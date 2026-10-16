Estados Unidos

Los agentes del LAPD deberán conducir horas para trasladar a detenidos por falta de médicos en una cárcel de Los Ángeles

La suspensión temporal de las evaluaciones sanitarias en la estación de la Calle 77 obliga a los policías a llevar a los arrestados a Van Nuys o al centro de la ciudad hasta enero de 2027

La falta de personal médico en la cárcel de la Calle 77 obliga al LAPD a trasladar a parte de los detenidos a Van Nuys o al centro de Los Ángeles (REUTERS/David Swanson)
La falta de personal médico en la cárcel de la Calle 77 obliga al LAPD a trasladar a parte de los detenidos a Van Nuys o al centro de Los Ángeles (REUTERS/David Swanson)
Guardar

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) deberá trasladar a otras instalaciones a los detenidos que requieran una evaluación sanitaria, debido a la falta temporal de personal médico en la cárcel de la estación de la Calle 77, en el sur de la ciudad.

La restricción permanecerá vigente hasta el 4 de enero de 2027 y afecta a los arrestados que necesiten ser revisados por un enfermero o médico antes de ingresar a una celda. La información fue divulgada por CBS News, que citó una notificación interna del departamento policial.

PUBLICIDAD

La cárcel de la Calle 77 seguirá habilitada para recibir a personas detenidas que no requieran una autorización médica. Sin embargo, los agentes deberán llevar al resto al Centro Metropolitano de Detención, en el centro de Los Ángeles, o a la División de Van Nuys.

Los traslados pueden mantener a los agentes ocupados durante horas

Los traslados hacia otros centros de detención mantienen a los patrulleros ocupados durante varias horas por el tráfico urbano (Captura de video)
Los traslados hacia otros centros de detención mantienen a los patrulleros ocupados durante varias horas por el tráfico urbano (Captura de video)

El cambio obliga a patrulleros de distintas zonas de la ciudad a recorrer mayores distancias para completar el proceso de detención. Fuentes policiales consultadas por NBC4 Investiga, que no estaban autorizadas a declarar públicamente, señalaron que algunos agentes ya debieron viajar desde el oeste de Los Ángeles, Hollywood y el sur de la ciudad hasta Van Nuys.

PUBLICIDAD

Esos desplazamientos se realizan en medio del tráfico urbano y pueden extenderse durante varias horas, de acuerdo con el medio. Durante ese tiempo, los policías permanecen asignados al traslado y a la espera de la evaluación médica del detenido.

Hasta ahora, los tres principales centros de detención del LAPD —la estación de la Calle 77, Van Nuys y el Centro Metropolitano de Detención— contaban con cobertura médica permanente para atender casos que no representaban una emergencia, precisó CBS News.

La necesidad de evaluación previa es frecuente. La capitana Silvia Sánchez sostuvo el año pasado, ante la Comisión de Policía, que cerca del 70 % de los detenidos requiere atención médica por distintas razones.

La mayoría no tiene vivienda, enfrenta problemas de salud mental o padece trastornos por consumo de sustancias”, afirmó Sánchez durante el debate sobre recortes presupuestarios que podían reducir o eliminar puestos médicos en algunas cárceles del departamento.

El LAPD atribuye la medida a una falta temporal de cobertura

El personal de salud que atiende en los centros de detención depende del Departamento de Personal municipal y no del LAPD (REUTERS/Aude Guerrucci)
El personal de salud que atiende en los centros de detención depende del Departamento de Personal municipal y no del LAPD (REUTERS/Aude Guerrucci)

El Departamento de Policía de Los Ángeles comunicó que la alternativa de enviar detenidos a Van Nuys o al centro de la ciudad será provisoria. La institución aseguró que trabaja junto con el Departamento de Personal municipal para recuperar el servicio médico en la cárcel regional de la Calle 77.

Seguimos trabajando en colaboración con el Departamento de Personal para facilitar el restablecimiento de los servicios médicos”, expresó el LAPD en un comunicado recogido por CBS News.

Los profesionales que brindan atención en las cárceles dependen del Departamento de Personal de la ciudad y no de la estructura policial. De acuerdo con la información publicada, los ajustes presupuestarios de los últimos años eliminaron numerosos cargos de tiempo completo destinados a médicos y enfermeros.

Un memorando de febrero de 2026, firmado por Matt Szabo, de la Oficina Administrativa de la Ciudad, indicó además que se redujeron los fondos para contratar personal sanitario por jornada y cubrir turnos vacantes. Esa decisión limitó la capacidad de reemplazar ausencias en las instalaciones de detención.

