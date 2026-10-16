El tráfico aéreo en Italia sufrió cancelaciones por problemas en la transmisión de datos

Las cancelaciones alcanzaron a los aeropuertos de Milán Malpensa, Milán Linate, Orio al Serio, Turín-Caselle, Capodichino en Nápoles, Marco Polo en Venecia, Falcone-Borsellino en Palermo, Elmas en Cagliari y hasta 12 vuelos en Fiumicino, Roma (Gustavo Valiente/Europa Press/Archivo)

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El tráfico aéreo en Italia sufrió este viernes una serie de anomalías en su red de transmisión de datos, lo que generó retrasos y decenas de cancelaciones de vuelos en los principales aeropuertos del país. El Ente de Aviación Civil (ENAV) descartó que se trate de un ataque informático.

Según la gestora, las anomalías comenzaron durante la noche anterior y “a partir de las 6:00 horas, ante el aumento progresivo del tráfico aéreo y la persistencia de las anomalías, para seguir garantizando la máxima seguridad operativa, se han introducido medidas de regulación del flujo, lo que ha provocado una reducción temporal de la capacidad de gestión de aeronaves en el espacio aéreo italiano”.

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Las cancelaciones alcanzaron a los aeropuertos de Milán Malpensa, Milán Linate, Orio al Serio, Turín-Caselle, Capodichino en Nápoles, Marco Polo en Venecia, Falcone-Borsellino en Palermo, Elmas en Cagliari y hasta 12 vuelos en Fiumicino, Roma.

El ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, aseguró que sigue con la máxima atención los retrasos que afectan al tráfico aéreo nacional y que, desde primeras horas de la mañana, se investigan a fondo las causas técnicas de las anomalías detectadas en la red de transmisión de datos y las limitaciones operativas que provocaron.

El Ente de Aviación Civil descartó un ataque informático y reportó decenas de retrasos en los principales aeropuertos del país (EFE/EPA/ORIETTA SCARDINO/Archivo)

Un comunicado oficial añadió que “el ministro sigue de cerca la evolución de la situación, prestando especial atención a la seguridad de las operaciones, a la necesidad de minimizar las molestias para los pasajeros y al objetivo de recuperar rápidamente la plena operatividad”.

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ENAV precisó que las anomalías se produjeron “en la red geográfica de transmisión de datos que da soporte a los servicios de control de tráfico aéreo en todo el país”.

Las comprobaciones técnicas, “aún en curso, han identificado el origen de las anomalías en la red de transmisión de datos” y se “está trabajando para identificar las causas y restablecer el funcionamiento completo del sistema”.

El organismo también especificó que “se descarta que las anomalías sean atribuibles a actividades maliciosas”, en referencia a posibles ataques informáticos.