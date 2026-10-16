Tres incendios forestales obligan a evacuar zonas del sur de California en medio de fuertes vientos

Tres incendios forestales movilizaron a los equipos de emergencia en el sur de California ante la amenaza de propagación por vientos intensos. (AP Foto/Jae C. Hong)

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Tres incendios forestales registrados el jueves 15 de octubre movilizaron a los equipos de emergencia en el sur de California, donde las autoridades emitieron órdenes y advertencias de evacuación para proteger a residentes de las zonas amenazadas. La situación obligó a restringir la circulación en algunas vías y habilitar espacios para recibir a las personas desplazadas.

La emergencia coincidió con un episodio de vientos Santa Ana que llevó a las autoridades meteorológicas a advertir sobre condiciones favorables para la propagación rápida del fuego. El fenómeno, habitual durante el otoño y el invierno en esta región, puede combinar ráfagas intensas con baja humedad y vegetación seca, lo que dificulta las labores de extinción.

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Aunque los tres incendios comenzaron durante el mismo episodio meteorológico, las autoridades mantenían abiertas las investigaciones sobre sus causas. La coincidencia temporal no demuestra que los vientos hayan provocado los focos, pero las condiciones previstas sí representaban un factor de riesgo para el avance de las llamas y la seguridad de las comunidades cercanas.

El Henderson Fire superó las 560 hectáreas en Camp Pendleton

El Henderson Fire comenzó a las 14:35 del jueves, hora local, cerca del cruce de Henderson Street y Brown Street, dentro de la base militar de Camp Pendleton, en el condado de San Diego. El Departamento de Bomberos de Camp Pendleton estuvo a cargo de las operaciones, según la ficha del incidente publicada por CAL FIRE.

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La superficie afectada aumentó durante la tarde. A las 15:25, los equipos aéreos calcularon que el incendio había alcanzado unas 162 hectáreas. La actualización de las 18:48 registró 1.118 acres, equivalentes a unas 452 hectáreas, y el parte de las 20:14 elevó la estimación a 1.404 acres, aproximadamente 568 hectáreas. La causa continuaba bajo investigación.

El avance del fuego llevó a emitir una orden de evacuación para Las Flores, sector identificado dentro de la base como Área 41. El personal afectado debía dirigirse al Paige Field House, en el Área 11. Posteriormente, las autoridades habilitaron otro punto de evacuación en el gimnasio del Área 21.

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La emergencia también afectó la circulación por la Interestatal 5. La Patrulla de Caminos de California dispuso el cierre del tramo comprendido entre Harbor Drive y Basilone Road. Más tarde, CAL FIRE informó que la reapertura total de la carretera estaba en marcha y que la orden de evacuación del Área 41 había sido levantada.

Las autoridades habilitaron refugios para personas y animales en Agoura Hills a causa del Bryson Fire en Malibu. (REUTERS/David Swanson)

El Bryson Fire obligó a evacuar sectores cercanos a Malibu

El Bryson Fire comenzó a las 17:00 del jueves cerca de Encinal Canyon Road, en Malibu, dentro del condado de Los Ángeles. El incendio creció rápidamente durante sus primeras horas y continuó avanzando durante la noche.

El parte nocturno de CAL FIRE registró una superficie de 200 acres, equivalentes a unas 81 hectáreas. Sin embargo, el viernes 16 de octubre, las autoridades informaron que el fuego afectaba aproximadamente 147 acres, unas 59 hectáreas, y que había alcanzado un 17% de contención. La cifra más reciente representaba una revisión a la baja de la superficie estimada en el reporte anterior, no un aumento. La causa seguía bajo investigación.

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Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para los sectores KAN-U017 y SYC-U016-A. También difundieron advertencias para otras zonas cercanas, incluidas áreas de Malibu y comunidades de las montañas de Santa Mónica. Los códigos utilizados en los avisos corresponden a sectores delimitados para gestionar la emergencia.

Para atender a las personas desplazadas, se habilitó un refugio en Agoura High School, en Agoura Hills. También se dispuso de espacios para animales evacuados en Agoura Animal Care Center y Pierce College Equestrian Center, según las indicaciones oficiales.

La diferencia entre una orden y una advertencia es relevante durante una emergencia. Una orden indica que existe una amenaza inmediata y que los residentes deben abandonar el área. Una advertencia señala que el peligro puede aumentar y que las personas deben prepararse para salir, especialmente si necesitan más tiempo para organizar el traslado de familiares o animales.

