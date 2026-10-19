Estados Unidos

Identidades robadas y alumnos inexistentes: el Tesoro detectó USD 270 millones en posibles fraudes con ayuda estudiantil

La Red de Ejecución de Delitos Financieros remitió a investigadores federales más de 20.000 movimientos bajo revisión, vinculados con reembolsos educativos transferidos mediante instituciones y contratistas de pagos

El Departamento del Tesoro detectó USD 270 millones transacciones sospechosas vinculadas a programas de ayuda estudiantil (REUTERS/Al Drago)
El Departamento del Tesoro detectó USD 270 millones transacciones sospechosas vinculadas a programas de ayuda estudiantil (REUTERS/Al Drago)
Guardar

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó USD 270 millones en operaciones potencialmente vinculadas con fraudes a la ayuda estudiantil federal, tras analizar más de 20.000 movimientos financieros sospechosos detectados desde febrero de 2026.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) remitió los hallazgos a investigadores federales para que evalúen posibles pesquisas, informó Fox Business.

PUBLICIDAD

El monto no equivale a una pérdida ya confirmada ni mide la totalidad del fraude. Corresponde a transacciones que las entidades financieras consideraron sospechosas y que podrían estar relacionadas con reembolsos de programas federales de ayuda para estudiantes.

Desde que FinCEN emitió en julio una alerta sobre estas maniobras, bancos y otras instituciones presentaron cerca de 100 informes de actividad sospechosa.

Las redes ilícitas fragmentan el dinero mediante empresas pantalla y cuentas con datos falsos para impedir el rastreo de los fondos (REUTERS/Al Drago)
Las redes ilícitas fragmentan el dinero mediante empresas pantalla y cuentas con datos falsos para impedir el rastreo de los fondos (REUTERS/Al Drago)

Los USD 270 millones surgieron de más de 20.000 movimientos bajo revisión

La alerta se concentró en los reembolsos que universidades y contratistas de pagos transfieren por vía electrónica a quienes reciben ayuda.

Esas operaciones pueden incluir referencias como “reembolso” y el nombre o las iniciales de una institución educativa, según el organismo.

El Tesoro advirtió que las redes que obtienen fondos de manera irregular pueden fragmentar o trasladar el dinero a través de intermediarios financieros, cuentas abiertas con datos falsos y empresas pantalla. El objetivo de esa cadena de operaciones sería dificultar el rastreo del origen de los recursos.

PUBLICIDAD

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los programas federales deben ampliar el acceso a la educación, en lugar de beneficiar a quienes perjudican a estudiantes y contribuyentes.

“La administración Trump no tolerará a delincuentes que exploten programas gubernamentales para obtener beneficios personales”, declaró, según recogió Fox Business.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros remitió cerca de 100 informes bancarios a los investigadores federales (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)
La Red de Ejecución de Delitos Financieros remitió cerca de 100 informes bancarios a los investigadores federales (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Las matrículas ficticias usan identidades robadas para pedir ayuda federal

Una de las modalidades descritas por las autoridades consiste en inscribir a supuestos alumnos para acceder a fondos destinados a estudiantes reales.

En estos casos, conocidos como esquemas de “estudiantes fantasma”, los responsables emplean datos personales sustraídos —como nombres y números de Seguridad Social— para completar matrículas y solicitudes de ayuda a nombre de las víctimas.

También pueden mezclar información verdadera robada con datos inventados para crear identidades sintéticas que superen los controles de verificación.

El Departamento señaló que estas operaciones pueden apoyarse en intermediarios, agentes automatizados y herramientas de inteligencia artificial.

“La víctimas, incluidos menores de edad, con frecuencia no saben que alguien recibió ayuda estudiantil en su nombre”, indicó el organismo.

Si el engaño prospera, la persona afectada puede quedar asociada a una deuda educativa que no solicitó ni recibió.

El secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó que el gobierno federal no tolerará la explotación de fondos destinados a estudiantes (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo/File Photo)
El secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó que el gobierno federal no tolerará la explotación de fondos destinados a estudiantes (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo/File Photo)

Redes criminales reclutan personas reales para quedarse con los reembolsos

Otra variante utiliza a los llamados “estudiantes testaferros”. Las organizaciones pagan a personas reales para obtener sus datos personales, las inscriben en cursos y retienen los reembolsos de ayuda que se generan con esas matrículas.

