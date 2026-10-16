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Estados Unidos exige al Líbano retener los explosivos confiscados al grupo terrorista Hezbollah

La petición al presidente Joseph Aoun incluye procesar a quienes ordenaron, financiaron y dirigieron el cargamento, cuya devolución el jefe de la diplomacia estadounidense considera fuera de discusión en este caso

ARCHIVO: El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (Reuters)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió al presidente libanés Joseph Aoun que no devuelva al grupo terrorista Hezbollah cientos de kilos de explosivos confiscados y que haga responsables a quienes ordenaron, financiaron y dirigieron el envío, según Arab News.

El Gobierno libanés prohibió el 2 de marzo las actividades militares de Hezbollah después de que el grupo lanzara cohetes contra Israel en respaldo al régimen teocrático de Irán. La medida involucró al Líbano en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Teherán, iniciado el 28 de febrero, que dejó miles de muertos.

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Rubio también instó a Aoun a establecer una comunicación directa entre las fuerzas militares libanesas e israelíes para evitar incidentes. El funcionario estadounidense sostuvo que la devolución de los explosivos a Hezbollah debía quedar fuera de toda consideración.

El diputado de Hezbollah Hassan Fadlallah reconoció que el material incautado la semana pasada pertenecía al grupo y afirmó que iba a utilizarse contra Israel. Un funcionario de la organización y una fuente de seguridad libanesa dijeron a Reuters que los explosivos, hallados en un automóvil, estaban destinados a drones cargados con explosivos para atacar a tropas israelíes.

Aoun respondió que el Ejército y las fuerzas de seguridad libanesas aplicaban plenamente las decisiones destinadas a impedir demostraciones armadas, confiscar armas y combatir el contrabando. El presidente pidió a Rubio que presionara a Israel para detener los ataques contra pueblos y localidades del sur del Líbano.

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Según el acuerdo alcanzado en conversaciones entre Israel y el Líbano con mediación de Estados Unidos, Beirut se comprometió a desarmar a Hezbollah a cambio de una retirada gradual de las tropas israelíes. El grupo se ha negado a entregar sus armas mientras las fuerzas israelíes permanezcan en territorio libanés, y los ataques israelíes contra el sur del país han continuado.

Un legislador de Hezbollah afirmó el jueves que los cientos de kilogramos de explosivos incautados la semana pasada por las fuerzas de seguridad libanesas pertenecían a su grupo terrorista, mientras persisten las tensiones por el impulso del Gobierno para desarmar al movimiento respaldado por Irán.

Las autoridades libanesas detuvieron la semana pasada en un puesto de control de la región oriental de la Bekaa un vehículo cargado de explosivos y arrestaron a dos personas que viajaban en él.

El diputado del grupo terroristas Hezbollah, Hassan Fadlallah (Reuters)
El diputado del grupo terroristas Hezbollah, Hassan Fadlallah (Reuters)

En ese momento, las autoridades no dijeron a quién pertenecía el vehículo, lo que generó una preocupación generalizada en Líbano de que los explosivos estuvieran destinados a asesinatos con coches bomba u otros ataques desestabilizadores dentro del país.

En declaraciones a periodistas en el Parlamento libanés el jueves, el legislador Hassan Fadlallah dijo que Hezbollah tenía la intención de utilizar los explosivos contra Israel, cuyas tropas ocupan extensas zonas del territorio libanés tomadas durante la guerra de este año.

Un funcionario del grupo terrorista y una fuente de seguridad libanesa dijeron a Reuters que los explosivos incautados en el vehículo la semana pasada estaban destinados a ser utilizados en drones explosivos contra tropas israelíes.

Fadlallah afirmó que Hezbollah se puso inmediatamente en contacto con las agencias de seguridad para aclarar que el vehículo y la carga eran de su propiedad, y para exigir que se devolvieran los materiales y se liberara a los detenidos.

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