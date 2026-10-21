Familias de Texas compraron casas junto a un pozo petrolero que fue taponado seis veces y sigue filtrando gases tóxicos

Un pozo petrolero abandonado en la subdivisión Preserve at Medina filtra metano y sulfuro de hidrógeno hacia las viviendas (LGI HOMES)

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Un pozo petrolero abandonado hace casi dos décadas sigue filtrando gases tóxicos e inflamables hacia las viviendas de un barrio residencial en el suroeste de San Antonio, Texas. Fue tapado seis veces. El metano y el sulfuro de hidrógeno no dejan de escapar. Las familias que compraron casas en la subdivisión Preserve at Medina nunca fueron informadas de su existencia, informó The Texas Tribune.

El pozo Thompson Callaway Spears #1, perforado en 1955, forzó a la Comisión del Ferrocarril de Texas (RRC, por sus siglas en inglés) —el ente regulador de la industria petrolera en el estado— a gastar más de USD 1 millón en repetidos intentos de taponamiento.

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La firma de ingeniería Kleinfelder, contratada por la agencia, advirtió en junio de 2026 que dos columnas de gas metano en el suelo se desplazan hacia las viviendas y que los sistemas de climatización podrían arrastrarlo al interior de los hogares.

Dos familias que compraron sin saber del pozo

Krystal Solis se mudó con su esposo y sus tres hijos adolescentes en septiembre de 2023. Su casa se encuentra a menos de 18 metros del pozo y recibe directamente las emanaciones. Desde 2024, sufre dolores de cabeza frecuentes que atribuye a los vapores. Después de cada lluvia, observa cómo un líquido burbujea alrededor del pozo y tiñe el pavimento de naranja. “No teníamos idea cuando nos mudamos aquí. Nadie nos dijo nada”, declaró Solis.

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La Comisión del Ferrocarril de Texas gastó más de un millón de dólares en seis intentos fallidos para taponar la estructura (LGI HOMES)

Amanda y Anthony Pacheco fueron de los primeros en llegar al vecindario, en julio de 2021, junto con sus dos hijas —hoy de 12 y 14 años—. Compradores primerizos originarios de San Antonio eligieron el lugar por su atmósfera semirrural. Amanda relata que algunos días el hedor es insoportable, y que durante uno de los taponamientos en 2024 las vibraciones del equipo de perforación sacudieron su casa al punto de agrietar los cimientos de concreto.

“Cuando calificamos para el crédito, estábamos tan emocionados. No teníamos idea de lo que estaba pasando”, dijo Pacheco.

Sin respuestas de la asociación de vecinos ni de los servicios públicos

Solis intentó obtener información de su asociación de propietarios y de la empresa local de servicios públicos, sin éxito. Solo descubrió quién era responsable del pozo cuando vio un vehículo de la RRC estacionado cerca de su casa.

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El terreno donde se ubica el pozo fue dejado sin construir por los promotores inmobiliarios. Según registros del distrito de avalúos, pertenece a Preserve at Medina River Association Inc. Las constructoras D.R. Horton y LGI Homes, que edificaron viviendas en la subdivisión, no respondieron a solicitudes de comentarios.

Columnas de metano avanzan hacia las casas, según informe de Kleinfelder

“Si se acumula suficiente metano dentro de una vivienda, existe riesgo de incendio o explosión”, escribió el director de proyecto de Kleinfelder en un correo electrónico a la comisión, según el documento obtenido por el medio.

Bryce Dubee, vocero de la RRC, calificó el hallazgo como un “informe investigativo preliminar” aún en evaluación. “Sin importar cuán pequeño sea el riesgo, la comisión está comprometida con la protección de la seguridad pública y las comunidades de Texas”, afirmó.

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Las mediciones de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) y de la propia RRC detectaron sulfuro de hidrógeno, compuestos orgánicos volátiles y metano en la boca del pozo y en el suelo circundante. El gas inflamable que emana del cabezal supera el límite inferior de explosividad, lo que indica que podría entrar en combustión.

Seis taponamientos desde 2006 sin resultado

Un informe de la consultora Kleinfelder advirtió que columnas subterráneas de metano se desplazan con riesgo de explosión hacia los hogares (REUTERS/Eli Hartman)

La historia del pozo resume la dificultad de sellar infraestructura petrolera envejecida. Perforado en 1955 por la empresa J.D. Collins en lo que entonces era el borde rural de San Antonio, pasó por múltiples operadores hasta que Black Jack Services lo selló en 2006. La compañía cayó en estado de morosidad ante la comisión, por lo que el Estado asumió los costos posteriores.

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En 2019, cuando la construcción de la subdivisión ya había comenzado, los promotores descubrieron que el gas seguía filtrándose. La agencia volvió a sellarlo ese año. Un funcionario escribió en un informe interno que la reparación “parecía haber funcionado esta vez”.

