Estados Unidos

Sigue la búsqueda de once personas tras el naufragio de una embarcación frente a la costa de Baja California

La Guardia Costera de EE. UU. logró rescatar a 16 ciudadanos mexicanos del agua tras una llamada de auxilio a la madrugada del viernes, pero busca a los otros navegantes con apoyo de la Armada de ambos países

Un helicóptero blanco y naranja de la Guardia Costera y un efectivo con uniforme y casco sobre una pista de aterrizaje
La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 16 ciudadanos mexicanos tras el naufragio de una embarcación al oeste de Ensenada (Associated Press)
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Una llamada de auxilio transmitida en la madrugada del viernes 16 de octubre alertó a la Guardia Costera de Estados Unidos de que una embarcación se hundía en aguas del Pacífico, a unos 225 kilómetros (140 millas) al oeste de Ensenada, México.

Cuando el helicóptero de rescate llegó al lugar, unas dos horas después, no encontró ningún barco: solo escombros y 16 personas aferradas entre sí, luchando por mantenerse a flote en plena oscuridad. Según difundió Associsted Press, presentaban heridas compatibles con mordeduras de tiburón y aún continúan las búsquedas de otros 11 tripulantes.

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Los sobrevivientes fueron izados del agua en una operación que tomó aproximadamente 90 minutos e incluyó a un nadador de rescate. Todos resultaron ser ciudadanos mexicanos, según confirmó el consulado de México en San Diego.

La embarcación se hundió en una zona que no pertenece a aguas estadounidenses, pero que es frecuentada tanto por barcos pesqueros y recreativos como por traficantes de personas que transportan migrantes hacia California.

Varios de los sobrevivientes recibieron atención médica en hospitales de San Diego por lesiones compatibles con mordeduras de tiburón e hipotermia (REUTERS)
Varios de los sobrevivientes recibieron atención médica en hospitales de San Diego por lesiones compatibles con mordeduras de tiburón e hipotermia (REUTERS)

Varios rescatados presentan heridas compatibles con mordeduras de tiburón

La Guardia Costera informó el sábado que varios de los rescatados sufrían lesiones graves compatibles con mordeduras de tiburón y que el personal a bordo les brindó primeros auxilios de emergencia durante el traslado a San Diego. Al menos una persona recibió tratamiento específico por una presunta mordedura, según las autoridades.

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Tres de los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Scripps Mercy de San Diego, entre ellos la víctima de la presunta mordedura y dos personas atendidas por exposición al frío, indicó Janice Collins, portavoz del centro médico.

Otras tres personas fueron evaluadas en el Hospital Scripps Memorial La Jolla y dadas de alta posteriormente, explicó Steve Carpowich, vocero de Scripps Health. Dos pacientes se encontraban en estado sumamente grave, informó Matt Hoffman, portavoz de la ciudad de San Diego, aunque no se precisó si se trataba de la víctima de mordedura o de quienes sufrieron hipotermia.

Las once personas que siguen desaparecidas

Uno de los rescatados declaró que a bordo de la embarcación viajaban al menos 27 personas. Con 16 ya recuperadas, las autoridades mantienen una búsqueda activa para localizar a las 11 restantes.

La Guardia Costera y la Armada de Estados Unidos desplegaron dos helicópteros, un avión de ala fija, un buque guardacostas y un buque de combate de la Armada. Un helicóptero adicional fue programado para sumarse a las tareas el sábado.

La Armada de México también puso en marcha una operación de búsqueda y rescate desde Ensenada, ubicada a unos 130 kilómetros (80 millas) al sur de San Diego por carretera. “Pudimos ayudar, y por eso desplegamos nuestros recursos”, señaló el suboficial Charlie Valor de la Guardia Costera.

Las autoridades de Estados Unidos y México mantienen un operativo conjunto para localizar a once personas desaparecidas en el océano Pacífico. (US Coast Guard/Handout via REUTERS)
Las autoridades de Estados Unidos y México mantienen un operativo conjunto para localizar a once personas desaparecidas en el océano Pacífico. (US Coast Guard/Handout via REUTERS)

Las condiciones del mar eran típicas pero hostiles para embarcaciones pequeñas

Las condiciones meteorológicas al momento del naufragio no eran extraordinarias, pero sí riesgosas para una embarcación frágil. Los vientos del norte y noroeste se registraron en torno a los 10 nudos (18,5 kilómetros por hora), con olas de hasta 1,5 metros (5 pies) en una boya al norte de Ensenada, según Jonathan Suk, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego.

“Yo no querría estar allá afuera en un kayak de mar”, comentó Suk. Y agregó: “Por lo general, las embarcaciones que normalmente operan allá están construidas para manejar cosas así”. La temperatura del agua se midió en 20℃ (68℉), bastante cálida para el Pacífico, mientras que el aire estaba a 21℃ (70℉).

No se determinó el tipo de embarcación ni su propósito. El teniente Santiago Tamburini, de la Guardia Costera, señaló que no se sabía si el barco se había perdido, si sufrió una avería mecánica o si fue arrastrado mar adentro. Tampoco estaba claro si alguno de los pasajeros llevaba chaleco salvavidas.

Aduanas investiga el caso y los sobrevivientes podrían obtener asilo

La Guardia Costera informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se encuentra al frente de la investigación y ya interrogó a los sobrevivientes. La agencia no respondió de manera inmediata a las solicitudes de actualización sobre el caso.

Si se determina que los sobrevivientes fueron testigos de un delito, podrían ser elegibles para un permiso de permanencia humanitaria que les permitiría quedarse en el país por un período limitado.

Un helicóptero blanco y naranja de la Guardia Costera y un efectivo con uniforme y casco sobre una pista de aterrizaje
Las redes de tráfico de personas utilizan rutas marítimas nocturnas desde Baja California para evadir los controles en la frontera terrestre (U.S. Department of Homeland Security)

Una ruta marítima con antecedentes mortales de tráfico de personas

Los migrantes recurren cada vez más a la peligrosa alternativa de viajar por mar para evadir las fronteras terrestres fuertemente vigiladas. Pequeñas embarcaciones conocidas como pangas parten de Baja California en plena noche y en ocasiones recorren cientos de kilómetros hacia el norte.

En mayo de 2025, al menos tres personas murieron cuando una panga volcó frente a la costa, a unos 56 kilómetros (35 millas) al norte de la frontera entre Estados Unidos y México.

Mientras que en 2023, ocho personas fallecieron en uno de los accidentes marítimos de tráfico de personas más mortales frente a la costa estadounidense, cuando dos embarcaciones se acercaron a una playa de San Diego en medio de densa niebla y una de ellas se volcó en el oleaje.

Un año antes, un juez federal condenó a un hombre de San Diego a 18 años de prisión por pilotar una embarcación sobrecargada con 32 migrantes que se hizo pedazos en medio de fuerte oleaje: tres personas murieron y más de dos docenas resultaron heridas.

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