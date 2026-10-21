Estados Unidos

Arizona enfrenta tormentas con alertas de tornado y granizo en un evento calificado como “climatológicamente raro”

Un sistema de baja presión que avanza desde el Pacífico activó vigilancias en casi todo el estado, con superceldas capaces de arrojar piedras de hielo de más de cinco centímetros y ráfagas superiores a 112 kilómetros por hora

Grandes nubes oscuras de tormenta cubren el cielo detrás de un estacionamiento con casas rodantes, vehículos y montañas al fondo
Un sistema de baja presión procedente de California provocó alertas por tornados, granizo e inundaciones en Arizona (Arizona’s Family (3TV / CBS 5))
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Un sistema de baja presión que avanza desde la costa de California desató este miércoles alertas de tornado, granizo e inundaciones repentinas en gran parte de Arizona. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) calificó el evento como “climatológicamente raro” y con un riesgo “muy por encima de lo habitual” para tormentas graves, según informó The Arizona Republic.

La masa de humedad tropical y subtropical que ingresa desde el sur, combinada con fuertes vientos en altura, favorece la formación de superceldas capaces de producir piedras de granizo de más de 5 centímetros de diámetro, ráfagas superiores a 112 kilómetros por hora y tornados aislados. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) elevó la amenaza al nivel 3 en una escala de 5 para amplias zonas del centro y noroeste del estado.

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Áreas con mayor exposición: de Flagstaff a Payson y Prescott

Las zonas clasificadas en ese nivel 3 incluyen el sur del condado de Coconino —donde se encuentra Flagstaff—, el este del condado de Yavapai —con las ciudades de Prescott y Prescott Valley—, el norte del condado de Gila, que abarca Payson, y franjas del suroeste del condado de Navajo y el noreste del condado de Maricopa.

Un segundo anillo, clasificado como nivel 2, engloba al área metropolitana de Phoenix y sectores del norte y este del condado de Maricopa —entre ellos Deer Valley, Fountain Hills y Apache Junction—, además de porciones de los condados de Mohave, Pinal, Apache y Graham. El resto del estado, salvo el suroeste, mantiene un nivel 1 de amenaza.

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Alertas de tornado en Flagstaff desde las 9 de la mañana

Un vehículo blanco con el techo hundido y la ventanilla trasera lateral rota, estacionado frente a árboles y postes eléctricos
El Centro de Predicción de Tormentas elevó la amenaza a nivel 3 para sectores del centro y noroeste de Arizona (FOX 10 Phoenix)

Ya en las primeras horas de la jornada, el NWS emitió múltiples advertencias de tornado para el denominado High Country, según informó AZFamily. La oficina del NWS en Flagstaff colocó al noreste, norte y noroeste de Arizona bajo una vigilancia de tornado vigente hasta las 6 de la tarde, hora local.

Poco después de las 9 de la mañana, las advertencias se extendieron a porciones de los condados de Yavapai y Coconino, incluida Flagstaff y sus alrededores. Las alertas se basaron en rotación detectada por radar, no en observaciones directas desde tierra. Antes de este miércoles, el estado no registraba una advertencia de tornado desde el 14 de octubre de 2025, según The New York Times, que citó registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). El organismo estima que Arizona promedia apenas cinco tornados al año, la mayoría entre julio y octubre.

Actividad más intensa entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves

Los sondeos atmosféricos del SPC indican niveles altos de inestabilidad y vientos en altura de entre 93 y 130 kilómetros por hora que se superpondrán sobre la masa de aire húmedo del centro-norte de Arizona. Esas condiciones favorecen tormentas rotativas con capacidad de arrojar granizo de gran tamaño y generar tornados.

Calle residencial durante la noche con asfalto mojado, lluvia intensa bajo el alumbrado público, casas y una señal de alto
El estado de Arizona registra un promedio de apenas cinco tornados al año, según registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (FOX 10 Phoenix)

La ventana de mayor peligro se extiende desde la tarde del miércoles hasta la madrugada del jueves, cuando la corriente en chorro alcance su mayor intensidad sobre la región. El jueves 22 mantiene un riesgo de nivel 2 de tormentas graves, sobre todo en el este del estado, donde la actividad remanente podría prolongarse.

Lluvias de hasta 127 milímetros y riesgo de crecidas repentinas

El volumen de precipitación previsto agrava el panorama. Una alerta de inundación cubre la mayor parte del estado entre el miércoles y el jueves, con tasas de lluvia estimadas de entre 25 y 50 milímetros por hora.

En el norte de Arizona, los acumulados podrían alcanzar entre 25 y 76 milímetros, con picos aislados de 76 a 127 milímetros donde las tormentas golpeen de manera repetida sobre las mismas zonas. La zona del Mogollon Rim presenta la señal más clara de lluvias copiosas, mientras que la Nación Navajo podría recibir entre 25 y 50 milímetros.

El NWS advirtió que arroyos, corrientes y algunos ríos mayores del norte del estado podrían crecer entre 60 y 90 centímetros, y que las crecidas pueden desarrollarse con rapidez en zonas bajas, cauces secos, áreas urbanas y terrenos ya saturados. Quienes transiten por cañones, caminos de montaña o cruces de agua de bajo nivel deben extremar la precaución.

El valle de Phoenix, con 60% de probabilidad de tormentas por la tarde

El área metropolitana de Phoenix presenta un 60% de probabilidades de tormentas con posibilidad de granizo y ráfagas de viento. (AP Foto/Matt York)
El área metropolitana de Phoenix presenta un 60% de probabilidades de tormentas con posibilidad de granizo y ráfagas de viento. (AP Foto/Matt York)

Para el área metropolitana de Phoenix, las probabilidades de lluvia y tormentas se ubican cerca del 40% durante la mañana y trepan al 60% por la tarde, la noche y la madrugada, de acuerdo con AZFamily. Aunque el riesgo de fenómenos graves es menor que en el High Country, no se descarta granizo ni daños por viento.

El viernes y el fin de semana se esperan cielos despejados, lo que marcaría el fin de este episodio. El NWS instó a la población a familiarizarse con los protocolos ante advertencias de tornado y a actuar ante inundaciones repentinas.

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