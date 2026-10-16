California mejora en inglés y matemáticas, pero sus estudiantes todavía no recuperan el nivel previo a la pandemia

Las escuelas públicas de California registraron un nivel de competencia del 49,3% en inglés y del 38,4% en matemática durante las evaluaciones de 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

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Las escuelas públicas de California registraron mejoras limitadas en las evaluaciones de 2026, pero los resultados de inglés y matemática todavía no recuperan los niveles previos a la pandemia.

En ese marco, el avance fue insuficiente para cerrar la brecha que persiste desde la interrupción de las clases presenciales.

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Los datos difundidos por el Departamento de Educación de California muestran que el 49,3% de los estudiantes alcanzó o superó el nivel esperado en lengua inglesa, apenas 0,5 puntos porcentuales más que el año anterior.

La cifra permanece cerca de dos puntos por debajo del registro de 2019. Con el ritmo de mejora de este año, el estado necesitaría alrededor de cuatro años para superar su desempeño prepandémico, según informó Los Angeles Times, diario estadounidense.

En matemática, el porcentaje de alumnos que cumplió o excedió el estándar estatal subió 1,1 puntos, hasta 38,4%.

El gobernador Gavin Newsom vinculó la mejora en los resultados a la inversión sostenida en la educación infantil temprana y las escuelas comunitarias (REUTERS/Daniel Cole)

Aunque la recuperación fue más rápida que en inglés y dejaría al sistema cerca de la marca de 2019, casi seis de cada diez estudiantes siguen sin alcanzar el objetivo fijado por el estado.

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Las pruebas de ciencias arrojaron el mayor incremento interanual: 3,3 puntos porcentuales, hasta una tasa de competencia del 36%.

Esa evaluación se incorporó más recientemente al sistema estatal, por lo que la comparación con el período anterior a la emergencia sanitaria tiene un alcance distinto.

El avance estatal, insuficiente para cerrar la brecha de la pandemia

La directora y profesora de práctica del Center on Reinventing Public Education de la Universidad Estatal de Arizona, Robin Lake, consideró que la tendencia es positiva, aunque insuficiente. “Los resultados avanzan en la dirección correcta, pero ni remotamente al ritmo de mejora necesario”, señaló al diario.

Lake reclamó una respuesta más rápida de las autoridades educativas. “Ahora es el momento de que California actúe con urgencia y determinación. El sistema simplemente está fallando a la mayoría de los niños de California”, afirmó.

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Las evaluaciones de ciencias obtuvieron la mayor suba interanual en el estado al alcanzar una tasa de competencia del 36% (REUTERS/Marco Bello)

El gobernador Gavin Newsom atribuyó las alzas a la continuidad de las inversiones estatales. Mencionó la ampliación del jardín de infantes transicional para niños de cuatro años, las comidas gratuitas y el modelo de escuelas comunitarias, que suma servicios para estudiantes y familias a la enseñanza académica.

“Estos resultados aportan una prueba importante de que nuestras inversiones sostenidas están dando resultado”, sostuvo Newsom.

El mandatario afirmó que el progreso refleja el trabajo de alumnos, familias y educadores, mientras su administración mantiene una disputa judicial con defensores de la educación que cuestionan si la financiación escolar cumple los niveles exigidos por ley.

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El superintendente estatal de Instrucción Pública saliente, Tony Thurmond, describió los resultados como un avance parcial.

“California ha dado pasos importantes para ampliar los apoyos y las oportunidades para los estudiantes, pero el ritmo de la mejora académica nos recuerda que nuestro trabajo está lejos de haber terminado”, declaró.

Las brechas raciales y socioeconómicas siguen por encima de los avances generales

Las diferencias en el rendimiento académico entre grupos raciales y socioeconómicos persistieron a pesar de las mejoras generales (REUTERS/Kathleen Flynn)

La presidenta de la Junta Estatal de Educación, Linda Darling-Hammond, destacó mejoras entre estudiantes afroamericanos, latinos, de bajos ingresos y sin vivienda. Sin embargo, los resultados mantienen diferencias amplias entre los grupos de alumnos.

