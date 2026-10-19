Los dirigentes del "Movimiento Cucaracha" seguirán bajo custodia judicial por las protestas electorales en Delhi

Un magistrado especial de Nueva Delhi prorrogó por dos días la custodia judicial de los dirigentes del Cockroach Janta Party. (REUTERS/Bhawika Chhabra)

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Los dirigentes Saurav Das y Ashutosh Ranka, líderes del Cockroach Janta Party (CJP), permanecerán dos días más bajo custodia judicial en Nueva Delhi, en medio de tensiones crecientes por las protestas contra una controvertida revisión del padrón electoral indio. La decisión fue adoptada este lunes tras la comparecencia de ambos ante un magistrado ejecutivo especial recién designado, según informó la agencia Press Trust of India (PTI).

Das y Ranka habían sido enviados inicialmente a cinco días de custodia policial el 13 de octubre, luego de que presuntamente cruzaran vallados para ingresar a una zona restringida como parte de una campaña contra la Comisión Electoral. Antes de ser detenidos, los dos activistas desplegaron la bandera india y gritaron consignas exigiendo la renuncia del presidente de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

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El abogado Abhik Chimni, representante de Ranka y Das, declaró ante periodistas que el Estado solicitó entre cinco y siete días adicionales de custodia judicial, invocando una “amenaza inminente al orden público y la tranquilidad pública”. Chimni afirmó que no existe ningún informe policial ni causa pendiente contra sus clientes en este asunto.

El letrado calificó la detención preventiva de sus representados como “absolutamente escandalosa y profundamente inquietante”. Según su planteo, no habría fundamento legal para mantener detenidos a los dos dirigentes del CJP más allá del plazo inicial.

El domingo previo, el propio CJP había denunciado lo que describió como “demoras sistemáticas y obstrucción procesal” por parte de la Policía de Delhi y otras autoridades para impedir la liberación de los dos hombres. El movimiento, liderado por jóvenes, sostiene que Ranka y Das “no hicieron nada malo”.

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Las autoridades arrestaron a Saurav Das y Ashutosh Ranka tras franquear vallados de seguridad durante una protesta en la capital india. (REUTERS/Adnan Abidi/File Photo)

La Policía de Delhi negó haber retrasado la liberación de los activistas y aseguró que se está siguiendo el debido proceso. Además, la fuerza presentó una denuncia contra personas no identificadas por presuntamente amenazar a un magistrado durante las audiencias vinculadas al caso de Das y Ranka, de acuerdo con PTI.

El origen de la controversia electoral

El abogado defensor Abhik Chimni sostuvo que no existe sustento penal ni informe policial para prolongar la detención de los activistas. (REUTERS/Bhawika Chhabra)

La indignación se intensificó tras una investigación del diario Indian Express publicada el mes pasado, que reveló que los otros dos comisionados electorales que integran el organismo junto a Kumar objetaron en reiteradas ocasiones distintos aspectos de una amplia actualización del padrón electoral indio. Dicha actualización eliminó a millones de personas de las listas preliminares de votantes.

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La Comisión Electoral rechazó las acusaciones de irregularidades, aunque introdujo recientemente algunos cambios en el proceso tras las críticas generalizadas que recibió. Más allá del CJP y de distintas uniones estudiantiles, el principal partido opositor, el Congreso Nacional Indio, también organizó manifestaciones exigiendo la renuncia de Kumar.

Nuevas movilizaciones y contexto económico

Una investigación periodística reveló objeciones internas tras la exclusión de millones de personas del padrón preliminar de votantes. (REUTERS/Priyanshu Singh)

La Samyukt Kisan Morcha, una coalición de organizaciones campesinas, convocó a manifestaciones a nivel distrital y subdistrital para el 23 de octubre. Por su parte, el Congreso Nacional Indio obtuvo permiso policial para realizar una manifestación en Delhi el 1 de noviembre, según reportó PTI.

Las tensiones políticas escalan en un momento en que el crecimiento económico de India enfrenta presiones crecientes, con una rupia debilitada, salidas de inversión extranjera y un aumento de la inflación. El primer ministro Narendra Modi no se ha pronunciado públicamente sobre las últimas protestas, aunque miembros destacados de su Bharatiya Janata Party (BJP) salieron en defensa de la Comisión Electoral.

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