Un rector brasileño murió durante una visita a una célebre obra arquitectónica en Estados Unidos

El rector brasileño Rogério Renato Mateucci murió durante una visita académica a Taliesin West, en Arizona (static.pucpr.br)

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El complejo de Taliesin West, en Scottsdale, Arizona, permanece cerrado al público después de que un elemento desprendido de su cubierta causara la muerte de Rogério Renato Mateucci, rector de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR), durante una visita académica. El accidente ocurrió el viernes 16, en medio de fuertes vientos en la zona.

Mateucci, religioso brasileño de 55 años y miembro de la Congregación de los Hermanos Maristas, recorría la residencia de invierno y laboratorio arquitectónico de Frank Lloyd Wright cuando una pieza de acrílico se desprendió del techo y lo golpeó en la cabeza. El rector murió en el lugar, según informaron autoridades locales y la universidad.

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The Washington Post informó que el Departamento de Bomberos de Scottsdale vinculó el incidente con las condiciones meteorológicas.

La Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación Superior de Paraná confirmó el fallecimiento y transmitió sus condolencias a la familia, la comunidad universitaria y los colaboradores del rector.

Vista exterior de Taliesin West, el complejo de Frank Lloyd Wright en Scottsdale que cerró al público tras el accidente (Captura ABC15 Arizona)

Un objeto de acrílico se desprendió de la cubierta durante las fuertes ráfagas

La PUCPR precisó que el objeto que impactó a Mateucci era de acrílico, aunque no comunicó su tamaño ni el punto exacto de la construcción del que se soltó. Las autoridades señalaron que las ráfagas desprendieron parte de la cubierta.

El aeropuerto de Scottsdale registró vientos de hasta 51 km/h (32 millas por hora) cerca de las 14.00, horario aproximado del accidente, de acuerdo con el diario estadounidense. El área estaba bajo alertas por viento, al igual que otros sectores del suroeste de Estados Unidos.

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La investigación deberá establecer cómo se produjo el desprendimiento y si se habían adoptado medidas preventivas ante las advertencias meteorológicas. Hasta ahora, no se difundieron detalles sobre una eventual reapertura del predio.

El rector había viajado a Arizona por una agenda académica

Rogério Renato Mateucci participaba de un programa de inmersión internacional en Estados Unidos. Su agenda incluía actividades en la Universidad Estatal de Arizona, situada en Tempe, además del recorrido por Taliesin West.

La universidad suspendió las clases tras conocer su muerte. El Gobierno de Paraná destacó que el rector mantenía vínculos institucionales con las políticas de educación superior del estado y que su gestión en la PUCPR estaba relacionada con la formación de estudiantes, la investigación, la extensión y el desarrollo científico y tecnológico.

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Las autoridades investigan cómo una pieza de acrílico se desprendió de la cubierta del histórico complejo arquitectónico (Captura ABC15 Arizona)

La Fundación Frank Lloyd Wright, responsable del sitio, expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Mateucci.

La entidad no dio a conocer información adicional sobre el accidente ni sobre las condiciones del techo antes del hecho.

Taliesin West es una obra de 1937 y recibe más de 100.000 visitantes al año

El complejo donde murió el rector fue construido en 1937 como residencia invernal de Wright y centro de formación para sus alumnos.

El arquitecto tenía su residencia principal en Taliesin, en Wisconsin, y concebía la sede de Arizona como una comunidad integrada al paisaje desértico.

Ubicado al pie de las montañas McDowell, Taliesin West recibe a más de 100.000 visitantes al año y cuenta con las designaciones de Patrimonio Mundial y Monumento Histórico Nacional de Estados Unidos. Sus edificios combinan rocas locales, madera, cemento y arena de la zona.

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El predio de Scottsdale recibe más de 100.000 visitantes al año y cuenta con la distinción de Patrimonio Mundial (Captura ABC15 Arizona)

El conjunto tuvo ampliaciones y reformas desde su construcción. Uno de sus espacios, el pabellón de música, se incendió a mediados de la década de 1960. Durante la vida de Wright, su techo estaba formado por vigas de madera y lona; tras el incendio, fue reconstruido.

La cubierta fue modificada en la década de 1990

Según la fundación, en los años 90 la cubierta de ese pabellón dejó de utilizar fibra de vidrio e incorporó una lámina exterior de acrílico. Ese es el material que la PUCPR identificó como el objeto que golpeó al rector.

Las instalaciones están sometidas a trabajos de renovación de gran escala desde 2021. Ni las autoridades ni la fundación precisaron si esas obras alcanzaban el sector en el que se desprendió la pieza.

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El cierre al público se mantendrá hasta nuevo aviso mientras continúan las actuaciones para esclarecer la muerte de Mateucci.