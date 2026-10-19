El sur de California recibirá lluvias desde el miércoles y advierten por flujos de barro en las zonas quemadas

El sur de California recibirá lluvias a partir del miércoles tras registrar temperaturas récord e incendios forestales (REUTERS/Jill Connelly)

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El sur de California se prepara para lluvias desde el miércoles, después de una semana marcada por vientos de Santa Ana, incendios forestales y temperaturas récord para octubre.

El sistema de baja presión podría dejar entre 13 y 25 milímetros de agua en gran parte de la región y eleva el riesgo de escorrentías y flujos de barro en los terrenos afectados por el fuego.

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La tormenta ingresará desde el norte y podría incluir tormentas eléctricas, relámpagos y ráfagas de viento irregulares.

Las precipitaciones persistirán durante el miércoles y perderán intensidad hacia la noche del jueves, según las previsiones citadas por Los Angeles Times.

Las zonas montañosas del sur registrarán el jueves marcas térmicas de hasta 20 ℃ por debajo de los registros habituales (REUTERS/Daniel Cole)

Las zonas quemadas concentran el riesgo de escorrentías y barro

Aunque el pronóstico apunta a lluvias moderadas, las áreas que perdieron vegetación por los incendios son más vulnerables a que el agua arrastre ceniza, tierra y escombros.

El descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad facilitarán las tareas de los equipos que combaten los focos activos, pero el cambio de condiciones también puede favorecer flujos de barro en las zonas quemadas.

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Bryan Lewis, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard, señaló que aún había incertidumbre sobre la hora exacta de llegada del frente, aunque estimó que sería el miércoles. El especialista anticipó precipitaciones constantes, sin aguaceros particularmente intensos.

“Deberíamos ver lluvias mayormente beneficiosas, entre media pulgada y una pulgada en la mayoría de los lugares, algo más en las estribaciones y montañas”, dijo Lewis a Los Angeles Times. El rango equivale a entre 13 y 25 milímetros.

El meteorólogo advirtió, sin embargo, que cualquier lluvia puede ocasionar inundaciones puntuales en el área de Los Ángeles, aunque no esperaba afectaciones importantes.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé acumulaciones de entre 13 y 25 milímetros de agua en gran parte de la región (REUTERS/Daniel Cole)

El frente dejará temperaturas por debajo del promedio estacional

El sistema marcará además un cambio tras la ola de calor y los vientos secos que avivaron varios incendios.

Durante el miércoles y el jueves, las temperaturas máximas en zonas urbanas se situarán entre 18 ℃ y 22 ℃ (64 ℉ y 72 ℉), por debajo de los cerca de 26 ℃ (79 ℉) habituales para esta época en el centro de Los Ángeles.

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El jueves será el día más frío de la semana en las montañas de Orange, San Diego, Riverside y San Bernardino. Allí, las máximas podrían quedar entre 8 ℃ y 16 ℃ (46 ℉ y 61 ℉), hasta 15 ℃ o 20 ℃ por debajo de los registros habituales.

Los incendios Norte, Bryson y Henderson mantienen altos niveles de contención

El cambio de tiempo llegará mientras los bomberos consolidan las líneas de control de los incendios que afectaron la región.

El sistema de baja presión eleva el riesgo de escorrentías y flujos de barro en los terrenos afectados por el fuego (REUTERS/Daniel Cole)

El incendio Norte, declarado el viernes cerca de las 11:30 en San Clemente, había quemado 231 hectáreas y registraba un 60 % de contención el lunes por la mañana.

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El fuego dañó o destruyó al menos siete estructuras y obligó a evacuar a unas 16.000 personas, mientras ráfagas de hasta 64 km/h extendían las llamas.

Las autoridades levantaron todas las órdenes de evacuación el sábado 17 de octubre a las 18:00 y las brigadas reforzaban el perímetro ante el cambio en el patrón de vientos que acompañará a la tormenta.

Sean Doran, capitán y portavoz de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, explicó a Los Angeles Times que los equipos utilizaban drones y cámaras térmicas para localizar puntos calientes, incluso debajo de la superficie. Al referirse a la sucesión de incendios, lluvias y posibles deslizamientos, señaló: “En California, ese es el ciclo, ¿no?”.

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El incendio Bryson, iniciado el jueves por la tarde cerca de Encinal Canyon Road, en Malibu, afectó 59 hectáreas y alcanzaba un 83 % de contención. Las órdenes y advertencias de evacuación vinculadas con ese foco fueron retiradas durante el fin de semana.

En el condado de San Diego, cerca de Camp Pendleton, el incendio Henderson había consumido 1.319 hectáreas y registraba un 95 % de contención, de acuerdo con el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.

Tras el paso del frente, las máximas volverían a ubicarse entre 25 ℃ y 28 ℃ (77 ℉ y 82 ℉) durante el fin de semana; también son posibles vientos de Santa Ana débiles.

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