condición crítica. Según detalló CBS19, fue trasladado primero a una sala de emergencias en Canton y luego evacuado en helicóptero sanitario hasta el Hospital Parkland, en el área metropolitana de Dallas.

Un adulto, cuya relación con los menores no fue especificada, fue llevado por vía aérea directamente desde la escena hacia el mismo centro médico, según precisó KETK. Ambos permanecían internados a las 8 de la mañana del miércoles sin actualizaciones sobre su evolución.

PUBLICIDAD

Al menos siete personas dentro de la vivienda

Según los datos recopilados por las distintas fuentes, al menos siete personas ocupaban la vivienda al momento del incendio: tres lograron salir por sus propios medios y cuatro quedaron atrapadas.

De quienes escaparon, dos fueron conducidos al hospital como medida de precaución, aunque Palmer no ofreció detalles sobre su condición ni aclaró si se trataba de adultos o menores, según consignó The Dallas Morning News.

Al menos siete personas se encontraban en el inmueble y tres de ellas lograron escapar por sus propios medios (CBS TEXAS)

El comunicado oficial tampoco precisó qué relación existía entre los ocupantes de la propiedad ni si la estructura era una vivienda convencional o una casa móvil, según indicó Univision.

Cuatro dotaciones de bomberos combatieron las llamas

Brigadas de los departamentos de bomberos de Canton, South Van Zandt, Ben Wheeler y Wills Point acudieron al lugar, según informó CBS19. FOX 4 Dallas-Fort Worth precisó que los equipos localizaron a los cuatro menores tras ingresar a la vivienda.

PUBLICIDAD

La investigación destinada a determinar el origen y las causas del incendio se encuentra en sus primeras etapas. La Oficina del Jefe de Bomberos anticipó que dará a conocer más detalles a medida que avance.

Texas registra decenas de muertes de menores en incendios este año

La Oficina del Jefe de Bomberos investiga las causas del siniestro en una zona que mantenía vigente una prohibición de quemas (CBS TEXAS)

El caso del condado de Van Zandt se suma a una serie de tragedias similares en Texas durante 2026. Según los registros de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), al menos una docena de menores de 14 años murieron en incendios residenciales en el estado entre enero y junio de este año.

Entre los casos más recientes, tres niños de 10, 7 y 5 años fallecieron en abril en un incendio en un departamento de Dallas, y en Colleyville un adulto y un menor perdieron la vida en otro siniestro doméstico ese mismo mes. Las autoridades federales no publicaron aún las cifras del segundo semestre.

PUBLICIDAD