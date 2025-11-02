Estados Unidos

Cinco miembros de una familia murieron en un incendio durante la noche de Halloween en Nueva Jersey

Las víctimas, según confirmaron fuentes oficiales, eran dos adultos y tres niños de 14, 12 y 7 años de edad, todos fueron encontrados en el segundo piso del inmueble

Los bomberos de Paterson trabajaron
Los bomberos de Paterson trabajaron durante horas para controlar el incendio que cobró la vida de cinco integrantes de una familia la noche de Halloween. (X/FirefighterCloseCall)

Cinco integrantes de una familia murieron en un incendio que devastó una vivienda en Paterson, Nueva Jersey, la noche del viernes 31 de octubre. Las víctimas, según confirmaron fuentes oficiales, eran dos adultos y tres niños, todos encontrados en el segundo piso de la casa ubicada en el 15 de Emerson Ave.

El jefe de bomberos de Paterson, Alejandro Alicea, informó que “el fuego se encontraba bajo condiciones de viento fuertes, lo que contribuyó a la rápida propagación hacia el piso superior”. El incendio se declaró alrededor de las 21:56, hora local, poco después de que las familias residentes comenzaran a notar humo y llamas en la parte trasera de la estructura de madera.

La oficina del fiscal del condado de Passaic confirmó la identidad de las víctimas como un hombre de 39 años, una mujer de 38 y sus tres hijos de 14, 12 y 7 años de edad.

El alcalde de Paterson, Andre Sayegh, lamentó el suceso y describió la tragedia como uno de los episodios más dolorosos para la comunidad. “La ciudad de Paterson llora esta terrible pérdida de una familia de cinco personas”, expresó Sayegh. Añadió: “he sido alcalde durante la pandemia de COVID y otros tiempos difíciles, pero esto es una de las cosas más trágicas que he visto”.

Un padre, una madre y
Un padre, una madre y tres hijos, de 14, 12 y 7 años, murieron en el incendio que destruyó su hogar durante la festividad de Halloween. (X/FirefighterCloseCall)

“Tres niños se despertaron pensando en Halloween y en pedir dulces, pero, lamentablemente, así terminaron sus vidas, de manera trágica. Esto deja a una ciudad entera de luto”, lamentó ealcalde Sayegh.

Un rescate imposible

El incendio avanzó con tal velocidad que impidió el escape y las labores de rescate. Fatima Ali, una vecina, relató al New York Post entre lágrimas que acudió corriendo a alertar a la familia tras notar el humo mientras sus hijos jugaban fuera: “mi hijo dijo ‘¿hueles eso?’ y mi hija vio el humo. Corrí a su puerta gritando que todo su patio trasero estaba en llamas”.

Ali dijo que intentó ayudar a la familia que vivía en el primer piso, quienes lograron escapar, pero la madre de esa familia gritaba desesperada, “hay niños arriba. Hay niños arriba”. Los intentos de subir al segundo piso fueron infructuosos porque las escaleras ya estaban completamente envueltas en llamas.

Ali, aún consternada, aseguró que la rapidez del fuego hizo imposible cualquier rescate desde las ventanas del segundo piso, ya que la escalera exterior también ardía intensamente: “el fuego se propagó tan rápido que era demasiado. El viento jugó un papel muy importante en esto. Fue horrible”.

El incendio, alimentado por fuertes
El incendio, alimentado por fuertes ráfagas de viento, se propagó rápidamente en la vivienda de Emerson Ave, Paterson. (X/FirefighterCloseCall)

John Miller, otro vecino, describió a la familia como “buena gente, amigables. Siempre saludaban”. Miller reveló que la familia había vivido en la casa por más de diez años y recordó haberlos ayudado en ocasiones: “ellos siempre agradecían la ayuda. Eran tranquilos, reservados. Es absolutamente trágico”.

En la vivienda residían tres familias, una en cada piso. Siete personas, entre ellas una niña con necesidades especiales, sobrevivieron pero quedaron desplazadas. La Cruz Roja se presentó en el lugar para ayudar con alojamiento temporal, ropa y necesidades básicas. “Nuestros voluntarios de desastre asistieron a tres personas en dos familias con ayuda de emergencia”, informó la organización, que anticipó seguir brindando asistencia a los afectados.

El incendio también dejó daños en la casa vecina, cuya fachada resultó derretida por el calor, según reportó ABC News 7. Un capitán y un bombero de Paterson debieron ser trasladados al hospital para evaluación después de combatir el siniestro.

Las autoridades aún investigan la causa del incendio, aunque testigos mencionan que las llamas podrían haber iniciado bajo una escalera exterior, donde se almacenaba leña. El fiscal del condado y el jefe de bomberos han confirmado que las identidades de las víctimas no serán divulgadas hasta notificar a otros familiares.

El distrito escolar local anunció que pondrá a disposición consejeros de duelo para acompañar a los estudiantes afectados por la pérdida a partir del lunes 3 de noviembre.

Estados Unidos descartó realizar explosiones

Retiran más de 580,000 frascos

Un tiroteo durante una fiesta

La Guardia Costera de EEUU

Estados Unidos advirtió que reimpondrá
