Estados Unidos

Visa de turista en Estados Unidos: qué ocurre si permaneces más tiempo del autorizado

Desde la anulación automática de la visa hasta una prohibición de reingreso de diez años, las penalidades escalan según los días acumulados fuera del plazo fijado por el formulario I-94

Exceder el tiempo autorizado con visa de turista en Estados Unidos genera prohibiciones de reingreso de hasta diez años (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Exceder el tiempo autorizado con visa de turista en Estados Unidos genera prohibiciones de reingreso de hasta diez años (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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Viajar a Estados Unidos con una visa de turista implica respetar el plazo de permanencia que autorizan las autoridades migratorias al ingresar al país. Exceder ese período, incluso por un día, puede tener consecuencias para futuros viajes y, en determinados casos, derivar en una prohibición de reingreso de hasta diez años.

Esa penalidad puede impedir el reingreso incluso cuando la persona califica para una visa de trabajo o reunificación familiar, según las regulaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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La visa no determina tiempo de permanencia

Uno de los errores más comunes entre visitantes extranjeros es confundir la fecha de vencimiento de la visa con el plazo máximo de permanencia. Son dos cosas distintas. La visa sólo autoriza al titular a presentarse en un puerto de entrada. Quien decide cuánto tiempo puede quedarse es el oficial de la CBP al momento del ingreso.

Ese plazo queda registrado en el Formulario I-94, el registro oficial de llegada y salida. Desde 2013, el I-94 es electrónico para quienes ingresan por aire o mar y puede consultarse en el sitio web oficial del I-94 o a través de la aplicación móvil CBP Home.

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En ese registro figura la “Admit Until Date”, la fecha hasta la cual se autoriza la estadía, que es la única referencia válida para determinar la legalidad de la permanencia en territorio estadounidense.

La presencia ilegal en territorio estadounidense comienza al día siguiente del vencimiento del I-94 (REUTERS/Yoseph Amaya)
La presencia ilegal en territorio estadounidense comienza al día siguiente del vencimiento del I-94 (REUTERS/Yoseph Amaya)

Si el I-94 contiene una fecha concreta, el visitante debe salir del país a más tardar ese día. Si indica “D/S” (Duration of Status), el período depende de la categoría migratoria, como ocurre con estudiantes y visitantes de intercambio.

A partir del primer día de exceso, comienza la presencia ilegal

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la presencia ilegal empieza al día siguiente de que vence el plazo autorizado en el I-94. No hay margen de gracia.

Las consecuencias varían según la duración del exceso:

  • Menos de 180 días: no se activa una prohibición obligatoria de reingreso, pero la visa queda automáticamente anulada. Para volver a Estados Unidos, la persona deberá tramitar una nueva visa en su país de origen y deberá demostrar ante el cónsul que no repetirá la infracción.
  • Entre 181 días y menos de un año: se activa una prohibición de tres años para reingresar, contados desde la fecha de salida.
  • Un año o más: la prohibición escala a diez años, lo que puede bloquear solicitudes posteriores de visa de trabajo o residencia permanente.
  • Más de un año acumulado en varias estadías, seguido de reingreso sin autorización: el resultado es una inadmisibilidad permanente. Para revertirla, la persona debe solicitar permiso especial mediante el Formulario I-212 y haber permanecido fuera de Estados Unidos por al menos diez años desde su última salida.

El Congreso debate endurecer las penalidades con cargos penales

Excederse en la estadía con visa de turista sigue siendo, a la fecha, una infracción de carácter civil en Estados Unidos. Sin embargo, el Congreso debate cambiar eso.

En junio de 2025, legisladores republicanos introdujeron en el Senado y en la Cámara de Representantes el Visa Overstay Penalties Act, un proyecto que establecería multas civiles de entre USD 500 y USD 1.000 por infracción. Ninguna de las dos versiones avanzó más allá de los comités de Justicia a los que fueron derivadas.

La legislación sanciona con cargos penales y hasta dos años de prisión la presencia ilegal con agravantes desde junio de 2025 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La legislación sanciona con cargos penales y hasta dos años de prisión la presencia ilegal con agravantes desde junio de 2025 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Al margen del debate legislativo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) puede detener a quienes estén fuera de estatus mientras avanzan los procedimientos de deportación, incluso en casos sin agravantes.

Extender la estadía antes del vencimiento es posible con el I-539

Quienes necesiten permanecer más tiempo del autorizado tienen una alternativa legal: solicitar una extensión antes de que venza el I-94. El trámite se realiza a través del Formulario I-539, Solicitud para Extender o Cambiar el Estatus de No Inmigrante, que administra el USCIS.

Para ser elegible, la persona debe haber ingresado con una visa válida, mantener el estatus migratorio vigente al momento de la solicitud y no haber violado las condiciones de su admisión, como trabajar sin autorización. Algunas categorías no son elegibles bajo este formulario: entre ellas, las visas C, D, K-1, K-2, S, y las categorías WT y WB del Programa de Exención de Visa.

El USCIS recomienda presentar la solicitud al menos 45 días antes del vencimiento del I-94. Si la extensión está en trámite y fue presentada a tiempo, el visitante puede permanecer legalmente en el país mientras se resuelve el caso. Una solicitud presentada después del vencimiento puede ser rechazada, y la persona queda fuera de estatus desde el día en que expiró su autorización.

La excepción existe, pero la carga de la prueba recae sobre el solicitante

El USCIS autoriza la permanencia legal del visitante mientras la solicitud de extensión tramitada a tiempo está en proceso (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El USCIS autoriza la permanencia legal del visitante mientras la solicitud de extensión tramitada a tiempo está en proceso (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El USCIS puede excusar la demora en la presentación del I-539 si el solicitante acredita circunstancias fuera de su control, como una emergencia médica o que actuó con la diligencia razonable dadas las condiciones.

Para quienes ya acumularon presencia ilegal y enfrentan una prohibición de reingreso, existe el Formulario I-601, Solicitud de Dispensa de Causales de Inadmisibilidad.

La aprobación es discrecional y requiere demostrar que la inadmisibilidad causaría un daño extremo a un familiar directo con ciudadanía o residencia permanente en Estados Unidos. Ambos mecanismos son poco frecuentes y no garantizan un resultado favorable.

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