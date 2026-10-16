Estados Unidos

El influencer Bryce Hall enfrenta cargos por violencia doméstica en Las Vegas

La acusación se vincula con un incidente ocurrido el 27 de julio con su expareja, María Palafox, quien denunció ante la policía que el creador de contenido la sujetó y la arrojó sobre rocas del jardín de su vivienda

Bryce Hall posa junto a un automóvil deportivo de color oscuro frente a una zona arbolada
El representante de Hall declaró que las acusaciones son falsas y anunció acciones legales por difamación (Instagram: @brycehall).
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El creador de contenido Bryce Hall fue detenido en Las Vegas y enfrenta cargos por agresión doméstica y coacción con amenaza o uso de fuerza física en un contexto de violencia doméstica. La acusación se relaciona con un incidente ocurrido el 27 de julio con su expareja, la influencer María Palafox, conocida en redes como Mika Lafuente.

De acuerdo con documentos policiales obtenidos por 8 News Now, afiliada de CBS News, agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas acudieron a una vivienda alrededor de las 17:45 del 27 de julio, tras recibir un aviso por una disputa familiar.

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Lafuente dijo a los agentes que había regresado a la casa de Hall para retirar objetos que aún permanecían allí tras la ruptura. Según el informe de arresto, el desacuerdo comenzó cuando intentó llevarse una aspiradora robótica y Hall le habría impedido hacerlo, al afirmar que el aparato debía quedarse en la vivienda.

La mujer sostuvo que, durante la discusión, Hall la sujetó, la cargó sobre su hombro y la llevó hacia la entrada de la casa. Después, presuntamente, la arrojó sobre unas piedras del jardín, lo que le provocó rasguños en el cuerpo.

Un hombre joven con sudadera negra abraza por los hombros a una mujer sonriente en el vestíbulo de un edificio
La disputa ocurrió el 27 de julio cuando la influencer María Palafox acudió a la vivienda para retirar sus pertenencias (Instagram: @brycehall).

El informe señala que Lafuente inició una grabación en su teléfono antes del altercado. En ese audio se escucha a Hall decir: “Te voy a echar de la casa”.

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En el audio, se escucha que la mujer le pidió a Hall que la golpeara. Él respondió que no lo haría, pero que la sujetaría. La discusión continuó y, poco después, en la grabación se percibe un forcejeo.

En varias ocasiones se escucha a Lafuente pedirle que la soltara, así como el sonido de una caída, informó 8 News Now.

Una amiga que acompañaba a la influencer declaró a las autoridades que Hall la insultaba y la llamaba con “palabras obscenas”.

El presunto episodio ocurrió dos días antes de que Hall anunciara en redes sociales el final de su relación de casi dos años. En ese video, el influencer dijo que la separación no había sido amistosa, aunque le deseó lo mejor a su expareja, precisó Page Six.

En el mismo video intentó bromear sobre la ruptura: “Ahora tengo esta enorme casa para mí solo, lo cual da un poco de miedo por la noche”. Luego agregó: “Sigamos adelante. Solo la criticaré si se acuesta con otro. Es broma”.

Bryce Hall sin camiseta y con una bata blanca exhala humo sobre un escenario iluminado con las letras de su nombre de fondo
La víctima afirmó ante la policía que el influencer la cargó y la arrojó sobre unas piedras del jardín (Instagram: @brycehall).

Hall quedó en libertad y deberá comparecer ante un tribunal en diciembre

La denuncia se presentó el 28 de agosto, más de un mes después del presunto incidente. Un tribunal emitió una orden de arresto el 10 de septiembre y ordenó a Hall no tener contacto con la víctima, según los registros revisados por NBC News.

En la madrugada del 12 de septiembre, agentes acudieron a la residencia de Hall por una denuncia por disturbios. Al verificar sus antecedentes, encontraron dos órdenes de arresto activas y procedieron a detenerlo, reportó 8 News Now.

Posteriormente, quedó en libertad y un juez extendió la orden de no contacto hasta el 12 de enero de 2027. La próxima audiencia judicial de Hall está prevista para diciembre.

Un representante del creador de contenido declaró que las “acusaciones son falsas” y que esperan que los hechos se esclarezcan ante el tribunal. El portavoz añadió que emprenderán “medidas legales contra los responsables de difundir afirmaciones falsas y difamatorias”.

Bryce Hall alcanzó notoriedad durante los primeros años del auge de TikTok como uno de los fundadores de Sway House, una casa de creadores de contenido que rivalizaba con la popular Hype House, consignó Entertainment Weekly.

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