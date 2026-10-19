Estados Unidos

Los pasajes para Acción de Gracias y Navidad tocan máximos de una década y los expertos recomiendan reservar esta semana

El cierre de Spirit Airlines y el encarecimiento del combustible empujan las tarifas aéreas a niveles que no se veían desde 2016, aunque hay estrategias concretas para ahorrar

Las fiestas de fin de año de 2026 serán las más caras para volar en Estados Unidos desde al menos 2016 (REUTERS/Benoit Tessier)
Las fiestas de fin de año de 2026 serán las más caras para volar en Estados Unidos desde al menos 2016 (REUTERS/Benoit Tessier)
Guardar

Un pasaje doméstico de ida y vuelta para Acción de Gracias ronda hoy los USD 402, un 31% más que en 2025, mientras que para Navidad la cifra se eleva a USD 452, con un alza del 23% interanual, según datos de la plataforma de viajes Hopper recogidos por ABC News.

Son los valores más altos en al menos 10 años para ambas festividades. El motor de búsqueda Kayak advirtió que el plazo para conseguir tarifas competitivas se cierra esta misma semana.

PUBLICIDAD

El encarecimiento tiene dos motores principales. Por un lado, el precio del combustible para aviones se mantiene elevado en medio del conflicto en Medio Oriente, según explicó Gio Benitez, corresponsal de transporte de ABC News.

Por otro, esta será la primera temporada festiva sin Spirit Airlines, la aerolínea de bajo costo que cesó operaciones en mayo y que, de acuerdo con Katy Nastro, corresponsal de aviación del sitio de seguimiento de vuelos Flighty, contribuía a reducir las tarifas cerca de un 15% en cada mercado donde operaba.

“Incluso con Spirit atendiendo solo una fracción del mercado doméstico, su ausencia significa que hay una aerolínea económica menos para presionar a las grandes compañías”, sostuvo Nastro al medio.

PUBLICIDAD

La aerolínea de bajo costo cesó operaciones en mayo y dejó un vacío que se siente en el bolsillo de los viajeros (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
La aerolínea de bajo costo cesó operaciones en mayo y dejó un vacío que se siente en el bolsillo de los viajeros (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Cuándo conviene comprar los pasajes

Kayak indicó que el mejor período de compra comienza cinco semanas antes del feriado de noviembre.

Quienes demoren la decisión hasta las dos últimas semanas previas al viaje podrían enfrentar un sobreprecio cercano al 20%.

Hopper coincidió en la urgencia y recomendó cerrar la compra antes del 31 de octubre para asegurar los valores más bajos disponibles.

Los expertos coinciden en que cada semana de demora puede traducirse en decenas de dólares adicionales por boleto (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
Los expertos coinciden en que cada semana de demora puede traducirse en decenas de dólares adicionales por boleto (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Qué días conviene volar y cuáles evitar

Para Acción de Gracias, el miércoles previo al feriado es la jornada más cara. Hopper precisó que volar el lunes 23 de noviembre permite acceder a tarifas cercanas a los USD 370, unos USD 50 menos que las del miércoles.

Otra alternativa es partir el propio jueves festivo: la tarifa ronda los USD 371 y, según el periodista Benitez, el ahorro puede alcanzar un 20% en vuelos domésticos y casi un 50% en los internacionales.

En cuanto al regreso, el domingo 29 de noviembre se posiciona como uno de los días más costosos del año. Quienes puedan postergar la vuelta al lunes o martes siguiente ahorrarían hasta USD 250 en un pasaje doméstico de ida y vuelta, con valores próximos a los USD 350, tal como estimó la plataforma.

Ajustar el día de salida o regreso es una de las estrategias para reducir el gasto en vuelos (REUTERS/Jim Vondruska)
Ajustar el día de salida o regreso es una de las estrategias para reducir el gasto en vuelos (REUTERS/Jim Vondruska)

Para Navidad, las fechas más caras van del 18 al 20 de diciembre, con tickets que promedian poco menos de USD 500. Hopper sugirió partir el lunes o martes previos al feriado, cuando los precios bajan a unos USD 440.

Por su lado, Kayak señaló que viajar durante la semana de Navidad, en lugar de hacerlo la semana previa, permite ahorrar hasta un 18% en vuelos nacionales y hasta un 34% en los internacionales

Al regresar, conviene evitar el domingo 27 de diciembre, cuando los precios suben un 20%, y no pasar del 2 de enero, fecha en que las tarifas comienzan a superar los USD 560 en promedio.

Las vacaciones de diciembre ofrecen mayor flexibilidad de fechas, pero también picos de precio difíciles de esquivar (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Las vacaciones de diciembre ofrecen mayor flexibilidad de fechas, pero también picos de precio difíciles de esquivar (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Los destinos más baratos para las fiestas

La flexibilidad en el destino también reduce el gasto. Florida y las Carolinas presentan algunas de las tarifas más económicas del país para las fiestas, de acuerdo con Kayak.

Un vuelo de ida y vuelta a Punta Gorda, en Florida, se ubica en USD 307, mientras que el trayecto a Asheville, en Carolina del Norte, se sitúa en USD 344.

Las grandes ciudades con alta frecuencia de vuelos mantienen precios competitivos: Atlanta roza los USD 365 y Chicago los USD 381.

Para viajes internacionales, Kayak precisó que Canadá y México concentran siete de los diez destinos más económicos. El pasaje de ida y vuelta a Toronto alcanza los USD 486, los vuelos a Montreal y Calgary se mantienen por debajo de los USD 570 y Ciudad de México ronda los USD 600.

