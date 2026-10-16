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El Vaticano publicó la primera foto del papa León XIV tras la cirugía y un nuevo parte médico: “Mejora constante”

La Santa Sede informó que el pontífice, internado en el hospital Gemelli de Roma tras una operación de pulmón por adenocarcinoma, evoluciona favorablemente y recupera autonomía para las actividades cotidianas

El papa León XIV celebró misa en el hospital Gemelli, en Roma (Vatican Media/Handout via REUTERS)
El papa León XIV celebró misa en el hospital Gemelli, en Roma (Vatican Media/Handout via REUTERS)
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El Vaticano difundió este viernes las primeras imágenes del papa León XIV tras la cirugía pulmonar a la que fue sometido tres días atrás, en las que se lo ve oficiar misa con paramentos verdes y solideo blanco junto a su secretario personal, el sacerdote peruano Edgar Rimaycuna, en el hospital Gemelli de Roma.

Las dos fotografías fueron captadas al mediodía en la sala habilitada en la décima planta del centro médico para alojar al pontífice durante su convalecencia, dado que el apartamento privado que el Vaticano posee en el edificio se encuentra en obras. En las imágenes, León XIV luce un aparente buen estado físico, un dato que refuerza los partes médicos favorables emitidos en las últimas horas.

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Los análisis de sangre y la radiografía confirmaron una “mejoría constante”

Los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables del equipo médico que atiende al Papa, informaron que esta mañana se le realizaron análisis de sangre y una radiografía de tórax. “Los resultados han confirmado la mejoría constante de su estado general”, indicaron los especialistas en el boletín difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El pontífice, de 71 años, realiza sesiones de fisioterapia respiratoria y recuperó la capacidad de llevar adelante sus actividades cotidianas “con total autonomía”, un avance significativo respecto de los primeros días posteriores a la intervención.

Durante la homilía, el Papa agradeció al personal del hospital

La misa que ofició León XIV contó con la asistencia de personal médico y de enfermería del Gemelli que en ese momento se encontraba libre de servicio, según precisó el Vaticano. También participaron miembros del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

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Durante la homilía, el pontífice agradeció a todo el personal del hospital —médicos, enfermeros y auxiliares— “por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él”, según el comunicado vaticano.

Que el Papa haya celebrado la eucaristía representa otro indicador alentador de su recuperación. En los días previos solo concelebraba la misa; oficiarla él mismo marca un progreso en su estado.

León XIV fue operado el 13 de octubre para extirpar un adenocarcinoma

León XIV fue intervenido el pasado martes 13 de octubre por la tarde. El procedimiento consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, calificada como técnica “radical” para retirar el tejido canceroso, un adenocarcinoma confirmado tras el análisis de la pieza quirúrgica.

Fue durante el rezo del Ángelus de la semana anterior cuando el propio pontífice anunció al mundo, desde la ventana del Palacio Apostólico, que debía someterse a una cirugía para extirparse un nódulo pulmonar.

Parolin admitió que el Papa “ajustará su pontificado, si es necesario”

Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, reconoció que el papa “ajustará su pontificado, si es necesario” en función de los resultados médicos pendientes tras la operación. Las palabras del principal colaborador del pontífice, pronunciadas al margen de un acto diplomático, reflejan la incertidumbre que rodea el futuro inmediato de un papado que apenas comienza.

“No podemos hacer ningún tipo de predicciones”, declaró Parolin el jueves, según las agencias italianas LaPresse y ANSA. “La cuestión ahora es cuándo regresará, en qué circunstancias lo hará y qué dicen los médicos. Y en función de todos estos factores, el papa ajustará su pontificado, si es necesario ajustarlo”, indicó.

Una fuente vaticana citada por la agencia EFE anticipó que el Papa presidirá el rezo del Ángelus el próximo domingo, aunque aún no se precisó el lugar ni la modalidad en que lo hará.

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