Los estudiantes negros superaron el promedio estatal de mejora en inglés, matemática y ciencias. Aun así, solo 33,7% alcanzó el estándar en inglés, frente a 21,5% en matemática y 20,5% en ciencias. La distancia respecto de estudiantes blancos y asiáticos se ubicó entre aproximadamente 28 y 49 puntos porcentuales, según la materia.

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Para Rachel Ruffalo, subdirectora de la organización de investigación y defensa EdTrust-West, los datos exponen una desigualdad persistente. “La oportunidad educativa sigue siendo escandalosamente desigual en California”, dijo.

La especialista advirtió que los estudiantes de color, los alumnos multilingües y quienes proceden de hogares de bajos ingresos continúan con resultados rezagados.

También mejoró la asistencia, aunque sin volver a los niveles anteriores. El ausentismo crónico —la condición de faltar al menos al 10% de las jornadas escolares— afectó al 18,3% de los alumnos, 1,1 puntos menos que en el ciclo anterior, pero muy por encima del 10,8% de 2016-2017.

Compton y Los Ángeles superan el promedio estatal en matemática

Los distritos de Compton Unified y Los Angeles Unified (LAUSD) conservaron una evolución más favorable que la media estatal. En matemática, Compton llegó a 46,5% de estudiantes competentes o avanzados, tras un aumento de 5,4 puntos; LAUSD alcanzó 39,7%, con una suba de tres puntos. Ambos quedaron por encima del 38,4% de California.

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Compton también superó el resultado estatal en inglés: 53,8% de sus alumnos alcanzó o excedió el estándar, 2,8 puntos más que un año antes.

LAUSD registró 48,3%, por debajo de la media de California, aunque con resultados superiores al promedio estatal en la mayoría de los subgrupos.

Los estudiantes negros de ambos distritos avanzaron más que sus pares del conjunto del estado. En Compton, sus resultados crecieron 4,4 puntos en inglés y 6,4 en matemática, frente a los incrementos estatales de 0,9 y 1,5 puntos, respectivamente.

Ambos distritos utilizaron con intensidad herramientas tecnológicas y evaluaciones periódicas; en Los Ángeles, sectores defensores de la educación pública cuestionaron ese enfoque y el área de instrucción quedó bajo nuevas autoridades.

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LAUSD, el distrito más grande del estado, atiende a unos 373.000 alumnos y afronta posibles recortes presupuestarios que podrían afectar sus programas académicos.

Los distritos escolares de Compton y Los Ángeles superaron la media estatal en el porcentaje de alumnos competentes en matemática (REUTERS/Jeenah Moon)

La elección del próximo superintendente estatal incorpora el debate por la financiación

La discusión sobre cómo acelerar la recuperación llegó a la campaña para suceder a Thurmond. La republicana Sonja Shaw, presidenta de la junta escolar de Chino Valley Unified, cuestionó la conducción estatal y sostuvo que la prioridad debe ser el rendimiento académico.

“Gastamos aproximadamente USD 150.000 millones al año en educación y, sin embargo, la mayoría de nuestros niños todavía no puede demostrar competencia en matemática e inglés”, afirmó Shaw. Chino Valley Unified, distrito del condado de San Bernardino con unos 26.000 alumnos, mantuvo resultados por encima del promedio estatal.

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El demócrata Richard Barrera, integrante desde 2008 de la junta de San Diego Unified y asesor principal de Thurmond, defendió la asignación focalizada de los recursos extraordinarios de la pandemia.

A su juicio, sin esos fondos los resultados habrían sido peores, en especial ante el aumento de alumnos procedentes de hogares de bajos ingresos.

Barrera planteó que la caída de la matrícula y el incremento de la recaudación estatal ofrecen margen para financiar aulas con menos estudiantes, formación continua para docentes y tutorías dentro de las escuelas.

Los resultados de 2026 colocan esa discusión bajo una presión concreta: pese a las mejoras, California aún no devolvió a sus alumnos los niveles académicos que tenía antes de la pandemia.