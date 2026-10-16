Demandan al excongresista Matt Gaetz por integrar una presunta red de trata sexual en Florida

Dos mujeres presentaron una demanda civil federal contra el excongresista Matt Gaetz por un presunto esquema de trata sexual. (REUTERS/Daniel Cole)

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Dos mujeres presentaron una demanda civil federal contra el excongresista republicano Matt Gaetz por su presunta participación en un esquema de trata sexual que, según la acusación, operó entre 2017 y 2019 en Florida, así como en otros destinos dentro y fuera de Estados Unidos.

La acción legal, presentada el 15 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, con sede en Orlando, también incluye como demandados a Joel Greenberg, exrecaudador de impuestos del condado de Seminole; Christopher Dorworth, exlegislador estatal; además de varias empresas vinculadas con la familia Greenberg.

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Las demandantes, identificadas como Jane Doe 1 y Jane Doe 2, sostienen que tenían 20 y 22 años cuando conocieron a los acusados a través de un sitio web de citas. Según el escrito judicial, los demandados las reclutaron con incentivos económicos, viajes, hospedajes, comidas, regalos y drogas. También les transfirieron dinero mediante plataformas de pago electrónico.

La acción legal señala también al exrecaudador Joel Greenberg, al exlegislador Christopher Dorworth y a distintas empresas. (REUTERS/Callaghan O'Hare)

Las mujeres afirman que esos beneficios estuvieron vinculados con actos sexuales comerciales, conducta que, de acuerdo con la demanda, viola la Ley Federal de Protección de Víctimas de Trata, según informó Associated Press.

Qué acusa la demanda contra Matt Gaetz

El documento legal describe un esquema en el que Gaetz, Greenberg y Dorworth habrían utilizado su posición como funcionarios públicos y sus recursos económicos para captar a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad financiera. Las demandantes aseguran que los acusados les proporcionaron sustancias como MDMA, cocaína y marihuana durante fiestas y viajes a destinos como Miami, Las Vegas, los Cayos de Florida, las Bahamas y Nueva York.

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Las transferencias de dinero registraron conceptos como escuela y alquiler para disimular los pagos, según la demanda. (REUTERS/Daniel Cole)

Según la demanda, los pagos electrónicos enviados a las mujeres incluían descripciones como “Escuela”, “Alquiler” y “Ser mi amiga”, términos que, a juicio de las demandantes, buscaban disimular el verdadero propósito de las transferencias. “Lo que vemos aquí es una organización mediante la cual Gaetz, Greenberg y Dorworth utilizaron fondos de distintas entidades para financiar sus fiestas con drogas y sexo mientras él era un congresista en funciones”, declaró el abogado de las demandantes, Spencer Kuvin, del bufete Goldlaw, en declaraciones recogidas por WPBF 25.

Quiénes son los otros demandados en el caso

Además de los tres hombres, la demanda nombra a las empresas AWG, Inc., Greenberg Dental Associates, LLC, Greenberg Dental & Orthodontics, P.A. y Greenberg Dental Specialty Group, LLC. Las demandantes alegan que esas entidades proporcionaron parte de los fondos que sostuvieron el supuesto esquema. Hasta el momento de la presentación de la demanda, las empresas no habían emitido comentarios públicos sobre las acusaciones, según informó CBS News Miami.

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Matt Gaetz rechazó las acusaciones e indicó que la demanda se basa en un informe del Congreso. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Joel Greenberg se declaró culpable en 2021 de múltiples delitos federales, entre ellos trata sexual de una menor de edad. Además, cumple una condena de 11 años de prisión.

Las demandantes sostienen que Greenberg desempeñó un papel central en la captación de mujeres y en la coordinación de los viajes, así como encuentros con los demás acusados.

La respuesta de Matt Gaetz y los antecedentes del caso

Gaetz rechazó las acusaciones. “Gran parte de la conducta que se me atribuye es falsa”, afirmó en un comunicado citado por Associated Press. El excongresista también señaló que la demanda se basa casi por completo en el informe de un comité del Congreso que, según él, no le permitió confrontar a sus acusadoras. También aseguró que el proceso judicial le dará esa oportunidad.

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En la red social X, Gaetz publicó una foto de 2018 en la que aparecen tres mujeres en traje de baño frente al océano en las Bahamas. “Me sorprende que nadie respondió a sus repetidos pedidos de ayuda, publicados en Instagram”, escribió el día de la presentación de la demanda, en un mensaje que pareció minimizar las acusaciones.

Un mensaje publicado por Matt Gaetz en redes sociales comenta una demanda judicial en su contra por acusaciones de tráfico sexual hacia Bahamas.

Cabe precisar que Gaetz nunca enfrentó cargos penales federales por estos hechos. El Departamento de Justicia investigó el caso durante años, pero no presentó una acusación formal. Sin embargo, en 2024, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes publicó un informe que concluyó que el excongresista pagó por sexo de forma reiterada y que habría tenido un encuentro sexual con una adolescente de 17 años. Gaetz negó cualquier irregularidad.

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La difusión de ese informe se produjo después de que Gaetz renunciara a su banca en el Congreso, tras ser nominado por el presidente Donald Trump como fiscal general de Estados Unidos para su segunda administración. La controversia generada por las revelaciones del comité lo llevó a retirar su candidatura al cargo.

Qué sigue en el proceso judicial contra Matt Gaetz

Las demandantes solicitan una indemnización por daños compensatorios, honorarios de abogados y otras reparaciones, y pidieron que el caso sea resuelto por un jurado. Su abogado, Kuvin, anticipó que el juicio civil obligará a Gaetz a declarar bajo juramento. “Tendrá que jurar decir la verdad bajo pena de perjurio. Eso es lo que espero, y espero que el público también lo espere, porque necesitamos escucharlo directamente”, afirmó el letrado en declaraciones difundidas por CBS News Miami.

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Las demandantes solicitaron una indemnización por daños y la realización de un juicio por jurado en Florida. (REUTERS/Daniel Cole)

Es importante señalar que todas las acusaciones descritas corresponden a alegaciones incluidas en una demanda civil que aún no fueron probadas ante un tribunal. Los demandados tendrán la oportunidad de responder en el proceso.

La demanda acaba de ser presentada, no existen conclusiones judiciales sobre los reclamos y el litigio continuará con las respuestas de los acusados y las próximas actuaciones del tribunal. En la actualidad, Gaetz conduce un programa político en la cadena One America News Network y fue designado recientemente como miembro de la junta directiva de Triumph Gulf Coast, organismo que supervisa el uso de fondos recuperados tras el derrame petrolero de Deepwater Horizon en 2010.

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