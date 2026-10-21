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Italia investiga si agentes rusos ayudaron a avivar los disturbios

Las autoridades solicitaron datos sobre la posible intervención de provocadores extranjeros tras los saqueos e incendios registrados también en París y otras urbes europeas por el encarecimiento de la vida

El gobierno de Giorgia Meloni solicitó información oficial sobre la participación de provocadores extranjeros en los disturbios (EFE/EPA/Tino Romano)
El gobierno de Giorgia Meloni solicitó información oficial sobre la participación de provocadores extranjeros en los disturbios (EFE/EPA/Tino Romano)
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Funcionarios italianos están investigando si actores externos, como Rusia, tuvieron algo que ver con las violentas protestas que sacudieron Milán y otras ciudades europeas durante el fin de semana, según personas familiarizadas con el asunto.

El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni solicitó información sobre el posible papel que hayan desempeñado provocadores extranjeros, según fuentes que pidieron no ser citadas por tratarse de conversaciones privadas. Un portavoz de Meloni declinó hacer comentarios.

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Las protestas en París, Milán y otras ciudades europeas por el alto costo de la vida se tornaron violentas durante el fin de semana, derivando en saqueos e incendios. El nivel de violencia y la aparente coordinación de algunos de los ataques llevaron a las autoridades a preguntarse si se trataba de algo más que una simple expresión espontánea de ira.

“Los sucesos en Milán y otras partes de Italia son fundamentalmente diferentes a los de otros periodos”, declaró el ministro de Defensa, Guido Crosetto, en un acto celebrado el martes en Roma. “Son producto de lo que yo llamo “guerra híbrida”, que alguien está introduciendo en nuestros países con herramientas no convencionales como TikTok, las redes sociales y YouTube, sin que Occidente se dé cuenta ni reaccione”.

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Crosetto afirmó que los niños de tan solo 11 o 12 años que participaron en las protestas parecían haber sido sometidos a una forma de “contraeducación”. No dio más detalles.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto dijo que lo que está pasando en Milán y en otras zonas de Italia tiene características propias y no puede compararse directamente con hechos ocurridos en otras épocas (Reuters)
El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto dijo que lo que está pasando en Milán y en otras zonas de Italia tiene características propias y no puede compararse directamente con hechos ocurridos en otras épocas (Reuters)

Mientras tanto, el gobierno de Meloni anunció medidas para frenar la violencia ante la preocupación por una nueva ronda de manifestaciones prevista para el próximo fin de semana. En Milán, donde las protestas fueron particularmente violentas, el gobierno planea desplegar 500 militares hasta finales de año.

Los críticos de la coalición conservadora de Meloni acusaron al gobierno de utilizar los disturbios para obtener ventaja política de cara a las elecciones generales del próximo año, sin abordar los problemas económicos y sociales subyacentes.

© 2026 , Bloomberg

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