Wall Street cierra con ganancias impulsada por los resultados de SpaceX y otras empresas

Wall Street cerró la jornada con ganancias y el índice tecnológico Nasdaq registró un alza del 1,1%. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Wall Street cerró con ganancias generalizadas el miércoles, impulsado por los resultados trimestrales de SpaceX y otras compañías que superaron las expectativas de los analistas, al tiempo que Elon Musk reavivó las especulaciones sobre una posible fusión entre su empresa aeroespacial y Tesla.

El S&P 500 sumó un 0,6% y quedó a un 0,8% de su máximo histórico, registrado a principios de este mes. El Dow Jones Industrial Average avanzó 360 puntos, equivalentes a un 0,7%, mientras que el Nasdaq Composite, de fuerte presencia tecnológica, escaló un 1,1%.

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Las acciones de SpaceX treparon 7,8% después de que la compañía reportara una ganancia para el trimestre de verano superior a la esperada por los analistas. Musk, que dirige la empresa dedicada a la inteligencia artificial, los cohetes y otros negocios, confirmó además que SpaceX dio un paso para evaluar una eventual fusión con Tesla, su fabricante de vehículos eléctricos.

Otras compañías también sorprendieron con sus balances. Capital One Financial subió 2,5% y Winnebago Industries, fabricante de vehículos recreativos, se disparó 10,7%. El director ejecutivo de Winnebago, Michael Happe, explicó que las casas rodantes remolcables más costosas resultan “una venta más difícil”, pero que los clientes muestran interés en las opciones “más accesibles” de la marca.

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Entre las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, que han estado en el centro de la actividad bursátil en las últimas semanas, los movimientos siguieron siendo dispares. Después de liderar al resto del mercado durante años por el entusiasmo en torno a la IA, estas acciones se volvieron inestables ante el temor de que la expansión de los centros de datos se desacelere por el encarecimiento del crédito.

Las acciones de Winnebago Industries subieron un 10,7% ante el interés de los compradores en casas rodantes accesibles. (REUTERS/Jeenah Moon)

Se trata de una de las dudas centrales que atraviesan hoy a los inversores: si la rentabilidad de la construcción de infraestructura de inteligencia artificial puede sostenerse pese al mayor costo del financiamiento, un interrogante que los últimos balances corporativos apenas comenzaron a despejar, sin resolverlo por completo.

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Super Micro Computer, que fabrica servidores de IA, informó que espera reportar ingresos del verano superiores a su pronóstico previo debido a un “aumento de la demanda de plataformas de IA”, lo que llevó a su acción a subir 9,5%, según la agencia estadounidense. El medio Reuters ubicó ese avance de forma algo diferente, al señalar que la compañía proyectó ingresos trimestrales y un margen de ganancia por encima de las estimaciones de Wall Street.

Elon Musk confirmó que SpaceX evalúa una eventual fusión con el fabricante de vehículos eléctricos Tesla. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los resultados de Super Micro impulsaron además a competidores como HPE y Dell, de acuerdo con Reuters. CoreWeave, el operador de centros de datos que se endeudó para comprar chips de IA que luego alquila a sus clientes a través de la nube, continuó siendo particularmente volátil: osciló entre una ganancia cercana al 4% y una caída de 4,5% durante la mañana, antes de cerrar con un retroceso de 0,5%. Un día antes había oscilado entre una suba de 5% y una baja de más del 6%.

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Angelo Kourkafas, estratega global sénior de Edward Jones, sostuvo que las noticias de SpaceX “disipan algunas de las preocupaciones de los inversores” sobre la inteligencia artificial, junto con cierta ayuda de Super Micro. El estratega señaló, no obstante, que los informes no “responden a todas las preguntas que tienen los inversores sobre la rentabilidad de las inversiones en IA”, aunque consideró que representan “un buen comienzo”.

Nvidia, por su parte, subió 2,5% y se convirtió en la fuerza más fuerte que impulsó al S&P 500 durante la sesión, según la agencia estadounidense.

En el mercado de bonos, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años borró una caída inicial y volvió a subir hasta 5,12%, el mismo nivel registrado al cierre del martes. El rendimiento se movió en sintonía con los precios del petróleo, que continuaron inestables: el barril de crudo Brent osciló entre 108 y 111 dólares antes de cerrar en 108,82 dólares.

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El precio del Brent ha fluctuado entre 97 y 112 dólares a lo largo de octubre, en medio de la incertidumbre sobre cuándo permitirá la guerra con Irán que la industria energética global retome su normalidad.

En los mercados bursátiles en el exterior, los índices subieron en Europa tras un cierre mixto en Asia. El Kospi de Corea del Sur saltó 3,3%, uno de los mayores movimientos del mundo, impulsado por la recuperación de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial.