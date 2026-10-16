Estados Unidos

Revelaron la causa de muerte de Jackie, la famosa águila calva que conquistó el corazón de Estados Unidos

La necropsia y los análisis complementarios permitieron reconstruir el complejo cuadro médico que afectó al animal durante sus últimos días

Durante años, los animales fueron seguidos por miles de personas a través de una cámara instalada junto a su nido en el valle de Big Bear, California. (IG: @fobbv.official/Archivo).
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Durante una década, miles de personas siguieron, a través de una cámara, la vida de Jackie, el águila calva que, junto a su pareja, Shadow, habitaba un nido en el valle de Big Bear, California. En julio, Jackie sufrió un deterioro de su salud y fue trasladada al Centro de Rapaces de Ojai. Pese a los intentos de rescatarla, murió el 10 de agosto.

Una necropsia y análisis posteriores determinaron que la influenza aviar altamente patógena fue la principal causa subyacente de su muerte. La enfermedad provocó una úlcera grave en el ventrículo, la parte muscular del estómago de las aves, conocida como molleja.

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Steve Kubiski, director de investigaciones sobre enfermedades de la Alianza para la Vida Silvestre del Zoológico de San Diego, explicó que se trata de “una presentación poco común del virus” y que esta derivó en una hemorragia interna persistente, anemia y el desarrollo de sepsis bacteriana.

Jackie, la célebre águila calva de Big Bear, murió el 10 de agosto tras el deterioro de su salud (Centro de Rescate de Aves Rapaces San Dimas del Condado de Los Ángeles vía AP).
Jackie, la célebre águila calva de Big Bear, murió el 10 de agosto tras el deterioro de su salud (Centro de Rescate de Aves Rapaces San Dimas del Condado de Los Ángeles vía AP).

La necropsia reveló un cuadro clínico complejo y confirmó la presencia del virus en varios tejidos

La necropsia fue realizada por patólogos veterinarios de la Alianza de Vida Silvestre del Zoológico de San Diego, con pruebas de laboratorio y toxicología adicionales. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) indicó que se halló material genético del virus en distintos tejidos, incluido el tejido ulcerado del ventrículo.

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Las autoridades precisaron que el daño y la ulceración en la molleja ocasionaron una pérdida sostenida de sangre y la anemia persistente. A la vez, permitieron el ingreso de bacterias al organismo. Los especialistas también detectaron inflamación y coágulos en el corazón y en varios vasos sanguíneos principales.

Por otro lado, las pruebas descartaron una infección por el virus del Nilo Occidental y establecieron que los niveles de metales pesados, incluido el plomo, estaban dentro de parámetros aceptables y no se vinculaban con la evolución de su cuadro clínico.

Los estudios toxicológicos encontraron brodifacoum, un rodenticida anticoagulante, en el hígado de Jackie, además de contaminantes ambientales persistentes. Sin embargo, la necropsia no detectó el sangrado descontrolado que suele asociarse a esa sustancia, por lo que no fue identificado como la causa primaria de la enfermedad ni de la muerte.

El informe concluyó: “En conjunto, los hallazgos demostraron que Jackie padecía múltiples procesos patológicos graves e interconectados que se habían ido desarrollando con el tiempo y que, en última instancia, la llevaron a su deterioro y muerte”.

La historia de una pareja de águilas que tiene a la expectativa a miles de estadounidenses (Facebook Friends of Big Bear Valley and Big Bear Eagle Nest Cam)
El virus causó una úlcera grave en la molleja del animal que derivó en una sepsis bacteriana (Facebook: Friends of Big Bear Valley and Big Bear Eagle Nest Cam).

Shadow y las crías no muestran signos de enfermedad

Jackie y Shadow eran observados desde 2015 mediante una cámara instalada por la organización sin fines de lucro Friends of Big Bear Valley. Millones de personas siguieron sus temporadas de reproducción y sus intentos por proteger huevos y crías ante cuervos, nevadas y tormentas de viento, precisó The Washington Post.

La influenza aviar de alta patogenicidad circula entre poblaciones de aves silvestres de Estados Unidos y afecta principalmente a estas especies. Las aves acuáticas y costeras suelen ser portadoras naturales de los virus, mientras que las águilas y otras rapaces pueden contraerlos al entrar en contacto con animales infectados o al alimentarse de ellos.

De acuerdo con el CDFW, no hay indicios de que Shadow ni los aguiluchos estén enfermos. Los restos de Jackie fueron cremados por el Repositorio Nacional de Águilas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, conforme a los protocolos diseñados para reducir la transmisión de la enfermedad a la fauna o a las personas.

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