Trump volvió a plantear el cambio de nombre de Nuevo México por Nueva América

Donald Trump reiteró en su red Truth Social la propuesta de renombrar el estado de Nuevo México como Nueva América. (REUTERS/Evan Vucci)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes su propuesta de cambiar el nombre del estado de Nuevo México, ubicado en la frontera con México, por el de Nueva América. El mandatario difundió la iniciativa en un mensaje publicado en su red social, Truth Social.

“Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre a Nueva América. No somos México. ¡Somos los Estados Unidos de América!”, escribió .

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Trump sostuvo que el cambio aumentaría el valor de las propiedades y los ingresos del estado. También afirmó que contribuiría a mejorar la imagen de Nuevo México y se refirió a supuestos casos de fraude electoral.

Una publicación en redes sociales de la cuenta de Donald Trump plantea cambiar el nombre del estado de Nuevo México por Nueva América.

Trump ya había planteado la iniciativa el 7 de septiembre. En esa ocasión, también compartió una imagen del mapa del estado con la palabra “México” tachada y sustituida por “América”.

En aquella publicación, Trump escribió que muchas personas habían sugerido el cambio y sostuvo que la nueva denominación sería “mucho más prestigiosa y hermosa”.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, rechazó entonces el cambio y señaló que el nombre del estado no estaba en discusión. “Ha sido nuestro desde antes de que existiera Estados Unidos”, afirmó.

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El estado lleva ese nombre desde el siglo XVI

La denominación “Nuevo México” antecede en varios siglos a la fundación de los Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Indígenas (OAI) documenta que los mexicanos llamaban así al territorio al norte y oeste del río Grande ya en el siglo XVI.

Un letrero de bienvenida se ubica sobre una carretera de Nuevo México, estado al que el expresidente Donald Trump propuso cambiar el nombre. (Google Maps)

El presidente ya había impulsado cambios en la denominación de otros lugares. En enero de 2025, firmó una orden ejecutiva para utilizar el nombre “Golfo de América” en referencia al golfo de México. En septiembre de 2026, también propuso llamar “Lago América” al lago Ontario. Esas modificaciones se aplican al uso federal en mapas y documentos oficiales.

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El nombre de Nuevo México está establecido en el artículo 1 de la Constitución estatal. Para modificarlo, el cambio debe impulsarse dentro del estado y contar con la aprobación de los votantes.

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