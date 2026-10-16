El Vaticano advierte que el papa León XIV ajustará su pontificado en función de lo que determinen los médicos

El papa León XIV preside la misa por el Jubileo de la Santa Sede, mientras el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, hace un gesto, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano (REUTERS/Yara Nardi/Archivo)

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Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, admitió que el papa León “ajustará su pontificado, si es necesario” en función de los resultados médicos pendientes tras la operación que confirmó un adenocarcinoma en el pulmón derecho del pontífice. Las palabras del principal colaborador del papa, pronunciadas al margen de un acto diplomático, reflejan la incertidumbre que rodea el futuro inmediato de un papado que apenas comienza.

“No podemos hacer ningún tipo de predicciones”, declaró Parolin el jueves, según las agencias italianas LaPresse y ANSA. “La cuestión ahora es cuándo regresará, en qué circunstancias lo hará y qué dicen los médicos. Y en función de todos estos factores, el papa ajustará su pontificado, si es necesario ajustarlo”.

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El cardenal reconoció que seguía preocupado por León, en parte por la sorpresa que le causó enterarse de que el pontífice debía pasar por el quirófano.

A León se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectar un nódulo sospechoso

Al papa, de 71 años, se le practicó el martes una cirugía para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho después de que sus médicos identificaran un nódulo con sospechas de malignidad. La intervención confirmó que padecía un adenocarcinoma, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón.

Los especialistas aguardan ahora los resultados de exámenes adicionales que permitirán conocer la composición molecular y genética precisa del tumor, determinar si el cáncer se extendió más allá del lóbulo y definir si será necesario algún tratamiento complementario.

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Una infografía detalla las características, síntomas y métodos de diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar a partir del caso diagnosticado al papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación avanza según lo previsto y el Vaticano dejó de emitir partes matinales

La evolución posoperatoria del pontífice ha sido tan favorable que el Vaticano dejó de proporcionar el viernes su habitual parte matinal con el que confirmaba que León se había despertado y desayunado. El jueves, el religioso estadounidense retomó el trabajo desde su habitación del hospital Gemelli y mantuvo una reunión con su jefe de gabinete, mientras continuaba con la fisioterapia respiratoria.

Sus médicos indicaron que las pruebas mostraban una buena recuperación del pulmón tras la cirugía y que los demás controles posoperatorios arrojaban valores dentro de lo normal.

El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 11 de octubre de 2026. EFE/FABIO FRUSTACI

El Vaticano evalúa que el papa recite el Ángelus del domingo desde el hospital

A corto plazo, funcionarios vaticanos analizaban distintos escenarios para que León recite la tradicional oración del Ángelus del mediodía el domingo. Personal de medios de la Santa Sede fue visto en el hospital tendiendo cables para una posible transmisión en vivo, un recurso al que han apelado otros pontífices durante períodos de internación.

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Parolin señaló que recitar la oración desde el hospital era una posibilidad, aunque supeditada a cómo avance la recuperación. Estas apariciones han servido, históricamente, como una señal del estado de salud de un papa ingresado para los 1.400 millones de fieles católicos en todo el mundo.