Canadá concentra varias de las rutas internacionales más accesibles para las fiestas (REUTERS/Cole Burston)
Canadá concentra varias de las rutas internacionales más accesibles para las fiestas (REUTERS/Cole Burston)

La especialista Nastro propuso en diálogo con ABC News otra alternativa que muchos viajeros pasan por alto: considerar un destino internacional en lugar de uno doméstico. “Si solo vas a hacer un solo viaje, puede valer la pena buscar en el exterior”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que un vuelo a París por Acción de Gracias ronda los USD 595, una cifra apenas superior a los USD 526 que cuesta en promedio un trayecto doméstico a Salt Lake City.

Un vuelo a la capital francesa por Acción de Gracias puede costar apenas un poco más que ciertos destinos dentro de Estados Unidos (REUTERS/Yves Herman)
Un vuelo a la capital francesa por Acción de Gracias puede costar apenas un poco más que ciertos destinos dentro de Estados Unidos (REUTERS/Yves Herman)

Otra táctica recomendada por Kayak consiste en abandonar la lógica del pasaje de ida y vuelta con la misma aerolínea. Comprar dos boletos, incluso en compañías distintas, puede resultar más barato en rutas hacia Boston, Denver, Miami, Orlando y Chicago a nivel doméstico, y hacia San Martín, Tokio, Cancún y Singapur en el plano internacional.

Hopper también aconsejó contratar un seguro de viaje o agregar opciones de cancelación flexible al momento de la reserva, para garantizar un reembolso en caso de imprevistos o si aparece una tarifa más conveniente después de la compra.

La plataforma recordó, además, que esta es una buena temporada para canjear millas y puntos acumulados en programas de fidelidad de aerolíneas y hoteles.

Temas Relacionados

NavidadTarifasAcción De GraciasAviónEstados UnidosViajesMedio OrienteCombustiblePasajesSpirit AirlinesAhorroDineroFiestasParísCanadáEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una jueza de Miami ordenó el arresto del dictador cubano Raúl Castro por el asesinato de cuatro personas en Florida

El tribunal estatal encontró causa probable para imputarle una conspiración de asesinatos en primer grado por la muerte de cuatro ocupantes de dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate, abatidas por Cuba

Una jueza de Miami ordenó el arresto del dictador cubano Raúl Castro por el asesinato de cuatro personas en Florida

Accidente aéreo en San José: una avioneta con tres pasajeros se estrelló en una calle concurrida y todos sobrevivieron

El piloto había comunicado fallas en el motor antes de la caída sobre la intersección de Capitol Expressway y Excalibur Drive, donde los bomberos controlaron un derrame de combustible

Accidente aéreo en San José: una avioneta con tres pasajeros se estrelló en una calle concurrida y todos sobrevivieron

Bodegas y supermercados de Nueva York podrían empezar a vender vino y licor si aprueban un proyecto de ley

Una coalición de pequeños comerciantes, cadenas y productores vinícolas impulsa una reforma estatal que eliminaría la exclusividad de las 4.000 licorerías independientes en la comercialización minorista de bebidas alcohólicas

Bodegas y supermercados de Nueva York podrían empezar a vender vino y licor si aprueban un proyecto de ley

Elecciones en Estados Unidos 2026: qué hay que saber sobre la votación de medio término

Los comicios del 3 de noviembre definirán el equilibrio de poder en el Congreso entre republicanos y demócratas que disputan el control de ambas cámaras y decenas de gobernaciones

Elecciones en Estados Unidos 2026: qué hay que saber sobre la votación de medio término

Un estudio asocia los alimentos más populares de la dieta estadounidense con daño cerebral silencioso

El hallazgo fue más pronunciado en mujeres, que mostraron casi el doble de probabilidades de presentar señales de deterioro neurológico oculto

Un estudio asocia los alimentos más populares de la dieta estadounidense con daño cerebral silencioso

TECNO

Instalar la APK de XUPER TV en Android trae mucha publicidad y malware que roba contraseñas bancarias

Instalar la APK de XUPER TV en Android trae mucha publicidad y malware que roba contraseñas bancarias

“No estamos prestando atención a los riesgos y ni a sus daños”, Bill Gates sobre el avance global de la IA

El jefe de Epic Games aseguró que la IA permitirá crear juegos que antes eran imposibles de hacer

Cómo vaciar la papelera de reciclaje de WhatsApp sin eliminar chats

Cómo revisar qué dispositivos están conectados a tu WiFi desde el router

ENTRETENIMIENTO

Recen por mí: la historia de Francisco, desde Buenos Aires hasta el Vaticano

Recen por mí: la historia de Francisco, desde Buenos Aires hasta el Vaticano

Kylie Jenner provoca críticas al portar el Fantasy Bra en el desfile de Victoria’s Secret: "Una falta de respeto total a las modelos de verdad"

Joe Keery habló sobre cómo combina la actuación en Broadway con su carrera musical después de "Stranger Things"

Kim Kardashian revela varios secretos de su matrimonio con Kanye West: obsesión, un cambio total de guardarropa y un embarazo inesperado

Aaron Pierre: del éxito de Rebel Ridge al universo de DC y Star Wars

MUNDO

Taiwán repelió 16 embarcaciones chinas en un día y denunció una operación de "guerra híbrida" de Beijing

Taiwán repelió 16 embarcaciones chinas en un día y denunció una operación de "guerra híbrida" de Beijing

Saltó desde 7.600 metros sin paracaídas y ahora quiere hacerlo desde el espacio: el nuevo desafío que busca lograr Luke Aikins

Derribaron la estatua de Paul Bocuse, el chef que inspiró a Ratatouille, durante los disturbios en Lyon

El Kremlin no descarta una cumbre entre Trump, Putin y Xi Jinping en China para negociar el fin de la guerra en Ucrania

El perro de 15 años que dejó de caminar y volvió a correr con la ayuda del Pilates