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Los ataques aéreos rusos amenazan las zonas seguras del oeste de Ucrania

Los drones de propulsión a reacción golpean casi a diario cinco regiones que desde 2022 sirven de refugio a millones de desplazados. La clave está en que Moscú ya no ataca solo el frente y las grandes ciudades: busca también reducir el espacio al que los ucranianos pueden huir sin cruzar la frontera

Bomberos trabajan en el lugar donde una locomotora de tren de pasajeros fue alcanzada por un ataque de dron ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la región de Volinia, Ucrania, según esta fotografía distribuida el 15 de septiembre de 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Volinia/Distribución vía REUTERS
Bomberos trabajan en el lugar donde una locomotora de tren de pasajeros fue alcanzada por un ataque de dron ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la región de Volinia, Ucrania, según esta fotografía distribuida el 15 de septiembre de 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Volinia/Distribución vía REUTERS
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Rusia ha extendido en las últimas semanas sus ataques con drones al oeste de Ucrania, la retaguardia que hasta ahora se consideraba resguardada. Durante cuatro días consecutivos han sonado las sirenas antiaéreas en Leópolis, a unos 70 kilómetros de Polonia, y los drones han dañado almacenes y viviendas en sus afueras.

La Fuerza Aérea ucraniana interceptó 36 drones de propulsión a reacción sobre las regiones occidentales entre la jornada del domingo y la madrugada del lunes 19 de octubre. Volinia, Rivne, Ternopil, Jmelnitski e Ivano-Frankivsk reciben impactos casi a diario y, en algunas localidades, los de estas semanas son los primeros de la guerra.

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El más letal fue el del 14 de octubre en Lutsk, capital de Volinia: murieron seis personas y 13 resultaron heridas, entre ellas un niño, según el Servicio de Emergencias. Los restos de un dron alcanzaron un almacén mayorista y un edificio residencial de nueve plantas. Un día antes, otro dron había herido a 30 personas en la Universidad Estatal de Humanidades de Rivne.

El 16 de octubre, unos 20 drones se dirigieron contra Volinia y dejaron 370.000 abonados sin electricidad, según el jefe de la administración militar regional, Roman Romaniuk. En Manevichi, de unos 10.000 habitantes, murió un empleado de una planta procesadora de bayas de capital polaco y ocho personas resultaron heridas. Las autoridades alertaron de un posible escape de amoníaco.

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Bomberos extinguen el fuego de un vagón de un tren de pasajeros alcanzado por un ataque de dron ruso en una estación de ferrocarril, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Lutsk, Ucrania, el 12 de septiembre de 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Volyn/Distribución vía REUTERS
Bomberos extinguen el fuego de un vagón de un tren de pasajeros alcanzado por un ataque de dron ruso en una estación de ferrocarril, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Lutsk, Ucrania, el 12 de septiembre de 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Volyn/Distribución vía REUTERS

Una fábrica alemana de cables para automóviles tuvo que detener su producción. Este lunes, unos 15 drones atacaron el sistema energético de Volinia y dejaron unos 68.000 hogares sin luz, según las autoridades locales.

El oeste ya había recibido golpes de gran escala. El 5 de octubre de 2025, Leópolis sufrió el mayor ataque contra su región desde el inicio de la invasión: 140 drones y 23 misiles se dirigieron hacia ella, según su jefe militar, Maksym Kozytskyi. El 24 de marzo de 2026, un ataque diurno alcanzó el centro histórico de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Lo que cambia ahora es la frecuencia: ya no son episodios aislados, sino una presión sostenida.

Los analistas militares atribuyen la expansión al uso creciente de drones a reacción, más veloces que los de hélice, y a las modificaciones que Rusia les ha hecho para ampliar su alcance.

Los servicios de inteligencia ucranianos aseguran haber interceptado un plan ruso para destruir la infraestructura por la que el país importa electricidad desde el oeste y provocar apagones prolongados en los próximos meses. Es una afirmación de Kiev que no ha podido contrastarse de forma independiente.

Un rescatista camina cerca de un fragmento de un misil de crucero ruso en el lugar donde se encontraba un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Leópolis, Ucrania. 30 de julio de 2026. REUTERS/Stringer
Un rescatista camina cerca de un fragmento de un misil de crucero ruso en el lugar donde se encontraba un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Leópolis, Ucrania. 30 de julio de 2026. REUTERS/Stringer

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, advirtió que Rusia pretende ampliar estas ofensivas y presiona a Bielorrusia para que le permita usar su territorio. Kiev refuerza las defensas antiaéreas en todo el país, también en el oeste.

La presión llega cuando Leópolis acaba de recibir una nueva oleada de desplazados de Kiev, que huyen de los ataques contra la capital y de la perspectiva de cortes prolongados de luz y agua. Encontrar alojamiento es cada vez más difícil en Leópolis y Lutsk, y los desplazados se dirigen a ciudades menores y a Transcarpacia, vecina de Hungría y aún tranquila. Confían en que la concentración de centrales eléctricas, la cercanía de países europeos que exportan electricidad y una calefacción más descentralizada atenúen los apagones.

El miedo ya condiciona la vida cotidiana. La maestra de música Larisa Ogorodnik, de 69 años, contó a EFE que las clases en su escuela están suspendidas varios días porque no hay un refugio adecuado para los niños. Su hija, vecina de Lutsk, envió a su hijo a un pueblo cercano.

Volodímir Omelchenko, experto en energía del Centro Razumkov, advirtió a EFE de que, si Ucrania no logra protegerse y no queda una zona segura de refugio, millones de personas podrían huir hacia los países vecinos. De la defensa antiaérea del oeste depende, por tanto, que Ucrania conserve un lugar donde resguardarse sin salir del país.

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