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El Peak Fire afectó 17 hectáreas en Azusa

El Peak Fire comenzó a las 13:43 del jueves al norte de San Gabriel Canyon Road y Mirador Drive, en Azusa, al este del área metropolitana de Los Ángeles. El operativo quedó bajo mando conjunto del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y el Servicio Forestal de Estados Unidos, a través del Bosque Nacional Ángeles.

La actualización oficial de las 19:44 situó la superficie afectada en 43 acres, equivalentes a unas 17 hectáreas, y la contención en el 41%. La causa también permanecía bajo investigación.

Durante las primeras horas, las autoridades emitieron una orden de evacuación para el sector AZU-MC01 y advertencias para otras zonas próximas. La orden obligatoria fue levantada posteriormente, aunque se mantuvieron advertencias para algunos sectores del área. También se habilitó un refugio en Memorial Park North Recreational Center, en Orange Avenue.

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Además, se restringió la circulación hacia el norte por San Gabriel Canyon Road, a la altura de Sierra Madre, para facilitar las operaciones de emergencia. Las medidas respondieron a la evolución del incendio y a la necesidad de mantener despejados los accesos utilizados por los equipos de respuesta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de bandera roja en varios condados de California debido a los vientos Santa Ana. (REUTERS/David Swanson)

Los vientos Santa Ana elevaron el riesgo de propagación

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los vientos del este y noreste podían alcanzar velocidades de entre 32 y 56 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 80 y 113 kilómetros por hora en zonas montañosas y corredores expuestos de los condados de Los Ángeles y Ventura. En puntos especialmente expuestos, los pronósticos contemplaban ráfagas aisladas de hasta 145 kilómetros por hora.

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En el condado de San Diego, las condiciones más intensas se esperaban en montañas, pasos, cañones, estribaciones y valles interiores. En sectores costeros se preveían velocidades menores. Estas cifras correspondían a previsiones meteorológicas y no a mediciones confirmadas en cada lugar afectado por los incendios.

El principal riesgo para los equipos de emergencia era la combinación de viento, humedad baja y vegetación seca. Las ráfagas pueden transportar brasas hacia áreas sin quemar, originar focos secundarios y dificultar las operaciones terrestres y aéreas. Cuando la vegetación está seca, las llamas también pueden extenderse con mayor rapidez.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de bandera roja para zonas de Los Ángeles y Ventura, además de sectores interiores de Santa Bárbara y San Luis Obispo. Estas alertas indican que coinciden condiciones meteorológicas favorables para la propagación rápida del fuego; no significan que se haya declarado un incendio en cada área bajo aviso.

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El pronóstico apuntaba a que los vientos alcanzarían su mayor intensidad el viernes 16 de octubre, antes de disminuir gradualmente durante el fin de semana. La evolución de las condiciones meteorológicas podía modificar el riesgo de propagación y las posibilidades de intervención de los bomberos, aunque las decisiones sobre evacuaciones y restricciones dependían de las autoridades responsables de cada incidente.

California reforzó los recursos antes del episodio de viento

El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el 14 de octubre que el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California y la Oficina de Servicios de Emergencia reforzaran la preparación ante el pronóstico meteorológico. La medida incluyó la movilización preventiva de bomberos, camiones, aeronaves y equipos especializados.

Los recursos se distribuyeron en los condados de Orange, Ventura, Los Ángeles y Santa Bárbara. El objetivo era acercar personal y equipamiento a las zonas consideradas de mayor riesgo y fortalecer la coordinación con los cuerpos de bomberos locales. El Centro de Operaciones del Estado también pasó a un nivel reforzado de preparación.

Los despliegues comenzaron el jueves 15 de octubre y estaban previstos hasta el domingo 18. Las autoridades locales debían determinar dónde ubicar los recursos y cómo asignarlos de acuerdo con las condiciones meteorológicas y las necesidades operativas.

La movilización anticipada permite reducir los tiempos de respuesta cuando se producen nuevos focos, pero no determina dónde comenzará un incendio ni garantiza que puedan evitarse todos los incidentes. Las investigaciones sobre el origen de los tres incendios continuaban abiertas, sin información oficial que confirmara una causa común.