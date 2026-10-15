Incendios de Los Ángeles: California exige a entidades financieras que justifiquen la retención de pagos del seguro

Los incendios de Palisades y Eaton destruyeron más de 16.000 viviendas y estructuras en la región de Los Ángeles (REUTERS/Zaydee Sanchez)

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El Estado de California ordenó a bancos, cooperativas de crédito y otros prestamistas hipotecarios que informen cómo manejan los pagos de seguros a sobrevivientes de los incendios de Los Ángeles de 2025, informó Associated Press. La decisión responde a más de 160 denuncias por demoras que recibió el Departamento de Protección Financiera e Innovación (DFPI) desde enero de ese año.

La Agencia de Servicios Empresariales y del Consumidor de California y el DFPI establecieron un plazo de dos semanas para que las entidades presenten sus informes. Rohit Chopra, secretario de la Agencia, calificó la situación como inaceptable.

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“Después de atravesar un laberinto de trámites para presentar reclamos de seguro, algunos sobrevivientes de los incendios aún no tienen acceso a los fondos que necesitan para reconstruir”, declaró en un comunicado recogido por Associated Press.

Más de 16.000 viviendas destruidas y muy pocas reconstruidas

Los incendios de Palisades y Eaton arrasaron más de 16.000 viviendas y otras estructuras en los vecindarios residenciales de Los Ángeles y sus alrededores. Muy pocas de esas propiedades se reconstruyeron, un problema que las autoridades estatales atribuyen, en parte, a la lentitud con la que los prestamistas liberan el dinero de las pólizas.

La exigencia de Newsom a entidades que demoran más de 10 días en liberar pagos

El gobernador Gavin Newsom solicitó datos sobre las entidades financieras que demoran más de diez días en liberar el dinero a las víctimas (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

En julio, el gobernador Gavin Newsom envió cartas a las asociaciones bancarias y cooperativas de crédito tras recibir informes de propietarios que aseguraban que los prestamistas retenían los pagos durante semanas antes de liberarlos. En esa ocasión, instruyó al Estado a recopilar datos sobre las entidades que tardan más de 10 días en distribuir los montos y que no desarrollan un plan para acelerar los desembolsos.

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El año pasado, Newsom también impulsó una ley que obliga a bancos y cooperativas de crédito a pagar intereses a los propietarios sobre los montos de seguro que mantienen retenidos. “Lo último que necesitan los sobrevivientes es burocracia innecesaria, demoras y barreras entre ellos y el alivio que merecen”, agregó el gobernador en un comunicado.

Prestamistas con intereses acumulados mientras los propietarios esperan su dinero

Para Joy Chen, directora ejecutiva de Every Fire Survivor’s Network, una organización sin fines de lucro liderada por sobrevivientes de los incendios de 2025, la urgencia es clara. “Cada día que esperan para pagarnos, están cobrando intereses. Y esos intereses realmente nos pertenecen”, afirmó en declaraciones difundidas por Associated Press.

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Los prestamistas liberan el dinero del seguro en etapas, conforme avanza la reconstrucción. Sin embargo, las discrepancias entre las entidades financieras y los contratistas sobre el porcentaje de obra completada generan retrasos que frenan el proceso, explicó Chen.

El impacto emocional de la espera prolongada en las víctimas

El proyecto para trasladar una mayor parte de los costos de los incendios a las aseguradoras de viviendas fracasó en la Legislatura por falta de consenso (REUTERS/Fred Greaves)

Annie Barbour, coordinadora de recuperación de United Policyholders, una organización que defiende a los consumidores de seguros, advirtió sobre las consecuencias que la espera prolongada genera para las víctimas. “Cuanto más tiempo están fuera de sus hogares, mayor es la agitación emocional”, señaló.

La Asociación de Banqueros Hipotecarios de California indicó que alertará a sus miembros sobre los nuevos requisitos y los instará a evaluar si pueden procesar los pagos de manera más eficiente. “Seguiremos trabajando con nuestros miembros, la oficina del gobernador y los reguladores para ayudar a los sobrevivientes a recibir los montos de su seguro sin demoras innecesarias”, afirmó su director ejecutivo, Paul Gigliotti.

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Las disputas sobre quién debe asumir los costos financieros derivados de los incendios forestales en California acompañaron a Newsom durante casi 8 años en el cargo. El gobernador asumió en 2019, apenas meses después del incendio más mortífero y destructivo en la historia del estado, que las líneas eléctricas de Pacific Gas & Electric provocaron.

En su última sesión legislativa, impulsó un plan para que las aseguradoras de viviendas asumieran una mayor parte de los costos, pero el acuerdo colapsó ante la falta de consenso entre los legisladores.