Estados Unidos

Se han identificado 25 casos de sarampión en el centro y sureste de Minnesota

Las autoridades sanitarias informaron que todos los pacientes carecían de vacunación y advirtieron que la baja cobertura infantil favorece la circulación del virus

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Departamento de Salud de Minnesota identificó 25 casos de sarampión en personas no vacunadas en los condados de Fillmore y Todd (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Departamento de Salud de Minnesota identificó dos brotes de sarampión que acumularon 25 casos en el último mes en los condados de Fillmore y Todd, en el centro y sureste del estado. Todas las personas afectadas no estaban vacunadas, informó CBS Minnesota el 15 de octubre.

Los nuevos contagios concentran más de la mitad de los 42 casos de sarampión contabilizados en Minnesota durante 2026. La cifra ya supera el total de 26 diagnósticos que el estado registró durante todo 2025, de acuerdo con los datos difundidos por el medio local.

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Los dos brotes comenzaron tras viajes dentro de Estados Unidos

Primer plano de dos brazos con la piel cubierta de numerosas manchas rojas y elevadas, características de una erupción cutánea o sarampión.
Los dos brotes detectados se originaron tras el regreso de personas que viajaron a otros puntos de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beth Parilla, responsable de la Sección de Enfermedades Prevenibles por Vacunación del Departamento de Salud de Minnesota, afirmó que los focos detectados en los condados de Fillmore y Todd no guardan relación entre sí.

Sin embargo, ambos habrían comenzado de forma similar. Parilla explicó a CBS Minnesota que una persona de cada comunidad se contagió durante un viaje a otro punto de Estados Unidos y, al regresar, transmitió el virus en zonas con bajas tasas de vacunación.

Cuantas más personas contraigan sarampión, mayor será la posibilidad de que veamos complicaciones graves”, advirtió la funcionaria. También sostuvo que las autoridades harán lo posible por contener la enfermedad, aunque reconoció que el control de un virus tan transmisible representa un desafío.

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Parilla aseguró que el sarampión se propaga con rapidez y alertó sobre los grupos con coberturas de inmunización insuficientes que existen en distintas partes del estado. Para evitar la circulación del virus, las tasas de vacunación deben acercarse al 100 %, indicó.

La vacunación infantil cayó en el condado de Todd

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La tasa de vacunación con la triple viral en el condado de Todd descendió del 74,6 % al 61,6 % entre los menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación de las autoridades se concentra en parte en el descenso de la aplicación de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, paperas y rubéola. Jackie Och, directora de Salud y Servicios Humanos del condado de Todd, expresó inquietud por la baja de cobertura entre los niños.

El condado tenía una tasa de vacunación de 74,6 % entre los menores nacidos en 2021. Para 2023, ese indicador descendió a 61,6 %, detalló Och en declaraciones recogidas por CBS Minnesota.

El Departamento de Salud de Minnesota manifestó en un comunicado que hay comunidades con personas no vacunadas o con esquemas incompletos en diversas zonas del estado. “Cualquiera que no esté vacunado contra el sarampión corre riesgo, especialmente en este momento”, señaló la dependencia.

Las autoridades estatales consideran que las coberturas reducidas facilitan la expansión de la enfermedad cuando aparece un caso importado. En este escenario, la vacunación es señalada por el organismo como la medida de prevención más eficaz.

Minnesota ya superó los casos registrados durante 2025

El incremento de los contagios sitúa a Minnesota por encima del balance del año anterior. Los 42 casos confirmados en 2026 contrastan con los 26 registrados en 2025, indicó el informe de CBS Minnesota.

A nivel nacional, Estados Unidos suma más de 4.000 casos durante este año, de acuerdo con las cifras citadas por la emisora. El estado vecino de Wisconsin confirmó al menos 267 contagios, según su Departamento de Servicios de Salud.

Estados Unidos declaró eliminado el sarampión en el país en 2000, después de la expansión de las campañas de inmunización. La eliminación no impide que haya casos vinculados con viajes o transmisiones posteriores en comunidades donde la vacunación es baja.

Linda Widmer, entrevistada por el medio, recordó que enfermó de sarampión cuando tenía siete años, en 1955, mientras estaba de vacaciones en un lago de Minnesota. La vacuna se puso a disposición del público en 1963.

Widmer relató que padeció una fiebre alta durante varios días y que permaneció en cama sin poder realizar actividades. “Me sentía muy mal y no podía salir a jugar. Fue terrible”, expresó al recordar aquella infección.

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