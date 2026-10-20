Los Ángeles se ubicó entre las 15 ciudades menos seguras de Estados Unidos

Los Ángeles ocupó el puesto 168 de 182 en la medición de WalletHub para 2026, tras recibir calificaciones bajas en prevención de delitos, gestión de desastres naturales y estabilidad financiera de sus residentes. (Fuente: KTLA 5)

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Los Ángeles se ubicó en el puesto 168 de 182 ciudades en el ranking de seguridad urbana 2026 de WalletHub, la plataforma estadounidense de finanzas personales. La ciudad obtuvo resultados bajos en las tres subcategorías del estudio —seguridad en el hogar y la comunidad, riesgo de desastres naturales y seguridad financiera—, según informó KTLA 5. Mientras tanto, Irvine fue la ciudad mejor clasificada del sur de California, en el puesto 28.

El estudio comparó 182 ciudades de Estados Unidos a partir de 41 indicadores agrupados en tres grandes categorías, con una escala de 100 puntos. La seguridad en el hogar y la comunidad concentró hasta 60 puntos del total, mientras que el riesgo de desastres naturales y la seguridad financiera sumaron 20 puntos cada una.

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Los Ángeles se ubicó en el puesto 168 de 182 ciudades en el ranking de seguridad urbana de WalletHub. (REUTERS/Mike Blake)

Las variables incluyeron las muertes por accidentes de tráfico, las agresiones per cápita, la tasa de desempleo y el porcentaje de residentes sin seguro médico.

Qué lugar ocupó Los Ángeles en el ranking de WalletHub

Con el puesto 168, Los Ángeles quedó entre las 15 ciudades peor evaluadas del país. Su baja puntuación reflejó dificultades en las tres áreas que midió el estudio, según KTLA 5: un desempeño desfavorable en seguridad comunitaria, una exposición elevada al riesgo de desastres naturales y debilidades en los indicadores de estabilidad financiera de sus residentes.

Irvine, en cambio, alcanzó el puesto 28 como la mejor clasificada del sur de California. En el ranking nacional, Fremont —en el condado de Alameda, al norte del estado— fue la ciudad californiana mejor posicionada, con el puesto 14 entre las 182 evaluadas, y Santa Rosa se ubicó en el 29.

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El estudio de WalletHub evaluó 182 ciudades de Estados Unidos mediante 41 indicadores divididos en tres áreas. (REUTERS/Daniel Cole)

“Cuando la gente piensa en la seguridad de una ciudad, probablemente lo primero que le viene a la mente son aspectos como la tasa de criminalidad, la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico o el riesgo de desastres naturales”, declaró Chip Lupo, analista de WalletHub, en declaraciones recogidas por KTLA 5.

El especialista agregó que “las ciudades más seguras de Estados Unidos protegen a sus residentes de estas amenazas de daños físicos y materiales, pero además, también contribuyen a garantizar la seguridad financiera de las personas”.

Las ciudades más seguras de Estados Unidos en 2026

En el otro extremo del listado, Juneau, la capital de Alaska, encabezó el ranking con una puntuación general de 75,89 sobre 100, seguida por Warwick, en Rhode Island (72,35), y Overland Park, en Kansas (70,19). El top cinco se completó con Burlington y South Burlington, ambas en Vermont, de acuerdo con FOX Local.

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Juneau encabezó el listado nacional de ciudades más seguras con una puntuación general de 75,89 puntos. (Foto AP/Becky Bohrer, Archivo)

Según el desglose publicado por el medio, Juneau presentó estos indicadores en seguridad en el hogar y la comunidad:

La menor tasa de homicidios entre las 182 ciudades analizadas.

La menor tasa de muertes de peatones .

El 62.º menor número de robos.

Ningún ataque terrorista ni incidente relacionado durante la última década.

En riesgo de desastres naturales, WalletHub le asignó:

El segundo menor riesgo de inundaciones.

El segundo menor riesgo de tornados.

El séptimo menor riesgo de incendios forestales.

Warwick alcanzó el segundo puesto con el cuarto menor número de agresiones graves per cápita y la menor cantidad de homicidios entre las ciudades del listado. También presentó el sexto menor número de robos per cápita, el tercer menor riesgo de granizo y el noveno menor riesgo de incendios forestales.

Overland Park, tercera en la tabla, se distinguió por la 19.ª tasa más baja de muertes de peatones, el 15.º menor número de muertes por accidentes de tráfico y el cuarto puntaje medio de crédito más alto entre las ciudades evaluadas.

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Por qué Juneau fue elegida como la ciudad más segura

El informe de WalletHub también vinculó la posición de Juneau con sus indicadores financieros. La ciudad presentó el 21.º menor porcentaje de habitantes bajo la línea de pobreza, el vigésimo mayor crecimiento anual del empleo y la novena puntuación media de crédito más alta del estudio, según precisó FOX Local.

El analista Chip Lupo señaló que las urbes seguras protegen frente a daños físicos y aportan seguridad financiera. (AP Foto/Becky Bohrer)

Sin embargo, el ranking presenta una limitación relevante para el caso de Juneau. Según el Juneau Independent, el análisis de WalletHub no contempló las inundaciones glaciares a gran escala procedentes de Suicide Basin, que durante los últimos cuatro años causaron daños a cientos de viviendas e infraestructura en la zona de Mendenhall Valley.

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Diana Polk, portavoz de WalletHub, reconoció al medio local que “las inundaciones glaciares no están incluidas en estos conjuntos de datos y, por lo tanto, no se consideraron en la puntuación de riesgo de desastres naturales de Juneau”. Esta omisión condiciona la lectura del apartado de riesgo de desastres naturales, ya que el evento ha sido la principal prioridad declarada por las autoridades locales, que trabajan con funcionarios federales en soluciones a corto y largo plazo.

Las ciudades con menor puntuación en el ranking de WalletHub

En el extremo opuesto del listado se ubicaron cinco ciudades con los resultados más bajos:

Filadelfia , en Pensilvania .

Memphis , en Tennessee .

Baltimore , en Maryland .

Baton Rouge , en Luisiana .

Nueva Orleans, también en Luisiana.