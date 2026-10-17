Estados Unidos

Estados Unidos reactivó el destacamento de seguridad de los Marines en su embajada de Venezuela

La ceremonia en Caracas contó con el comandante Eric M. Smith y el encargado de Negocios John Barrett. La representación diplomática indicó que se trata de “otro paso para fortalecer las relaciones” entre ambos países

Cuerpo de Marines de la embajada de Estados Unidos en Caracas
La reactivación se formalizó en Caracas con la participación del comandante del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Eric M. Smith, y del encargado de Negocios estadounidense en Venezuela, John Barrett (Facebook/Embajada de los EE.UU., Venezuela)
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Estados Unidos reactivó el Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines en su embajada en Venezuela durante una ceremonia celebrada en Caracas, con la participación del comandante del Cuerpo de Marines estadounidense, el general Eric M. Smith, y del encargado de Negocios de Washington para el país, John Barrett.

La medida restableció el protocolo de seguridad que Estados Unidos aplica de forma habitual en sus representaciones diplomáticas y devolvió a la sede en Caracas la presencia de los Marine Security Guards, encargados de resguardar las instalaciones y al personal de las embajadas estadounidenses.

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La representación diplomática comunicó la reactivación y la ubicó dentro del proceso de acercamiento entre ambos gobiernos, luego de la reapertura de la embajada en marzo. La sede estadounidense permaneció sin operar durante siete años, hasta que retomó sus actividades consulares y diplomáticas este año.

Cuerpo de Marines de la embajada de Estados Unidos en Caracas
La embajada vinculó el regreso del destacamento con el plan de tres fases de Donald Trump y Marco Rubio (Facebook/Embajada de los EE.UU., Venezuela)

En su mensaje, la embajada afirmó que el Departamento de Estado y el Cuerpo de Marines “mantienen una alianza histórica de seguridad en nuestras instalaciones en todo el mundo”. También definió el regreso del destacamento como “otro paso para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela e impulsar el plan de tres fases” promovido por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

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La comunicación no precisó la cantidad de marines destinados a Caracas ni detalló las tareas concretas que asumirán dentro de la sede diplomática. Tampoco informó sobre modificaciones en el funcionamiento de los servicios consulares ni sobre nuevos despliegues de personal estadounidense en otras zonas de Venezuela.

El destacamento volvió a operar después de que Washington y Caracas restablecieron sus vínculos diplomáticos. La nueva etapa comenzó tras la captura de Nicolás Maduro en enero durante una intervención militar estadounidense. Desde entonces, Delcy Rodríguez quedó al frente de la presidencia interina venezolana.

Cuerpo de Marines de la embajada de Estados Unidos en Caracas
El informe oficial no precisó la cantidad de marines asignados a la capital venezolana ni sus tareas específicas (Facebook/Embajada de los EE.UU., Venezuela)

El Departamento de Estado recurre a esos destacamentos para custodiar edificios diplomáticos, áreas con información sensible y zonas de acceso restringido. Su restablecimiento en Venezuela formalizó la estructura de seguridad que acompaña la normalización de las operaciones de la embajada.

Eric M. Smith asistió a la ceremonia como comandante del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. El general de cuatro estrellas ocupa ese cargo desde septiembre de 2023, cuando se convirtió en el 39.º jefe de esa fuerza militar. Como parte de sus funciones, integra el Estado Mayor Conjunto, organismo que asesora al presidente y al secretario de Defensa en asuntos militares.

Antes de asumir el mando del Cuerpo de Marines, Smith ejerció como asistente del comandante entre 2021 y 2023. También dirigió la III Fuerza Expedicionaria de Marines, con sede en Japón, y la 1.ª División de Marines. Ingresó al servicio militar en 1987 tras graduarse en la Universidad Texas A&M.

Su presencia en Caracas dio respaldo institucional a la ceremonia de reactivación del destacamento, que contó además con Barrett, representante diplomático estadounidense en Venezuela. La embajada presentó el acto como parte de la cooperación entre el Departamento de Estado y el Cuerpo de Marines en materia de protección de sus instalaciones.

(Con información de AFP)

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