En determinados expedientes, empleados corruptos de instituciones educativas pueden colaborar en el reclutamiento o en la alteración de registros académicos.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, aseguró que el Departamento de Educación incorporó este año una herramienta para detectar fraude en la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).

Según la funcionaria, el sistema permite frenar irregularidades antes de que avance el trámite de ayuda. McMahon añadió que su departamento trabaja con el grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el fraude, el despilfarro y el abuso.

De acuerdo con su declaración, la cooperación permitió ahorrar a los contribuyentes más de USD 2.000 millones en menos de dos años.

El Tesoro también participa en ese grupo, encabezado por el vicepresidente JD Vance. La dependencia pidió a quienes tengan información que comuniquen posibles casos de fraude, lavado de dinero, incumplimientos de sanciones o infracciones tributarias, mientras los investigadores federales analizan las operaciones identificadas por FinCEN.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasDepartamento del TesorofraudeSuplantación de identidadEstados UnidosScott Bessent

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos prohibió la IA de DeepSeek en las agencias civiles federales por riesgos de seguridad nacional

La orden obliga a retirar los productos de la firma china y los servicios de terceros que empleen su tecnología de los sistemas informáticos gubernamentales, con excepción de las dependencias del Departamento de Defensa

Estados Unidos prohibió la IA de DeepSeek en las agencias civiles federales por riesgos de seguridad nacional

El sur de California recibirá lluvias desde el miércoles y advierten por flujos de barro en las zonas quemadas

Un sistema de baja presión avanzará desde el norte con acumulados de hasta 38 milímetros, temperaturas inferiores a las habituales y posibles tormentas eléctricas durante dos jornadas

El sur de California recibirá lluvias desde el miércoles y advierten por flujos de barro en las zonas quemadas

Los pasajes para Acción de Gracias y Navidad tocan máximos de una década y los expertos recomiendan reservar esta semana

El cierre de Spirit Airlines y el encarecimiento del combustible empujan las tarifas aéreas a niveles que no se veían desde 2016, aunque hay estrategias concretas para ahorrar

Los pasajes para Acción de Gracias y Navidad tocan máximos de una década y los expertos recomiendan reservar esta semana

El jugador estrella de la NFL Jalen Hurts tiene coágulos en ambos pulmones y se perderá el resto de la temporada

El mariscal de campo de los Philadelphia Eagles fue diagnosticado con una condición que requiere anticoagulantes e impide toda actividad deportiva de contacto

El jugador estrella de la NFL Jalen Hurts tiene coágulos en ambos pulmones y se perderá el resto de la temporada

El horizonte de Miami revela un problema bajo tierra: 35 rascacielos se hunden de forma desigual

Los registros satelitales recopilados entre 2016 y 2023 mostraron descensos a ritmos distintos dentro de varias estructuras

El horizonte de Miami revela un problema bajo tierra: 35 rascacielos se hunden de forma desigual

TECNO

Es posible ir preso por hacer música con IA: descubre si es mito o riesgo real

Es posible ir preso por hacer música con IA: descubre si es mito o riesgo real

Un fallo expuso instrucciones secretas del chatbot de WhatsApp para evitar a reguladores de privacidad

Francis Ford Coppola y Carl Lewis estarán en el World Business Forum Bogotá 2026

Crean un sistema inalámbrico que brindaría electricidad a implantes médicos blandos aun con el cuerpo en movimiento

El nuevo Tesla Roadster se probará en una pista extrema al estilo Hot Wheels en Texas

ENTRETENIMIENTO

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

La gala más importante de los actores de Hollywood distinguirá a Al Pacino en febrero de 2027

Murió Richard Riehle, actor de ‘Office Space’, tras más de cinco décadas de carrera

Britney Spears afirma que ser auténtica le ha traído críticas: “El mundo me ha odiado y sigo en pie”

MUNDO

El primer ministro de Australia dijo que el atropello de la diputada Helen Haines no fue un accidente

El primer ministro de Australia dijo que el atropello de la diputada Helen Haines no fue un accidente

Los dirigentes del "Movimiento Cucaracha" seguirán bajo custodia judicial por las protestas electorales en Delhi

Los ataques aéreos rusos amenazan las zonas seguras del oeste de Ucrania

El Nasdaq lidera la recuperación de Wall Street mientras París y Milán caen por la violencia urbana

Fabián Calle advirtió sobre la crisis francesa y explicó por qué Marine Le Pen puede ganar