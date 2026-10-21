Nueva York busca un cocinero para trabajar en la residencia del alcalde: paga USD 64.500 al año y acepta solicitudes hasta diciembre

El empleado preparará las comidas de la familia del alcalde Zohran Mamdani y organizará los platos para recepciones oficiales (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

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La Oficina del Alcalde de Nueva York busca un cocinero de tiempo completo para trabajar en Gracie Mansion, la residencia oficial del mandatario Zohran Mamdani en Manhattan.

La única vacante ofrece un salario anual de USD 64.500 y el plazo para enviar la solicitud vence el 4 de diciembre de 2026.

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El puesto, publicado en el portal oficial City Jobs bajo el número 789828, contempla la preparación de comidas para el alcalde, su familia y sus invitados, tanto en el servicio diario como en eventos y funciones oficiales. Las personas interesadas deben presentar currículum y carta de presentación.

La sede de trabajo será Gracie Mansion, ubicada en 88 East End Avenue, en el Upper East Side de Nueva York. En City Jobs, Cook figura como el título operativo de la vacante, mientras que su denominación en el servicio civil es Mayoral Office Assistant. El anuncio la identifica como una plaza para personal con experiencia, de nivel no gerencial y sin examen de ingreso.

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La Oficina del Alcalde de Nueva York ofrece un salario anual de USD 64.500 para el puesto de cocinero en Gracie Mansion (REUTERS/Bing Guan)

La vacante exige tres años de experiencia y certificado de manipulación de alimentos

Para postularse, los candidatos deben contar con diploma de secundaria o un equivalente, el certificado de manipulación de alimentos de la ciudad de Nueva York y al menos tres años de experiencia profesional como cocinero. La convocatoria indica que se valorará el dominio del español, aunque no lo establece como condición obligatoria.

La Oficina del Alcalde busca a una persona con experiencia en distintas cocinas, con especial énfasis en las tradiciones gastronómicas del sur de Asia y de Medio Oriente.

También solicita destreza en el uso de cuchillos, manejo seguro de equipos y capacidad para trabajar con rapidez y coordinarse con el equipo de cocina.

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La persona contratada estará bajo la supervisión del chef ejecutivo principal y deberá atender las indicaciones del segundo chef ejecutivo.

Entre sus funciones estará organizar los ingredientes antes del servicio, preparar y presentar los platos, probar las elaboraciones y realizar ajustes cuando sea necesario.

La convocatoria exige tres años de experiencia, diploma de secundaria y el certificado de manipulación de alimentos de la ciudad (Yuki Iwamura/Pool via REUTERS)

El cocinero preparará comidas diarias y atenderá actos oficiales en Gracie Mansion

El cargo abarca la elaboración y el servicio de alimentos para las actividades cotidianas de la residencia, además de reuniones especiales y actos oficiales.

La oferta también asigna tareas de recepción de insumos, almacenamiento adecuado de productos y control del inventario.

Quien obtenga el empleo deberá conservar en condiciones de higiene la cocina, los refrigeradores, las áreas de almacenamiento, los utensilios y el equipamiento.

Las labores incluyen lavar vajilla, limpiar y desinfectar instalaciones, así como utilizar hornos, parrillas, freidoras, rebanadoras, batidoras y lavavajillas.

La convocatoria exige confidencialidad estricta sobre el alcalde, su familia, sus invitados y la operación doméstica de la residencia.

Además, el puesto requiere disponibilidad para turnos de día y de noche, fines de semana y días festivos; los horarios pueden variar con poca anticipación de acuerdo con las necesidades del servicio.

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Las condiciones físicas incluyen permanecer de pie durante periodos prolongados y levantar cargas de hasta 22,7 kilogramos (50 libras). La ficha de City Jobs señala una sola plaza disponible y ubica el empleo en Manhattan.

Los postulantes deben presentar su currículum en el portal City Jobs antes del 4 de diciembre de 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton)

La solicitud debe enviarse por el portal City Jobs antes del 4 de diciembre

La postulación debe realizarse mediante la ficha de la vacante Cook, identificada con el número 789828, en el portal City Jobs.

El anuncio establece como fecha límite el 4 de diciembre de 2026 y exige adjuntar el currículum y la carta de presentación.

Gracie Mansion fue construida en 1799 por el comerciante Archibald Gracie y funciona como residencia oficial del alcalde de Nueva York desde 1942.

Además de albergar a la familia del mandatario, el edificio es escenario de recepciones y actividades institucionales de la ciudad.

El puesto puede dar acceso a programas federales de condonación de préstamos estudiantiles y a ayudas del estado de Nueva York para su pago, siempre que la persona elegida reúna los requisitos de esas iniciativas.

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