Francis Ford Coppola y Carl Lewis estarán en el World Business Forum Bogotá 2026

Los dos referentes del cine y el deporte darán consejos y experiencias de vida que pueden relacionarse con la dirección de una organización. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

El World Business Forum Bogotá 2026 reunirá a Francis Ford Coppola, Carl Lewis y otros seis conferencistas el 28 y 29 de octubre de 2026. El director de cine hablará sobre las similitudes de la dirección de una película con una empresa y el rol de la IA, mientras el exatleta hablará de la fortaleza mental.

La programación prevé la participación de referentes del cine, el deporte, la academia y la consultoría empresarial. Sumado a Coppola y Lewis, estarán Renée Mauborgne, Rita McGrath, Tricia Wang, Scott Anthony, Pilar Jericó y Efrén Martínez.

PUBLICIDAD

De qué hablará Francis Ford Coppola en Bogotá

Francis Ford Coppola, director, productor y guionista de películas como El Padrino y Apocalypse Now, participará en una sesión moderada. Según Martha Lucía Maldonado, country manager de WOBI Colombia, “el cineasta abordará la creatividad y establecerá la relación entre la dirección de una película y la conducción de una empresa”.

Francis Ford Coppola participará en una conversación sobre creatividad, dirección y los paralelos entre el cine y la gestión empresarial. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo)

La conversación incluirá asuntos como la gestión de la incertidumbre, el desarrollo de talento y el uso de las narrativas para movilizar grupos de trabajo dentro de una organización.

Por qué la inteligencia artificial puede ser clave en la charla con Coppola

La relación entre inteligencia artificial y cine aparecerá como uno de los asuntos posibles de la conversación con Coppola. Maldonado indicó que el formato de entrevista permitirá abordar la discusión sobre el uso de estas herramientas en la producción audiovisual y su impacto sobre la creatividad.

PUBLICIDAD

La intervención del realizador ocurrirá en un momento de debate en la industria audiovisual sobre la utilización de sistemas generativos para tareas de escritura, efectos visuales y producción. “Todo el mundo habla de que se debe mantener ese valor humano del director director de cine guiando la película”, afirmó Maldonado.

Coppola participará en una sesión moderada en la que podrá referirse al papel humano frente al avance de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Coppola no ofrecerá una conferencia técnica sobre IA. Su participación se concentrará en creatividad, aunque el diálogo podrá incorporar preguntas sobre los límites, posibilidades y decisiones humanas detrás de las herramientas tecnológicas.

Qué mensaje compartirá Carl Lewis sobre motivación

El exatleta estadounidense Carl Lewis, ganador de 10 medallas olímpicas, nueve de ellas de oro, hablará de fortaleza mental, presión competitiva y rendimiento sostenido. Su presentación trasladará al ámbito empresarial algunas experiencias de su carrera deportiva, marcada por ocho títulos mundiales.

PUBLICIDAD

Maldonado señaló que Lewis se enfocará en “cómo mantener esa mentalidad de ‘yo sí puedo’” incluso en momentos adversos. El deportista expondrá su visión sobre la disciplina necesaria para sostener objetivos a largo plazo y la capacidad de buscar nuevos resultados después de haber alcanzado metas relevantes.

Carl Lewis compartirá experiencias sobre disciplina, motivación y rendimiento sostenido tras una carrera con nueve oros olímpicos. (Foto: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La participación de Lewis se integrará al eje de desarrollo personal. En este apartado, se propone tratar la resiliencia, el propósito, la autogestión y el bienestar como factores vinculados con la capacidad de las organizaciones para afrontar cambios y escenarios de presión.

Cuáles invitados abordarán la IA aplicada a las empresas

La especialista Tricia Wang, directora ejecutiva de Advanced AI Society y asesora de compañías incluidas en la lista Fortune 500, expondrá sobre inteligencia artificial, datos y conocimiento humano. Su intervención se centrará en la implementación de estas tecnologías dentro de las empresas y en su incidencia sobre la toma de decisiones.

PUBLICIDAD

Maldonado indicó que Wang hablará del “liderazgo humano en la era de la inteligencia artificial”. Planteará cómo preparar sistemas y agentes de IA para que operen dentro de parámetros definidos por las organizaciones, con énfasis en el criterio humano que debe orientar su uso.

El evento tendrá diferentes espacios para aprender sobre los retos que tienen las organizaciones y sus directores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, el tema estará presente en las intervenciones de Rita McGrath, profesora de Columbia Business School, y Renée Mauborgne, coautora de Blue Ocean Strategy.

McGrath tratará los cambios en la competencia y el crecimiento en ambientes de aceleración tecnológica, mientras que Mauborgne analizará estrategias para identificar mercados y oportunidades fuera de la competencia convencional.

PUBLICIDAD

En el mismo evento habrán intervenciones de Scott Anthony, profesor de estrategia de Tuck School of Business, sobre disrupción y tecnologías emergentes; Pilar Jericó, especialista en liderazgo y gestión del talento; y el psicólogo Efrén Martínez, quien se referirá a propósito, resiliencia y autogestión.