Los agentes del LAPD deberán conducir horas para trasladar a detenidos por falta de médicos en una cárcel de Los Ángeles

La falta de personal médico en la cárcel de la Calle 77 obliga al LAPD a trasladar a parte de los detenidos a Van Nuys o al centro de Los Ángeles (REUTERS/David Swanson)

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El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) deberá trasladar a otras instalaciones a los detenidos que requieran una evaluación sanitaria, debido a la falta temporal de personal médico en la cárcel de la estación de la Calle 77, en el sur de la ciudad.

La restricción permanecerá vigente hasta el 4 de enero de 2027 y afecta a los arrestados que necesiten ser revisados por un enfermero o médico antes de ingresar a una celda. La información fue divulgada por CBS News, que citó una notificación interna del departamento policial.

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La cárcel de la Calle 77 seguirá habilitada para recibir a personas detenidas que no requieran una autorización médica. Sin embargo, los agentes deberán llevar al resto al Centro Metropolitano de Detención, en el centro de Los Ángeles, o a la División de Van Nuys.

Los traslados pueden mantener a los agentes ocupados durante horas

Los traslados hacia otros centros de detención mantienen a los patrulleros ocupados durante varias horas por el tráfico urbano (Captura de video)

El cambio obliga a patrulleros de distintas zonas de la ciudad a recorrer mayores distancias para completar el proceso de detención. Fuentes policiales consultadas por NBC4 Investiga, que no estaban autorizadas a declarar públicamente, señalaron que algunos agentes ya debieron viajar desde el oeste de Los Ángeles, Hollywood y el sur de la ciudad hasta Van Nuys.

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Esos desplazamientos se realizan en medio del tráfico urbano y pueden extenderse durante varias horas, de acuerdo con el medio. Durante ese tiempo, los policías permanecen asignados al traslado y a la espera de la evaluación médica del detenido.

Hasta ahora, los tres principales centros de detención del LAPD —la estación de la Calle 77, Van Nuys y el Centro Metropolitano de Detención— contaban con cobertura médica permanente para atender casos que no representaban una emergencia, precisó CBS News.

La necesidad de evaluación previa es frecuente. La capitana Silvia Sánchez sostuvo el año pasado, ante la Comisión de Policía, que cerca del 70 % de los detenidos requiere atención médica por distintas razones.

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“La mayoría no tiene vivienda, enfrenta problemas de salud mental o padece trastornos por consumo de sustancias”, afirmó Sánchez durante el debate sobre recortes presupuestarios que podían reducir o eliminar puestos médicos en algunas cárceles del departamento.

El LAPD atribuye la medida a una falta temporal de cobertura

El personal de salud que atiende en los centros de detención depende del Departamento de Personal municipal y no del LAPD (REUTERS/Aude Guerrucci)

El Departamento de Policía de Los Ángeles comunicó que la alternativa de enviar detenidos a Van Nuys o al centro de la ciudad será provisoria. La institución aseguró que trabaja junto con el Departamento de Personal municipal para recuperar el servicio médico en la cárcel regional de la Calle 77.

“Seguimos trabajando en colaboración con el Departamento de Personal para facilitar el restablecimiento de los servicios médicos”, expresó el LAPD en un comunicado recogido por CBS News.

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Los profesionales que brindan atención en las cárceles dependen del Departamento de Personal de la ciudad y no de la estructura policial. De acuerdo con la información publicada, los ajustes presupuestarios de los últimos años eliminaron numerosos cargos de tiempo completo destinados a médicos y enfermeros.

Un memorando de febrero de 2026, firmado por Matt Szabo, de la Oficina Administrativa de la Ciudad, indicó además que se redujeron los fondos para contratar personal sanitario por jornada y cubrir turnos vacantes. Esa decisión limitó la capacidad de reemplazar ausencias en las instalaciones de detención.

Los salarios dificultan cubrir los puestos médicos en las cárceles

Joanne O’Brien, directora de servicios médicos del Departamento de Personal, explicó ante la Comisión de Policía que las tareas en las cárceles pueden resultar difíciles y que la remuneración ofrecida por la ciudad compite en desventaja con otras agencias.

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Un médico contratado por jornada, señaló O’Brien, puede recibir USD 200 por hora en la cárcel Twin Towers del condado, mientras que por un trabajo similar con la ciudad de Los Ángeles percibiría USD 111 por hora.

“Ese es el desafío que enfrentamos”, aseguró la funcionaria, de acuerdo con la cobertura de CBS News. La falta de cobertura en la estación de la Calle 77 se mantendrá, por ahora, hasta la fecha anunciada por el departamento.