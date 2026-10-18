Estados Unidos

Dos hombres fueron hallados muertos tras un enfrentamiento armado con la policía en California

Los cuerpos tenían heridas de bala en el torso después de que un sospechoso atrincherado abriera fuego contra los agentes en Long Beach durante la madrugada del sábado

Una fila de patrullas policiales con las luces de emergencia encendidas sobre el asfalto de una avenida con palmeras al fondo
El operativo policial comenzó tras el aviso de un vecino sobre detonaciones en la cuadra 3700 de Gardenia Avenue (Long Beach Gov)
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Un equipo SWAT ingresó a una vivienda en el barrio California Heights de Long Beach la madrugada del sábado y halló los cuerpos de dos hombres con heridas de bala en la parte superior del torso.

El operativo se activó después de que un sospechoso, atrincherado en la propiedad ubicada en la cuadra 3700 de Gardenia Avenue, abriera fuego contra los agentes que habían acudido a la escena, indicó Los Angeles Times.

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El Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) indicó que las circunstancias de cada muerte permanecen bajo investigación. Aún no se determinó si alguno de los disparos fatales provino del arma de un oficial ni si hubo heridas autoinfligidas. En el lugar se recuperaron múltiples armas de fuego y otras pruebas que serán incorporadas a la pesquisa.

Cinta policial amarilla sobre una calle con vehículos estacionados, marcadores amarillos de evidencia en el suelo y una persona de traje
El sospechoso amenazó con disparar a los agentes en el lugar y los obligó a solicitar refuerzos (KTLA 5/Citizen)

Un llamado por disparos desencadenó la respuesta policial

Todo comenzó alrededor de la 1:41 de la mañana del sábado 17 de octubre, cuando un vecino contactó a las autoridades para avisar que había escuchado dos detonaciones provenientes de una residencia cercana, en una zona residencial próxima a Cherry Avenue y Bixby Road.

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Al llegar al domicilio, los oficiales establecieron comunicación con un hombre adulto que se encontraba en el interior. El sujeto amenazó con disparar contra los agentes, lo que obligó a los uniformados a retroceder hasta una distancia segura y solicitar refuerzos.

Poco después, el hombre abrió fuego contra los policías desde el interior de la casa. Un oficial respondió con su arma, aunque no se precisó si los disparos alcanzaron al agresor. Ningún agente resultó herido durante el intercambio de fuego.

Un vehículo blindado policial, automóviles y una patrulla con el maletero abierto en una calle residencial acordonada con cinta amarilla
El equipo SWAT de Long Beach halló a dos hombres muertos con heridas de bala en una residencia de California Heights (KTLA 5/Citizen)

El SWAT entró a la vivienda y encontró dos cuerpos

Ante la negativa del sospechoso a abandonar la propiedad, el LBPD activó a su equipo táctico SWAT. El departamento no respondió consultas sobre si los agentes volvieron a disparar al momento de ingresar al domicilio, según consignó el Los Angeles Times.

Cuando los efectivos del SWAT finalmente accedieron a la vivienda, descubrieron a los dos hombres sin vida. Uno de ellos fue identificado como el sospechoso que presuntamente había disparado contra los oficiales. La identidad del segundo hombre, descrito únicamente como un adulto, no fue revelada. Tampoco se dieron a conocer las edades de las víctimas.

El LBPD señaló que se recuperaron varias armas de fuego y evidencia adicional del interior de la residencia. Las autoridades no proporcionaron detalles sobre la relación entre ambos hombres ni sobre quién habitaba la propiedad.

Patrullas policiales, una camioneta negra y una casa rodante estacionadas en una calle residencial delimitada con cinta policial amarilla
La policía de Long Beach revisa los videos de las cámaras corporales de los agentes para su posterior difusión pública (KTLA 5/Citizen)

Cámaras corporales y revisión del operativo

Los oficiales que respondieron al incidente portaban cámaras corporales durante toda la intervención. El departamento informó que se encuentra en proceso de revisión del material grabado y que planea ponerlo a disposición del público lo antes posible.

El LBPD anunció que llevará a cabo “una revisión completa y exhaustiva del incidente en múltiples niveles”. En paralelo, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles conducirá una investigación independiente sobre el uso de fuerza letal por parte del oficial que efectuó disparos.

Cualquier persona con información sobre el caso puede comunicarse con los detectives del LBPD (al 562-570-7244). Quienes prefieran mantener el anonimato pueden llamar a Crime Stoppers (al 800-222-8477) o visitar el sitio web oficial.

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