Alerta de bandera roja en el sur de California: vientos de Santa Ana amenazan con incendios hasta el sábado

Los primeros vientos de Santa Ana de la temporada activaron alertas de bandera roja por alto riesgo de incendios en los condados de Los Ángeles y Ventura (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)

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Los primeros vientos de Santa Ana de la temporada activaron alertas de bandera roja por alto riesgo de incendios en gran parte de los condados de Los Ángeles y Ventura, en el sur de California.

Las advertencias rigen desde las 6:00 de este jueves hasta las 20:00 del sábado 18 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé ráfagas peligrosas en zonas montañosas, temperaturas de hasta 35 °C en la costa y niveles de humedad que podrían caer hasta un 5%.

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La vegetación al oeste de la autopista 405 sigue reseca tras la ola de calor récord de principios de octubre

Aunque los restos de la tormenta tropical Rachel dejaron entre 50 y 127 milímetros de lluvia en algunas zonas del sur de California durante el fin de semana pasado, la precipitación casi no alcanzó las áreas al oeste de la autopista 405. Daniel Swain, científico climático de la Universidad de California en Recursos Naturales y Agricultura, señaló que esa franja —que incluye Malibú y Pacific Palisades— no recibió lluvia y aún arrastra los efectos de una ola de calor récord registrada a inicios de mes.

“Al este de la 405, en el sur de California, el riesgo de incendio es menor porque llovió recientemente”, indicó Swain en declaraciones recogidas por Los Angeles Times. En cambio, sobre el flanco occidental del área metropolitana de Los Ángeles y hacia los condados de Ventura y Santa Bárbara, el peligro sigue siendo “potencialmente bastante alto”.

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Vientos sostenidos de hasta 64 km/h con ráfagas de hasta 112 km/h se esperan entre el jueves y el viernes

Ryan Kittell, meteorólogo del NWS en Oxnard, precisó que entre la tarde del jueves y la tarde del viernes amplias zonas del sur de California experimentarán vientos sostenidos de 32 a 64 km/h con ráfagas de 64 a 97 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé ráfagas de viento de hasta 112 km/h en las zonas montañosas durante el punto más crítico del evento (REUTERS/Daniel Cole)

En los puntos más expuestos de las montañas, las ráfagas podrían alcanzar los 112 km/h. “En este entorno ventoso, seco y cálido —con humedad de entre el 5% y el 15% y máximas de 29 °C a 35 °C—, el riesgo de incendio será alto”, advirtió el meteorólogo. “Las plantas están muy secas”, agregó.

El NWS clasificó el evento como “moderado a localmente fuerte” y emitió alertas de bandera roja para las montañas de Santa Mónica, las montañas de San Gabriel, el corredor de la Interestatal 5, las estribaciones del Valle del Antílope y las costas y valles de ambos condados. “El viernes será sin duda el peor día”, afirmó Mike Wofford, otro meteorólogo del NWS en Oxnard, en declaraciones al The New York Times.

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Más de 224.000 clientes de Southern California Edison podrían quedarse sin electricidad

La empresa de servicios eléctricos Southern California Edison (SCE) indicó en su portal que evalúa cortes preventivos de energía para más de 224.000 clientes —cerca del 4,5% de su cartera total— en los condados de Los Ángeles, Ventura, Kern, Tulare y Santa Bárbara. SCE ya alertó a residentes de Calabasas sobre posibles apagones en cuatro circuitos principales a partir de la medianoche del jueves, informó Los Angeles Times.

Los cortes buscan evitar que la infraestructura eléctrica de la compañía —cuyas líneas de tendido se consideran la causa probable del devastador incendio de Altadena en enero de 2025— provoque nuevas igniciones en un entorno de vientos extremos.

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El gobernador Newsom ordenó el despliegue anticipado de recursos de combate de incendios

El gobernador Gavin Newsom ordenó el despliegue anticipado de bomberos, aeronaves y maquinaria pesada en los condados afectados (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El gobernador Gavin Newsom instruyó a las agencias estatales a reforzar la respuesta local antes de la llegada de los vientos. La Oficina de Servicios de Emergencia del estado (Cal OES) posicionó bomberos, aeronaves y maquinaria adicional en los condados de Orange, Ventura, Los Ángeles y Santa Bárbara, con recursos que permanecerán desplegados desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de octubre, según informó la oficina del gobernador.

A nivel local, todos los bomberos del condado de Los Ángeles se encuentran en estado de alerta telefónica desde las 8:00 del jueves, y el departamento de bomberos del condado sumó un cuarto bombero a cada autobomba en servicio.

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“El objetivo es que, si se declara un incendio, podamos detenerlo cuando aún es pequeño y apagarlo antes de que se convierta en un incidente mayor”, explicó Keith Navarre, ingeniero del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, en declaraciones a ABC7.

Cal Fire también desplegó tres equipos de ataque —15 camiones en total— en el condado de Los Ángeles. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles (LAFD) preposicionó recursos adicionales en zonas de alto riesgo como el Valle de San Fernando, las montañas de Santa Mónica, Hollywood Hills y el oeste de Los Ángeles.

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Parques estatales de las montañas de Santa Mónica cerraron como medida preventiva

Las agencias de parques aplicaron un cierre preventivo conjunto en varias áreas recreativas de las montañas de Santa Mónica (Tripadvisor)

En una medida inédita, las agencias de parques que administran las montañas de Santa Mónica anunciaron el cierre coordinado de áreas recreativas a partir del jueves 15. La disposición abarca los parques estatales Leo Carrillo, Malibu Creek, Point Mugu y Topanga, además de los parques históricos Will Rogers y Santa Susana Pass.

Se trata de la primera vez que se aplica un protocolo conjunto de cierre durante alertas de bandera roja en la zona, para reducir el riesgo de igniciones y facilitar eventuales evacuaciones.

Los expertos descartan un escenario tan grave como el de enero de 2025, pero piden precaución

Swain comparó la situación actual con la de enero de 2025, cuando los incendios de Eaton y Palisades destruyeron gran parte de Altadena y Pacific Palisades, y subrayó que las condiciones ahora son menos extremas.

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“Esto no es enero de 2025. Los vientos no van a ser tan fuertes ni tan extendidos, y la vegetación no está tan seca. Cada factor es menos extremo”, dijo el científico. Sin embargo, advirtió que en los focos que se mantuvieron secos “será potencialmente un evento de alto nivel”.

Restricciones de estacionamiento y recomendaciones a residentes

Las restricciones de estacionamiento por bandera roja entraron en vigor para garantizar el paso libre de los vehículos de emergencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las restricciones de estacionamiento por bandera roja entraron en vigor a las 6:00 del jueves y permanecerán al menos 48 horas; los vehículos mal estacionados en zonas de severidad de incendio muy alta podrían ser remolcados para mantener despejados los accesos de emergencia.

Las autoridades pidieron a los residentes revisar sus planes de evacuación, cargar dispositivos electrónicos, llenar el tanque de combustible y evitar cualquier actividad que pueda generar chispas.

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