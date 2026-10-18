Estados Unidos

Bomberos lograron controlar el incendio en el sur de California y miles de personas regresan a sus hogares

El fuego, impulsado por los vientos de Santa Ana, arrasó más de 230 hectáreas entre San Clemente y San Juan Capistrano antes de que se levantaran las órdenes de desalojo

El incendio Norte Fire destruyó al menos siete viviendas y consumió 231 hectáreas en el condado de Orange (REUTERS/Caroline Brehman)
El incendio Norte Fire destruyó al menos siete viviendas y consumió 231 hectáreas en el condado de Orange (REUTERS/Caroline Brehman)
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Cerca de 16.000 residentes de las ciudades costeras de San Clemente y San Juan Capistrano, en el condado de Orange, al sur de California, recibieron órdenes de evacuación tras la aparición de un incendio forestal que destruyó al menos siete viviendas y consumió 570 acres (231 hectáreas) en apenas dos días.

El fuego, bautizado como Norte Fire, se originó al mediodía del viernes y avanzó con rapidez impulsado por los vientos de Santa Ana, ráfagas secas y calientes que soplan desde el interior del estado hacia la costa y que superaron los 80 kilómetros por hora, señaló Associated Press.

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El Norte Fire es uno de varios incendios activos en el sur de California durante una semana marcada por condiciones meteorológicas críticas, con temperaturas superiores a los 32℃ (90℉), humedad relativa extremadamente baja y alertas de bandera roja vigentes en los condados de Los Ángeles, Ventura y el valle de Antelope.

Hacia la noche del sábado, los equipos de extinción lograron un 25% de contención y las autoridades levantaron todas las órdenes de evacuación.

Las autoridades de California levantaron todas las órdenes de evacuación tras alcanzar un 25% de contención del siniestro (REUTERS/Caroline Brehman)
Las autoridades de California levantaron todas las órdenes de evacuación tras alcanzar un 25% de contención del siniestro (REUTERS/Caroline Brehman)

Los vientos de Santa Ana empujaron las llamas hacia zonas residenciales

El incendio comenzó cerca de la localidad costera de San Clemente, ubicada a mitad de camino entre Los Ángeles y San Diego. Las condiciones topográficas y los vientos persistentes empujaron el fuego hacia el este, hasta alcanzar las colinas de San Juan Capistrano, donde las llamas amenazaron viviendas en comunidades elevadas.

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“Debido al clima y la topografía, este fuego se movió rápido”, declaró el jefe de bomberos de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA), T.J. McGovern, quien calificó el viento como “implacable” durante una conferencia de prensa el viernes por la noche, según difundió ABC 7. En el pico de la emergencia, unas 4.600 viviendas quedaron dentro de la zona de evacuación.

Más de 400 bomberos fueron desplegados para combatir las llamas, con otros 400 en camino, de acuerdo con funcionarios del cuerpo de bomberos. En una de las residencias envueltas en humo, imágenes difundidas por la agencia Associated Press mostraron a los equipos de emergencia utilizando mangueras para intentar sofocar el fuego.

Dos bomberos resultaron heridos durante las labores de extinción del viernes, mientras que no se informaron lesiones entre los residentes.

Más de 400 bomberos combatieron el fuego y dos efectivos resultaron heridos durante las labores de emergencia (REUTERS/David Swanson)
Más de 400 bomberos combatieron el fuego y dos efectivos resultaron heridos durante las labores de emergencia (REUTERS/David Swanson)

Las evacuaciones se levantaron tras avances en la contención

Las primeras órdenes de repoblación parcial llegaron el sábado temprano para una zona de San Juan Capistrano, mientras que los residentes de San Clemente debieron esperar hasta la noche. Hacia el cierre de la jornada, todas las evacuaciones habían sido levantadas, según confirmó la OCFA.

Los equipos de evaluación de daños confirmaron que siete viviendas fueron dañadas o destruidas por las llamas. La causa del incendio permanece bajo investigación. Varias escuelas del área fueron evacuadas anticipadamente el viernes “por precaución”, según indicaron autoridades del distrito escolar unificado de Capistrano.

El incendio Henderson afectó más de 1.279 hectáreas dentro de la base de los Marines en Camp Pendleton (REUTERS/Fred Greaves)
El incendio Henderson afectó más de 1.279 hectáreas dentro de la base de los Marines en Camp Pendleton (REUTERS/Fred Greaves)

El incendio de Henderson consumió más de 1.200 hectáreas en Camp Pendleton

A unos 32 kilómetros (20 millas) al sur del Norte Fire, otro incendio de gran magnitud avanzaba sobre la base militar de Camp Pendleton, en el condado de San Diego.

El llamado Henderson Fire se inició el jueves cerca de las calles Henderson y Brown dentro de la instalación del Cuerpo de Marines y alcanzó las 3.160 acres (1.279 hectáreas) para la tarde del sábado, con un 50% de contención. La actividad del fuego se moderó durante la noche del viernes gracias a una leve disminución de los vientos y un incremento en la humedad relativa, informó Cal Fire.

Los bomberos trabajaron durante la madrugada construyendo líneas de contención manuales a lo largo de la porción sur del incendio, en la zona de vegetación densa del cañón Las Pulgas, mientras utilizaban excavadoras para reforzar las líneas de control en el flanco noroeste.

El sábado, las labores se concentraron en el perímetro norte, donde los equipos atacaron focos calientes tanto en los bordes como en el interior del área quemada. El incendio provocó cierres intermitentes de la autopista interestatal I-5 en ambas direcciones el jueves y el viernes, cuando las llamas y el humo afectaron la visibilidad cerca de la ruta.

Las llamas y el humo obligaron a cierres intermitentes en la autopista interestatal I-5 entre el jueves y el viernes (REUTERS/David Swanson)
Las llamas y el humo obligaron a cierres intermitentes en la autopista interestatal I-5 entre el jueves y el viernes (REUTERS/David Swanson)

Las condiciones meteorológicas mantienen la alerta en todo el sur de California

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantuvo una advertencia por calor vigente hasta las 20 horas del sábado en las costas de los condados de Orange y San Diego. Si bien se esperaba que los vientos costeros se debilitaran, la humedad relativa permanecería en torno al 20%, y la vegetación extremadamente seca continuará representando un riesgo hasta que se produzcan lluvias significativas.

Las probabilidades de precipitaciones aumentan a mediados de la semana próxima con la llegada de un sistema de tormentas a la región de San Diego, según los pronósticos meteorológicos.

Mientras tanto, un tercer foco —el denominado Scales Fire— se registró el viernes a lo largo de la I-5, cerca del punto de control de San Onofre, aunque los bomberos lograron detener su avance en 20 acres (8 hectáreas).

La temporada de incendios forestales en California acumula más de 135.000 hectáreas quemadas y tres víctimas fatales según Cal Fire (REUTERS/Caroline Brehman)
La temporada de incendios forestales en California acumula más de 135.000 hectáreas quemadas y tres víctimas fatales según Cal Fire (REUTERS/Caroline Brehman)

De acuerdo con los registros de Cal Fire, la temporada de incendios en California acumula hasta la fecha 6.149 fuegos forestales, 335.330 acres quemados (135.727 hectáreas), 169 estructuras destruidas y 3 víctimas fatales.

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