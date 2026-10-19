Estados Unidos

El Gobierno de Donald Trump autoriza reconvertir petroleros sancionados para ampliar el transporte legal de crudo

La iniciativa permitirá que inversores reacondicionen embarcaciones inactivas y las destinen exclusivamente a cargas no restringidas, mediante un procedimiento formal que, según Chris Wright, mantiene vigentes las penalizaciones existentes sobre esos buques

El Gobierno de Donald Trump autorizó la venta de petroleros sancionados para ampliar el transporte legal de petróleo crudo en el mercado internacional. (REUTERS/Manon Cruz)
El Gobierno de Donald Trump autorizó la venta de petroleros sancionados para ampliar el transporte legal de petróleo crudo en el mercado internacional. (REUTERS/Manon Cruz)
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El Gobierno de Donald Trump autorizó la venta de petroleros sancionados para que esas embarcaciones puedan transportar crudo de manera legal, según confirmó el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

La medida busca ampliar la flota disponible para el transporte de petróleo en momentos en que la guerra con Irán y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz redujeron la oferta de buques y dispararon los costos de flete a nivel global.

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Wright explicó que la Administración estadounidense trabaja junto a inversores que compran petroleros sancionados inactivos, los reacondicionan y los utilizan luego para transportar crudo no sancionado. El funcionario detalló el mecanismo el lunes durante un evento de Citadel Securities en Nueva York.

“Vamos a mover algunos de los barcos de lo que yo llamo la ‘flota de los malos’ a la ‘flota de los buenos’”, afirmó Wright. “Ya no transportarán petróleo sancionado”, agregó.

Según el secretario de Energía, existe un proceso de aprobación formal para otorgar estatus legítimo a estas embarcaciones. El funcionario rechazó que se trate simplemente de levantar sanciones a buques que transportaban crudo de países como Rusia o Irán.

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El secretario de Energía Chris Wright detalló un proceso de conversión formal que habilita a buques reacondicionados a trasladar crudo no sancionado. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El secretario de Energía Chris Wright detalló un proceso de conversión formal que habilita a buques reacondicionados a trasladar crudo no sancionado. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Según explicó el funcionario, el Gobierno estadounidense no elimina las sanciones existentes sobre los barcos, sino que habilita un proceso de conversión que les permite operar de forma legal una vez reacondicionados y destinados exclusivamente al transporte de petróleo no sancionado. “Estamos convirtiendo petroleros oscuros en petroleros legítimos”, sostuvo Wright. “No hay una eliminación de sanciones”, precisó.

Wright estimó que la “flota oscura” global de petroleros sancionados asciende a unos 1.600 buques. El esfuerzo de la Administración para convertir esas embarcaciones podría sumar “docenas” o incluso “cientos” de petroleros a la flota legítima, señaló.

La medida se produce en un contexto en el que los republicanos enfrentan el descontento de votantes preocupados por el aumento del costo de los combustibles, a pocas semanas de las elecciones de medio término. Los precios de la nafta y el diésel se dispararon tras el conflicto en Medio Oriente, lo que sumó un punto de tensión para electores ya preocupados por el costo de vida.

El cierre del estrecho de Ormuz y el conflicto con Irán redujeron la oferta de embarcaciones e incrementaron los costos globales de flete. (REUTERS/Stephane Mahe)
El cierre del estrecho de Ormuz y el conflicto con Irán redujeron la oferta de embarcaciones e incrementaron los costos globales de flete. (REUTERS/Stephane Mahe)

Los riesgos de transportar petróleo a través del estrecho de Ormuz elevaron de manera marcada las tarifas de flete. Trasladar petróleo desde el golfo Pérsico hasta Asia oriental cuesta actualmente más de seis veces lo que costaba antes del conflicto.

Más del 40% de la flota mundial de alrededor de 850 petroleros de gran tamaño se encuentra actualmente en el golfo Pérsico o a un par de días de navegación de esa zona, de acuerdo con datos de Signal Ocean, un proveedor de información sobre transporte marítimo.

El rol de Rusia y el diésel como incentivo para terminar la guerra en Ucrania

Durante la misma entrevista, Wright se refirió a la decisión de la Administración Trump de trabajar junto al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para liberar hacia los mercados globales las reservas de diésel del país, una medida que generó fuertes críticas. El funcionario explicó que una de las razones de ese acuerdo fue generar un incentivo para que el Kremlin ponga fin a la guerra con Ucrania.

“Si pueden producir más diésel del que consumen, pueden exportarlo al mundo. Bueno, ¿cuál es su camino para lograrlo? Pueden terminar el conflicto en Ucrania”, explicó Wright. “Eso sería un verdadero beneficio. Podrían lograr un cese el fuego energético con los ucranianos y arreglar sus refinerías, o podrían reducir su consumo de diésel para las actividades bélicas”, añadió.

El secretario de Energía agregó: “Entonces, si cambian su comportamiento, y todos estos son pasos hacia la paz en el conflicto, y tienen un excedente de diésel, pueden exportarlo al mundo”.

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