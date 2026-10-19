Quiénes pueden recibir hasta USD 990 para pagar la calefacción en Nueva York y cómo solicitar la ayuda

El programa HEAP de Nueva York otorgará hasta USD 990 para gastos de calefacción durante la temporada 2026-2027 (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

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Los hogares de Nueva York que cumplan los requisitos del Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés) podrán recibir hasta USD 990 para pagar combustible de calefacción durante la temporada 2026-2027.

El monto más alto está dirigido a quienes usan aceite, queroseno o propano entregado a domicilio y realizan el pago directamente al proveedor.

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En este contexto, la gobernadora Kathy Hochul informó que las solicitudes del beneficio regular abrirán el 2 de noviembre de 2026.

La ayuda busca reducir el costo de mantener calefaccionadas las viviendas durante el invierno, en un contexto de alzas en los precios de los combustibles.

El monto definitivo no es igual para todos los solicitantes: depende de los ingresos brutos, el número de integrantes del hogar, la fuente de calefacción y la presencia de personas consideradas vulnerables. El Estado prevé que alrededor de 1,5 millones de hogares reciban una asistencia esta temporada.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la apertura del programa HEAP para ayudar a hogares elegibles a cubrir los gastos de calefacción durante el invierno (REUTERS/David Dee Delgado/File Photo)

Hasta USD 990 para quienes reciben aceite, queroseno o propano en su vivienda

El beneficio base llega a USD 990 para los hogares elegibles cuya fuente principal de calor sea aceite para calefacción, queroseno o propano y que reciban ese combustible en su domicilio.

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La cifra incorpora un aumento de USD 90 frente a la temporada anterior, según informó la oficina de Hochul.

Quienes usan leña, pellets, carbón, maíz u otros combustibles entregados a domicilio pueden obtener hasta USD 700, tras un incremento de USD 65.

Para hogares que pagan directamente por electricidad o gas natural según su consumo, el beneficio base es de hasta USD 400.

En cambio, las familias con la calefacción incluida en el alquiler pueden recibir entre USD 45 y USD 50; el monto es de USD 21 para determinados residentes de viviendas subsidiadas o grupales.

Los hogares que utilizan leña, pellets o carbón entregados a domicilio pueden acceder a una ayuda de hasta USD 700 (REUTERS/Shannon Stapleton)

El gobierno estatal señaló que los aumentos para combustibles entregados a domicilio apuntan a cubrir una entrega mínima.

De acuerdo con el anuncio oficial, el precio del aceite para calefacción era 67 % superior al del año anterior y el del queroseno había subido 50 %.

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Una familia de cuatro personas puede calificar con ingresos de hasta USD 82.230 al año

Para acceder al HEAP, basta con que al menos un integrante del hogar sea ciudadano estadounidense, nacional no ciudadano o no ciudadano que reúna los requisitos migratorios del programa.

El requisito de presentar un número válido de Seguro Social solo se aplica a los integrantes que cuenten con uno. Además, el hogar debe cumplir al menos una de las condiciones económicas establecidas.

Una familia de cuatro personas puede ser elegible con un ingreso bruto mensual de hasta USD 6.852, equivalente a USD 82.230 anuales.

También pueden calificar los hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal o Seguridad de Ingreso Suplementario.

El límite mensual de ingresos es de USD 3.563 para una persona, USD 4.659 para dos, USD 5.756 para tres y USD 7.948 para cinco.

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Para hogares de seis integrantes, el tope es de USD 9.045 al mes; a partir de siete personas, la escala continúa con límites fijados por el Estado.

Los hogares que pagan la calefacción directamente al proveedor pueden sumar USD 61 al monto base si sus ingresos se ubican en el tramo de hasta el 130 % del nivel federal de pobreza correspondiente a su tamaño.

A su vez, pueden recibir otros USD 35 si vive allí una persona de 60 años o más, un menor de seis años o alguien con una discapacidad permanente.

Las familias que tienen la calefacción incluida en el contrato de alquiler recibirán montos de entre USD 45 y USD 50 (REUTERS/Jeenah Moon)

Cómo solicitar la ayuda para calefacción en Nueva York desde el 2 de noviembre

Una parte de los beneficiarios recibirá el pago de manera automática, sin iniciar un trámite nuevo, debido a su inscripción en programas como SNAP o la Asistencia Pública. Quienes no obtengan esa ayuda automática podrán solicitar el beneficio regular desde el 2 de noviembre.

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La solicitud puede hacerse en línea, por correo o de forma presencial en el departamento local de servicios sociales.

Los residentes de la ciudad de Nueva York deben utilizar el portal Access NYC; quienes viven en el resto del estado pueden ingresar a myBenefits.ny.gov. La página ny.gov/HEAP reúne los requisitos, los formularios y los contactos de cada distrito local.

Para completar el trámite, el Estado solicita comprobantes de residencia, ingresos actuales de todos los integrantes del hogar y una factura de servicios públicos o combustible.

Si el solicitante paga la calefacción como parte del alquiler, deberá presentar una constancia del propietario. La autoridad local debe notificar su decisión dentro de los 30 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.

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Las personas mayores que necesiten acompañamiento pueden contactar a su oficina local para adultos mayores o a la línea NY Connects, en el 1-800-342-9871.

Para consultas generales sobre HEAP, la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidad de Nueva York dispone del número 1-800-342-3009.

Los residentes de la ciudad de Nueva York deben gestionar la solicitud regular a través de la plataforma Access NYC (REUTERS/Jeenah Moon)

La asistencia de emergencia estará disponible desde el 4 de enero de 2027

Los hogares elegibles pueden recibir un beneficio regular por temporada y, si enfrentan el riesgo de quedarse sin combustible o de que se interrumpa un servicio esencial para la calefacción, pedir una ayuda de emergencia de HEAP. Las solicitudes para esa cobertura adicional están previstas a partir del 4 de enero de 2027.

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El programa también ofrece asistencia para la limpieza, puesta a punto, reparación o reemplazo del equipo principal de calefacción.

Los propietarios que requieran esos beneficios deben comunicarse con su departamento local de servicios sociales para conocer las condiciones y la disponibilidad de fondos.

Durante la temporada anterior, Nueva York emitió más de 1,5 millones de beneficios de HEAP. Las autoridades estiman una cifra similar para el invierno 2026-2027, mientras las solicitudes se mantendrán abiertas hasta que se agoten los fondos asignados.