Estados Unidos

Trump apuesta a la Diplomacia del Diésel con Putin para evitar una derrota en los comicios del 3 de noviembre

Como consecuencia del aumento del combustible y su impacto en los precios domésticos, el presidente de EEUU enfrenta un posible fracaso en las elecciones de medio término, que intenta revertir con un acercamiento económico con Rusia

Donald Trump y Vladimir Putin durante su última reunión oficial en Anchorage, Alaska (Reuters)
Donald Trump y Vladimir Putin durante su última reunión oficial en Anchorage, Alaska (Reuters)
Guardar

(Desde Washington, Estados Unidos) A menos de tres semanas de los comicios de medio término, Donald Trump despliega una inédita estrategia política destinada a evitar una posible derrota frente al partido Demócrata. Se trata de protagonizar una sistemática campaña electoral en distritos clave de Estados Unidos y de ejecutar una Diplomacia del Diesel con Vladimir Putin que impacte en la economía doméstica.

Irán complicó la cadena de suministros del petróleo que se produce en Medio Oriente, cruza el estrecho de Ormuz y se comercializa en Europa, Asia y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Con niveles mínimos de provisión y refinación de combustibles a nivel global, el precio del diésel en Estados Unidos subió un 45 por ciento desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán.

La American Automobile Association (AAA) informó ayer que el precio promedio del galón de diésel se ubicaba en USD 4,31. Este precio -muy alto en términos históricos-, impacta directo en el costo de vida de Estados Unidos.

Vladimir Putin, presidente de Rusia
Vladimir Putin, presidente de Rusia

En este contexto político-económico, Trump articula una estrategia electoral que se basa en tratar de reducir el precio del diésel a través de un paquete de medidas presidenciales que involucran directamente a Ucrania y Rusia.

PUBLICIDAD

Trump sostiene que la crisis en Medio Oriente no es la causa del aumento del diésel en Estados Unidos, y por el contrario, afirma que la suba del combustible en la economía local es consecuencia de la guerra que libran Volodimir Zelensky y Vladimir Putin.

Desde esa perspectiva, Trump cerró un acuerdo comercial con Putin para que Rusia suministre “inmediatamente” más de 300.000 toneladas de diésel a Estados Unidos.

El cálculo de la Casa Blanca es sencillo: más oferta de combustible bajaría los precios, si fuera cierto que el aumento del diésel es un reflejo directo de la guerra en Europa.

“Mi mayor prioridad es reducir los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros”, sostuvo Trump cuando hizo el anunció en las redes sociales.

Hasta ahora, esta etapa de su estrategia electoral no funciona.

El diésel no bajó, y enfrenta una fuerte crítica política por haber firmado un acuerdo con Putin que oxigena su economía y facilita el financiamiento de la guerra contra Ucrania.

Muerte - Papa Francisco - Vaticano - Funeral día 4
Donald Trump y Volodimir Zelensky durante su encuentro en San Pedro, Vaticano (AFP)

Tras el acuerdo comercial con Moscú, Trumpe anunció hace un “alto el fuego energético” que involucraba a Kyiv y Moscú. Era al instante y establecía que ambas partes renunciaban a atacar mutuamente instalaciones petroleras y eléctricas.

“Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania”, posteó Trump en su red social.

Y añadió: “Las dos partes han accedido. ¡No lo rompan!”.

La voluntad política de Trump fue más allá de los resultados geopolíticos. Zelensky se enteró por el posteo del presidente de Estados Unidos, mientras que Putin nunca contestó a la inesperada noticia.

Al final, la tregua quedó en nada por dos razones básicas: a casi cinco años de conflicto, Ucrania ya no tiene refinerías petroleras, y Rusia continuó atacando como si el posteo de Trump no hubiera existido.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Por último, hace dos días, Trump firmó una orden ejecutiva que suspendió un paquete de sanciones y aranceles contra la economía de Rusia, y comunicó al Congreso que la decisión responde al “interés nacional”.

La orden presidencial paralizó la aplicación de una ley que Trump promulgó en septiembre y que apuntaba a diezmar los recursos financieros que destina Putin a la guerra contra Ucrania.

La iniciativa lleva el nombre del senador republicano Lindsey Graham, quien era implacable contra Rusia y sus ambiciones geopolíticas sobre territorios que pertenecen a Ucrania.

Graham era republicano, falleció en julio, y Trump presidió su funeral de Estado en Washington. Sin embargo, ante sus necesidades electorales, el presidente optó -de hecho- por anular los alcances de la norma que empujó Graham antes de morir.

Volodimir Zelenski y Lindsey Graham durante su último encuentro en Kiev (Reuters)
Volodimir Zelenski y Lindsey Graham durante su último encuentro en Kiev (Reuters)

“La suspensión de algunas de las disposiciones de la Ley Graham marca un momento importante y verdaderamente histórico”, afirmó Kirill Dmitriev, enviado especial de Putin para las inversiones y cooperación económica.