Los salarios dificultan cubrir los puestos médicos en las cárceles

Joanne O’Brien, directora de servicios médicos del Departamento de Personal, explicó ante la Comisión de Policía que las tareas en las cárceles pueden resultar difíciles y que la remuneración ofrecida por la ciudad compite en desventaja con otras agencias.

Un médico contratado por jornada, señaló O’Brien, puede recibir USD 200 por hora en la cárcel Twin Towers del condado, mientras que por un trabajo similar con la ciudad de Los Ángeles percibiría USD 111 por hora.

Ese es el desafío que enfrentamos”, aseguró la funcionaria, de acuerdo con la cobertura de CBS News. La falta de cobertura en la estación de la Calle 77 se mantendrá, por ahora, hasta la fecha anunciada por el departamento.

Temas Relacionados

Los ÁngelesAtención médicaCárcelesEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

SpaceX deberá declarar ante el Concejo de Nueva York por la seguridad de sus sistemas de inteligencia artificial

La empresa ligada a Elon Musk fue citada tras faltar a una audiencia donde el Concejo examina controles, privacidad y responsabilidades de las tecnologías

SpaceX deberá declarar ante el Concejo de Nueva York por la seguridad de sus sistemas de inteligencia artificial

Visa de turista en Estados Unidos: qué ocurre si permaneces más tiempo del autorizado

Desde la anulación automática de la visa hasta una prohibición de reingreso de diez años, las penalidades escalan según los días acumulados fuera del plazo fijado por el formulario I-94

Visa de turista en Estados Unidos: qué ocurre si permaneces más tiempo del autorizado

Hospitalizaron a la nieta de Donald Trump: "La recuperación llevará tiempo"

Kai Trump compartió imágenes desde una clínica en Nueva York tras sufrir un inesperado revés físico durante un torneo de golf. Su regreso al equipo de la Universidad de Miami es incierto

Hospitalizaron a la nieta de Donald Trump: "La recuperación llevará tiempo"

Un civil armado abatió al tirador de la escuela de Oregón: la gobernadora confirmó que “intervino heroicamente”

La persona que portaba un arma de fuego persiguió al sospechoso de 16 años hasta el interior de Silver Rail Elementary, en Bend, y lo mató antes de que llegara la Policía; las autoridades confirmaron que su intervención evitó más muertes

Un civil armado abatió al tirador de la escuela de Oregón: la gobernadora confirmó que “intervino heroicamente”

Demandan al excongresista Matt Gaetz por integrar una presunta red de trata sexual en Florida

Dos mujeres presentaron una acción judicial contra el exrepresentante republicano y otros exfuncionarios, a quienes acusan de captar jóvenes vulnerables con drogas, viajes y transferencias de dinero encubiertas a cambio de actos sexuales entre 2017 y 2019

Demandan al excongresista Matt Gaetz por integrar una presunta red de trata sexual en Florida

TECNO

Tesla Roadster: cómo funciona la tecnología espacial de SpaceX que hace volar el carro de Musk

Tesla Roadster: cómo funciona la tecnología espacial de SpaceX que hace volar el carro de Musk

El nuevo Tesla que “vuela” y los memes más famosos que bromean la creación de Musk

Este es el precio de la criptomoneda Bitcoin este 16 de octubre

El sube y baja de ethereum: cuál es su valor este 16 de octubre <br>

Hasta 3.199 dólares se necesita para tener un iPhone Duo, el plegable de Apple que ya está disponible

ENTRETENIMIENTO

Vince Gilligan palideció en plena presentación de Breaking Bad: la serie con una premisa parecida que amenazó con arruinar su proyecto

Vince Gilligan palideció en plena presentación de Breaking Bad: la serie con una premisa parecida que amenazó con arruinar su proyecto

Hilary Swank defiende su embarazo a los 52 años y cuestiona las críticas que reciben las madres “demasiado mayores”

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

“Quiero que no me vean solo como su hija”: Ever Anderson, de Disney y Marvel a actuar junto a Al Pacino con apenas 18 años

El día en que Tim Burton renunció a su debut: así cedió su primer largometraje a Martin Scorsese

MUNDO

Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano: "El próximo viaje del papa León XIV dependerá de su salud"

Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano: "El próximo viaje del papa León XIV dependerá de su salud"

De la central de Zaporizhzhia a la Justicia argentina: el ucraniano que busca que se investigue su tortura reveló su identidad

La historia del teniente ruso que entregó datos militares a Ucrania y causó más de 300 bajas en las tropas de Putin

La Unión Europea admitió que no puede reemplazar a Starlink para colaborar con la defensa de Ucrania a corto plazo

La Unión Europea recibió a Zelensky y reafirmó su apoyo a Ucrania: “No es momento de aliviar sanciones a Rusia”