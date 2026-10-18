Estados Unidos

Cuatro policías de Virginia entraron sin protección a una casa en llamas y rescataron a un hombre inconsciente

El Departamento de Policía de Culpeper condecoró al equipo con premios al valor 11 días después del operativo

Las cámaras corporales de los oficiales registraron cada segundo de la operación en la casa de Culpeper (Culpeper Police Department)
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La noche del 3 de octubre de 2026, un humo denso y oscuro salía por las ventanas de una vivienda de madera en Culpeper, una localidad del estado de Virginia.

Los residentes que ocupaban distintas unidades dentro de la casa ya habían evacuado, pero uno de ellos no había salido. Los vecinos advirtieron a los agentes del Departamento de Policía de Culpeper que el hombre podría seguir adentro, atrapado, de acuerdo con el relato publicado por Fox News Digital.

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No había bomberos en el lugar todavía. Cuatro oficiales decidieron entrar de todas formas.

Imagen de una cámara corporal que enfoca con una linterna a una persona tendida en el suelo rodeada de humo mientras un brazo la sujeta
Cuatro agentes de Culpeper actuaron antes de que los bomberos llegaran a la escena la noche del 3 de octubre (Culpeper Police Department)

El ingreso a la vivienda en llamas

La oficial Ashley Sain corrió hacia la casa y comenzó a revisar las habitaciones puerta por puerta. Segundos después, el oficial Neal Coffey se sumó a la búsqueda.

Las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes muestran a uno de ellos subir las escaleras a toda velocidad, mientras pasa junto a carteles de “No fumar” pegados en las paredes. En el segundo piso, Sain y Coffey hallaron una puerta cerrada con llave desde el interior. Por las rendijas superiores e inferiores se colaba una densa columna gris.

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“¡Departamento de Policía! ¡Si hay alguien aquí adentro!”, gritó Sain por encima del sonido estridente de las alarmas contra incendio, tal y como se escucha en el video difundido por la institución policial.

Coffey logró abrir la cerradura con una herramienta de bolsillo y empujó la puerta con cautela. Una bocanada de humo negro salió del dormitorio. Las llamas ya eran visibles.

Toma de cámara corporal de un policía con uniforme oscuro que alcanza el picaporte de una puerta en el interior de una vivienda con humo
La casa de madera ya expulsaba columnas de humo por todas las ventanas cuando los agentes cruzaron la puerta (Culpeper Police Department)

La búsqueda en el segundo piso

Sin visibilidad alguna, Coffey avanzó primero de rodillas y luego a rastras sobre el piso de madera, con una linterna como única guía.

“¡No puedo ver!”, exclamó con creciente desesperación mientras se abría paso entre la humareda, de acuerdo con las grabaciones.

Tras avanzar varios metros sobre su pecho y palpar a ciegas, el oficial encontró a un hombre tendido sobre una cama, sin respuesta. “¡Vamos, hermano, vamos!”, le repitió mientras tiraba de su brazo para intentar moverlo.

“¡Tenemos que sacarlo! ¡Lo tengo! ¡Está respirando!”, gritó Coffey hacia el pasillo para alertar a sus compañeros.

Fotograma oscuro y borroso de una cámara corporal con un resplandor de fuego en una esquina y un registro de fecha en la parte superior
La visibilidad dentro del dormitorio era prácticamente nula cuando los agentes comenzaron a rastrear la habitación (Culpeper Police Department)

Para ese momento, el sargento David Cole y el oficial Michael Beel ya habían llegado a la planta alta.

Coffey tiró del hombre hasta dejarlo en el suelo, y Beel se deslizó por el suelo para asistirlo. Entre los cuatro policías lograron trasladar al hombre inconsciente hasta el pasillo.

En ese instante apareció un bombero con indumentaria completa. El resto de la dotación se encargó de cargar al hombre fuera de la vivienda y de extinguir el fuego.

Bomberos con cascos y equipos de respiración caminan hacia una casa de madera junto a una camioneta gris
La dotación de bomberos completó la evacuación y controló las llamas tras la intervención policial (Culpeper Police Department)

Las consecuencias del rescate

El hombre rescatado fue trasladado a un hospital y posteriormente transferido a un centro regional de quemados. Su identidad y la causa del incendio no fueron reveladas, ya que ambos datos forman parte de una investigación activa, confirmó la fuerza policial local.

Tres de los cuatro agentes que participaron en el rescate también recibieron atención médica por inhalación de humo y otras lesiones. Todos fueron dados de alta esa misma noche.

El 14 de octubre, once días después del incendio, los cuatro oficiales fueron condecorados con premios al valor por parte de la institución.

Cinco agentes de policía uniformados están de pie frente a un panel oscuro con logotipos institucionales y una mesa cubierta
Los cuatro oficiales recibieron sus distinciones durante una ceremonia realizada el 14 de octubre en Culpeper (Culpeper Police Department)

El capitán Kevin Tooley, supervisor presente en la escena aquella noche, destacó la actuación de su equipo en declaraciones recogidas por Fox News Digital.

“Fueron más allá de lo que normalmente se espera de un departamento de policía”, aseguró Tooley. Y añadió: “Normalmente no entramos en edificios en llamas. No es nuestro trabajo, es el de los bomberos. Pero no sabemos decir que no, especialmente cuando hay una vida que sabemos que tenemos que salvar”.

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