Más de 10.000 drones formaron un dragón gigante en el cielo de Texas y batieron un récord Guinness

Las exhibiciones incluyeron figuras luminosas de animales y escenas espaciales, creadas mediante movimientos sincronizados (Instagram: @guinessworldrecords / @skyelementsdrones)

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Un dragón gigante formado por 10.183 drones iluminó el cielo de Blue Ridge, Texas, y consiguió un nuevo récord Guinness. La figura, que parecía expulsar fuego, fue creada por las empresas estadounidenses Sky Elements Drone Shows y Damoda America durante una serie de espectáculos realizados entre el 27 y el 29 de septiembre de 2026.

Las compañías también establecieron otra marca mundial al completar 71.207 lanzamientos de drones durante una misma semana. El resultado se alcanzó mediante siete presentaciones en las que los dispositivos aterrizaban, recargaban sus baterías y volvían a despegar.

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Los dos reconocimientos fueron confirmados por Guinness World Records el 6 de octubre. Las exhibiciones incluyeron figuras tridimensionales de animales, personajes mitológicos y escenas espaciales, creadas mediante miles de luces que se desplazaban de manera sincronizada.

Un dragón de más de 10.000 drones estableció un récord mundial

Uno de los momentos destacados ocurrió el 28 de septiembre, cuando 10.183 drones formaron la imagen de un enorme dragón que parecía expulsar fuego. La figura permitió conseguir el reconocimiento Guinness a la mayor representación aérea de una criatura mitológica creada con drones.

Un dragón gigante formado por 10.183 drones iluminó el cielo de Texas y consiguió un récord Guinness (Credito: Guiness World Records - Sky Elements Drones)

La marca anterior pertenecía a una exhibición realizada en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, el 31 de diciembre de 2025, con 2.247 dispositivos. La nueva formación multiplicó por más de cuatro aquella cantidad.

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El otro reconocimiento correspondió al mayor número de lanzamientos de drones durante una semana. Las empresas superaron el registro anterior de 55.939, establecido también en Estados Unidos.

Según informó Sky Elements, las presentaciones incluyeron seis espectáculos con aproximadamente 10.000 dispositivos y uno con 11.000. Esta última cifra fue presentada por la compañía como la mayor cantidad utilizada en una exhibición individual de este tipo en Estados Unidos, aunque no constituyó un tercer título Guinness.

Además del dragón, las imágenes representaron un águila, un león, un caballo alado, engranajes y escenas del espacio exterior. También aparecieron recreaciones del Arca de Noé, un agujero negro y objetos voladores no identificados.

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La figura de un león fue una de las impresionantes creaciones luminosas realizadas con miles de drones sincronizados (Crédito: Guiness World Records - Sky Elements Drones)

Cómo lograron coordinar miles de dispositivos en el aire

La organización requirió un sistema de lanzamiento y recuperación capaz de operar repetidamente con miles de aeronaves pequeñas.

A diferencia de otros espectáculos, donde cada dispositivo se coloca manualmente sobre el terreno, la tecnología de Damoda utiliza bandejas especiales que permiten almacenar, distribuir y cargar los drones.

Cada aparato despega desde su ubicación asignada y regresa a ella después de completar la secuencia. Este mecanismo facilita la preparación de nuevas funciones y reduce parte del trabajo necesario entre presentaciones.

Las funciones tuvieron lugar en una granja situada en una zona poco poblada. Allí estuvo presente Michael Empric, adjudicador de Guinness World Records, encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

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El clima añadió dificultades. Después de la primera presentación, realizada el 27 de septiembre, una fuerte tormenta amenazó con alterar el programa.

Empric describió el intento como uno de los más exigentes que le tocó supervisar por las condiciones meteorológicas y la necesidad de coordinar miles de aparatos en vuelos sucesivos.

Una competencia tecnológica que continúa creciendo

Para Sky Elements, los nuevos resultados representaron sus récords Guinness número 18 y 19, de acuerdo con la información difundida por la empresa. Entre sus antecedentes figuran exhibiciones que recrearon un pueblo de jengibre, personajes ficticios y un sombrero de vaquero, además de una animación aérea que se prolongó durante 30 minutos.

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Los equipos de Sky Elements y Damoda America celebraron los dos récords Guinness obtenidos durante los espectáculos aéreos en Texas (Crédito: Guiness World Records - Sky Elements Drones)

Rick Boss, director ejecutivo de Sky Elements, destacó que espectáculos de semejante magnitud habían estado asociados principalmente con producciones realizadas en Asia y Medio Oriente.

El empresario consideró que las presentaciones de Texas demostraron la capacidad de organizar funciones de gran escala en Estados Unidos y repetirlas durante varias jornadas.

El resultado también refleja la evolución de una industria que combina programación informática, coordinación aérea, iluminación y sistemas automatizados de recarga.

Más allá del impacto visual, los dos títulos oficiales reconocen aspectos diferentes: la cantidad acumulada de lanzamientos y el número de dispositivos utilizados para crear una figura específica.

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El desafío consistió no solamente en mantener miles de luces sincronizadas, sino también en recuperar los equipos y prepararlos para volver a despegar.