Y remató: “Estas disposiciones podrían haber llevado efectivamente a la paralización completa de toda la cooperación económica entre Rusia y los Estados Unidos, infligiendo un grave daño principalmente a la economía de los Estados Unidos y a los mercados globales”.

A la distancia, Zelensky contestó a Trump con una sutiliza política.

Posteó una foto junto al senador Graham y un texto que decía:

“Quiero agradecer tanto a los demócratas como a los republicanos que apoyaron su proyecto de ley. Eso fue una victoria importante: este apoyo verdaderamente bipartidista. Y ahora, la decisión de deshacer todo esto, de bloquearlo todo, me parece incorrecta. Y definitivamente ayuda solo a los rusos”.

Donald Trump y Vladimir Putin durante su cumbre en Alaska (Reuters)
Donald Trump y Vladimir Putin durante su cumbre en Alaska (Reuters)

Trump lanzó una batería de medidas que tenían como finalidad bajar el valor del diésel, que impacta en los precios locales y en la campaña electoral.

Todavía ese efecto económico no sucedió, a dieciséis días de los comicios de medio término. Y es poco probable que suceda, asumiendo que todas las medidas implementadas necesitan un tiempo prudencial para que cumplan su objetivo final.

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosVladimir PutinRusiaVolodimir ZelenskiUcraniaElecciones de medio términoDieselElecciones Estados Unidos 2026Elecciones en Estados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marco Rubio dijo que EEUU está “muy perturbado” por el ataque a una fotógrafa estadounidense en Cisjordania

Una reportera gráfica del Washington Post sufrió una agresión mientras cubría la cosecha palestina de aceitunas y fue hospitalizada con cuatro vértebras fracturadas

Marco Rubio dijo que EEUU está “muy perturbado” por el ataque a una fotógrafa estadounidense en Cisjordania

Una familia de lechuzas convirtió un tanque de agua en su hogar y cautiva a todo un barrio de Manhattan

El nido, ubicado sobre un edificio del Upper West Side cerca de Central Park, reúne cada noche a residentes, fotógrafos y observadores que siguen los movimientos de las aves

Una familia de lechuzas convirtió un tanque de agua en su hogar y cautiva a todo un barrio de Manhattan

Mueren un niño y un adulto tras la irrupción de un vehículo en una cancha de Kansas

El impacto ocurrió durante un encuentro de fútbol en el complejo Stryker. Varias personas lesionadas fueron llevadas a hospitales

Mueren un niño y un adulto tras la irrupción de un vehículo en una cancha de Kansas

Marco Rubio afirmó que Donald Trump suspendió las sanciones contra Rusia para “analizar” su impacto en la economía mundial

El secretario de Estado dijo que el presidente tomó la decisión para medir las consecuencias en Estados Unidos y el mundo, tras dejar sin aplicación la Ley Graham aprobada por el Congreso norteamericano

Marco Rubio afirmó que Donald Trump suspendió las sanciones contra Rusia para “analizar” su impacto en la economía mundial

Un pescador de 71 años murió tras el ataque de un caimán de casi cuatro metros en Florida

La víctima, identificada como Steven Hamilton, fue arrastrada al agua mientras estaba en la orilla de un estanque conectado con el lago Apopka

Un pescador de 71 años murió tras el ataque de un caimán de casi cuatro metros en Florida

TECNO

Jensen Huang sobre el PC con IA creado por Nvidia y Microsoft: “un trabajo hecho con amor”

Jensen Huang sobre el PC con IA creado por Nvidia y Microsoft: “un trabajo hecho con amor”

Un modelo de Claude resolvió en 30 minutos un misterio de la NSA que duraba 25 años

TikTok prohibió para siempre la cuenta que promocionaba el documental sobre Elon Musk

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este domingo 18 de octubre

YouTube en Argentina: los 10 videos que son tendencia este sábado

ENTRETENIMIENTO

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

La protesta de Paul McCartney por su altura en una película: “No me hagas más bajo que John”

A seis semanas de haber dado a luz, Barbara Palvin volverá al desfile de Victoria’s Secret

Prince, el cantante que no quería exclusividad: una expareja contó cómo fue su relación

MUNDO

Por qué las ardillas esconden bellotas y qué función cumplen en los bosques

Por qué las ardillas esconden bellotas y qué función cumplen en los bosques

Taiwán alejó a 16 embarcaciones chinas que realizaban maniobras de “acoso marítimo” alrededor de la isla

Ucrania lanzó contra San Petersburgo uno de los mayores ataques con drones: golpeó dos terminales petroleras y un centro logístico

El régimen de Irán nombró a un nuevo ministro de Defensa tras ocho meses de guerra

El papa León XIV agradeció a las personas que rezaron por su recuperación y dijo que retomará las actividades “gradualmente”