No fue así. El pozo fue taponado de nuevo en enero de 2022 —cuando un soldador detectó una fuga de metano inflamable y se negó a seguir trabajando—, otra vez en agosto de ese año, una quinta vez en mayo de 2023 y una sexta en noviembre de 2024. En la Nochevieja de 2026, un fuego artificial lanzado en el vecindario provocó un breve incendio en el pozo, según relató Solis.

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Texas sin leyes que obliguen a revelar pozos abandonados a compradores

El estado no cuenta con leyes que obliguen a divulgar la presencia de pozos taponados a los compradores de viviendas ni que regulen la construcción alrededor de ellos. Los promotores inmobiliarios no están obligados a informar sobre pozos históricos en los terrenos que desarrollan.

“Lamentablemente, la gente compra propiedades, incluidas casas, sin tener idea de que podrían haberse construido sobre un pozo taponado”, afirmó Blake Scott, quien a través de su empresa texana Waste Analytics ofrece información sobre actividades petroleras antiguas a compradores de inmuebles, en declaraciones al medio.

Las leyes del estado de Texas no obligan a los promotores inmobiliarios a revelar la presencia de pozos antiguos a los compradores (REUTERS/Eli Hartman)

Julie Range, directora de políticas públicas de la organización sin fines de lucro Commission Shift, que monitorea a la RRC, pidió que se implementen requisitos de divulgación. “Exigir la divulgación de actividades petroleras pasadas y estándares de retroceso desde pozos antiguos podría evitar sufrimiento a las familias”, señaló al mismo medio.

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Otros estados restringen construcciones sobre pozos; Texas carece de autoridad uniforme

Nuevo México es, según Scott, el único estado que prohíbe edificar sobre pozos taponados sin autorización escrita del regulador estatal. En Texas, los condados carecen de autoridad legal para adoptar códigos de construcción de esa naturaleza, y las ciudades ven limitada su capacidad de regular actividades petroleras desde la aprobación de la ley HB 40 en 2015, que reservó esa potestad al Estado.

Aun así, algunas ciudades texanas establecieron restricciones locales. Fort Worth prohíbe construir sobre pozos de gas abandonados o a menos de 1,5 metros de ellos. Midland impide levantar estructuras sobre pozos abandonados. La ciudad de San Antonio, en cambio, no tiene ordenanzas al respecto.

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Explosiones y evacuaciones por pozos heredados en otros estados y países

El caso de Preserve at Medina no es aislado. Pozos petroleros y gasíferos antiguos provocaron incidentes graves en distintas jurisdicciones. En agosto de 2021, una explosión sacudió el centro de Wheatley, Ontario (Canadá), cuando sulfuro de hidrógeno migró desde un pozo heredado hacia el sótano de un edificio; 20 personas resultaron heridas.

En 2007, una casa en construcción en Trinidad, Colorado, voló por los aires debido al metano acumulado desde un pozo de gas abandonado bajo los cimientos; un trabajador sufrió un paro cardíaco. En octubre de 2025, varias viviendas fueron evacuadas en Newport Beach, California, tras una fuga de metano de un pozo de la década de 1920.

“Las fallas en pozos taponados parecen ser poco frecuentes, pero tampoco sabemos con qué frecuencia ocurren”, dijo Adam Peltz, director sénior y abogado principal del Fondo de Defensa Ambiental (EDF), al medio.

Un experto documentó emisiones sustanciales con cámara de gas óptico

La ciudad de San Antonio carece de normativas que regulen o prohíban la construcción de viviendas sobre pozos de hidrocarburos abandonados (REUTERS/Eli Hartman)

James Tim Doty, presidente de TCDH Consulting, una firma de consultoría ambiental, y exlíder del equipo de monitoreo móvil de la TCEQ, visitó Preserve at Medina a finales de septiembre de 2026. Con una cámara de imagen de gas óptico documentó emisiones de hidrocarburos desde el cabezal del pozo y el suelo adyacente. Doty, con 28 años de experiencia en la TCEQ, evaluó que la fuga era “sustancial” y representaba un riesgo de seguridad.

“Nadie debería estar muy cerca del cabezal del pozo por más de unos minutos sin equipo de protección respiratoria”, escribió en un correo electrónico, según consignó el medio.

Laura López, vocera de la TCEQ, reconoció que los niveles de sulfuro de hidrógeno detectados podían provocar olores y desencadenar efectos adversos para la salud, como dolores de cabeza y náuseas.

La comisión prepara un séptimo taponamiento con materiales y estrategia diferentes

Inspectores de la Comisión del Ferrocarril regresaron al pozo el 7 de octubre de 2026 para preparar un nuevo taponamiento. Dubee indicó que esta vez se emplearán “una estrategia y materiales diferentes” y que la operación propuesta se encuentra “bajo revisión”.

Solis y Pacheco no sabían que había metano en el suelo de su vecindario hasta que fueron contactados por periodistas. Solis, que lleva dos años respirando los vapores del pozo, todavía espera una respuesta clara de los reguladores. “Solo quiero saber si es peligroso. Si lo es, vamos a empacar y mudarnos”, dijo.