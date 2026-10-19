El Nasdaq lidera la recuperación de Wall Street mientras París y Milán caen por la violencia urbana

El índice Nasdaq avanzó un 1,11% en Wall Street gracias a la recuperación de las acciones de semiconductores e inteligencia artificial. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Los mercados bursátiles vivieron una jornada de contrastes este lunes: mientras las acciones de inteligencia artificial repuntaron en Wall Street tras el desplome de la semana pasada, las bolsas europeas sufrieron fuertes caídas golpeadas por estallidos de violencia callejera en Francia e Italia, que reavivaron el temor a la deuda soberana.

El selectivo Nasdaq Composite lideró la recuperación con un avance de 290,85 puntos, equivalente a 1,11%, hasta los 26.430,89 unidades, impulsado por los valores de semiconductores y tecnología que habían sido los más castigados días atrás. El S&P 500 subió 0,42% hasta 7.690,73 puntos, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió levemente 36,38 puntos, o 0,1%, hasta 51.966,03 unidades, luego de oscilar entre pérdidas y ganancias durante toda la sesión.

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Las plazas bursátiles europeas tuvieron una sesión considerablemente más dura que Wall Street. París cayó 1,1% y Milán retrocedió 1,6%, en lo que constituyó la mayor caída entre los principales mercados del continente.

Las escenas de disturbios civiles en varios países generaron ansiedad entre los inversores, especialmente después de que el presidente francés Emmanuel Macron reconociera públicamente “ira y vergüenza” tras uno de los días de mayor descontrol urbano que ha vivido Francia en años.

En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni convocó este lunes una reunión de seguridad para abordar la violencia registrada en Milán, que presentó escenas de caos y saqueos similares a las vistas en la capital francesa.

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Las bolsas de París y Milán sufrieron caídas de hasta 1,6% debido a los disturbios callejeros y la incertidumbre en Europa. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

El contexto de inestabilidad también se trasladó al mercado de bonos. Los rendimientos de la deuda francesa subieron por la preocupación sobre el ya ajustado presupuesto del gobierno, con un incremento mucho mayor que el registrado por los bonos alemanes, considerados históricamente una inversión más segura por los inversores. En Estados Unidos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años escaló hasta 5,14%, desde 5,09% al cierre del viernes, luego de haber superado el 5,30% a comienzos de este mes, su nivel más alto desde 2002.

Wall Street apuesta de nuevo por la inteligencia artificial

El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años escaló hasta 5,14% en una jornada de presión sobre la deuda pública. (REUTERS/Jeenah Moon)

El repunte del Nasdaq respondió a que los inversores volvieron a apostar por el sector de los chips y otras acciones vinculadas a la inteligencia artificial tras la fuerte caída sufrida la semana pasada, cuando ambos índices tecnológicos habían registrado su mayor retroceso semanal desde finales de junio por temores a que el alza de las tasas de interés frene las inversiones en infraestructura de IA.

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Michael James, director general y operador de ventas de acciones en Rosenblatt Securities, explicó el fenómeno con una imagen directa: “Las bandas elásticas solo pueden estirarse hasta cierto punto en una dirección antes de romperse y empezar a revertirse, y finalmente se vio ese momento de ‘ya basta’ en el sector de los semiconductores tras el cierre del viernes”.

James agregó que no ocurrió ningún hecho negativo durante el fin de semana que justificara el pesimismo previo, lo que generó una situación de sobreventa que hacía “inevitable” un repunte. Sin embargo, advirtió que, con una gran cantidad de reportes de resultados tecnológicos por publicarse en los próximos días y semanas, el mercado está “lejos de haber salido del atolladero”.

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En la misma línea, Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, describió el movimiento como “un poco de un rebote por sobreventa”. Para Neil Wilson, estratega de inversión de Saxo UK, la continuidad de esa recuperación dependerá de los reportes de las compañías tecnológicas durante la semana y de su mensaje sobre la inversión en IA: “Las ganancias de esta semana serán cruciales para el sentimiento de riesgo general. En particular, Meta está en el foco, al ser la primera de las cinco grandes hiperescaladoras en reportar”, señaló.

Otros mercados afectados: Indonesia y materias primas

Los analistas bursátiles consideraron que el alza tecnológica respondió a un rebote técnico previo a la publicación de los balances corporativos. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El contagio de la inestabilidad financiera no se limitó a Europa. La bolsa de Yakarta se desplomó más de 5% este lunes, tras una caída de más de 11% el viernes anterior, y cerró en su nivel más bajo en seis años. El retroceso se produjo después de que la compiladora de índices MSCI señalara que ya “no es apropiado” mantener el estatus de mercado emergente del país, lo que alimentó los temores de una salida masiva de inversión extranjera.

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En Asia, el índice Kospi de Corea del Sur saltó 1,8%, recuperando parte de la caída de 14,5% sufrida la semana pasada, impulsado por sus dos grandes referentes del sector de IA, Samsung Electronics y SK Hynix, que lo vuelven más volátil que otros mercados.

Entre las compañías individuales en Wall Street, las acciones de Amazon subieron alrededor de 5% tras un informe favorable de los analistas de renta variable de Morgan Stanley.

En el mercado del petróleo, el precio del barril de crudo Brent, referencia internacional, osciló entre 107 y 110 dólares a lo largo de la jornada antes de cerrar en 109,55 dólares, con una baja de 0,3%. El crudo ha fluctuado entre 97 y 110 dólares este mes ante la incertidumbre sobre cuándo la guerra con Irán permitirá que la industria energética regrese a la normalidad.

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