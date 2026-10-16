Hospitalizaron a la nieta de Donald Trump: "La recuperación llevará tiempo"

Kai Trump anunció una operación en la muñeca tras sufrir una lesión en su primer torneo con el equipo de golf de la Universidad de Miami. (Kai Trump)

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Kai Trump, la nieta mayor del presidente Donald Trump e integrante del equipo femenino de golf de la Universidad de Miami, anunció que se sometió a una cirugía para reparar una lesión en la muñeca que sufrió en su primer torneo de la temporada universitaria.

La deportista de 19 años compartió la noticia el miércoles 14 de octubre a través de una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de una foto desde la cama del hospital en la que se la ve con el brazo vendado y un cabestrillo.

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La lesión se produjo durante el Golfweek Fall Classic 2026, disputado entre el 6 y el 8 de septiembre en Pawleys Island, Carolina del Sur, según precisó la revista People.

La lesión de la deportista ocurrió durante el torneo Golfweek Fall Classic 2026 disputado en Carolina del Sur.

Tras varias semanas de evaluación, Kai Trump optó por la intervención quirúrgica después de consultar con su familia, sus entrenadores y el personal de preparación deportiva del programa universitario.

Kai Trump explicó por qué eligió la cirugía de muñeca

En el texto que acompañó la imagen publicada en Instagram, la golfista detalló las razones detrás de su decisión. “Aunque esperaba evitar la cirugía, después de hablar con mi familia, mis entrenadores y el personal de preparación deportiva, sé que tomé la mejor decisión para mi salud a largo plazo y mi futuro en el deporte que amo”, escribió.

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La decisión de someterse a la cirugía respondió a una consulta previa con su familia, entrenadores y el personal de preparación deportiva. (Kai Trump)

Kai Trump reconoció que la situación no formaba parte de sus planes para los meses siguientes, pero aseguró que decidió afrontarla con paciencia y determinación. También destacó el apoyo de las personas que la rodean como un factor clave en el proceso.

La operación se realizó en el Hospital for Special Surgery de Nueva York

La cirugía estuvo a cargo de la doctora Michelle Carlson en el Hospital for Special Surgery (HSS) de Nueva York, según se desprende de la publicación de la propia deportista. Kai Trump agradeció de forma especial a la médica y al equipo del centro hospitalario por la atención recibida.

Kai Trump reposa en una cama de hospital tras someterse a una cirugía para tratar una lesión de muñeca sufrida durante un torneo deportivo. (Kai Trump )

La joven también extendió su agradecimiento a sus compañeras de equipo, sus entrenadores y su familia. “Por ahora, todo se trata de sanar y confiar en el proceso”, escribió la golfista en otro tramo de su mensaje.

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Antecedentes de la lesión en la muñeca izquierda

No es la primera vez que Kai Trump enfrenta problemas en esa articulación. Según consignó el New York Post, la deportista había informado en enero de 2026 sobre una cirugía previa en la muñeca izquierda para tratar lesiones en los tejidos estabilizadores del tendón ECU y daños en el complejo fibrocartílago triangular.

Ni la Universidad de Miami ni el entorno de la deportista fijaron un plazo para su regreso a las competencias universitarias. (Kai Trump)

La recurrencia de la lesión durante su debut en la competencia universitaria representó un contratiempo significativo para su primera temporada como estudiante de primer año en la Universidad de Miami.

Recuperación sin fecha de regreso al golf universitario

Kai Trump señaló en su publicación que “la recuperación llevará tiempo”, pero no ofreció un plazo concreto para su retorno a las canchas. Tampoco la universidad ni su equipo técnico difundieron una fecha estimada de regreso.

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“La recuperación llevará tiempo, pero tengo la enorme fortuna de estar rodeada de personas maravillosas que no dejan de apoyarme, animarme y recordarme que cada desafío es una oportunidad para crecer”, indicó. Y agregó: “Contar con las personas adecuadas a tu lado marca una gran diferencia, y no podría estar más agradecida”.

El contratiempo de salud interrumpió la primera temporada competitiva de Kai Trump como estudiante universitaria. (Kai Trump)

La golfista cerró su mensaje asegurando que volverá a competir con su equipo y que lo hará más fuerte.

“Por ahora, lo más importante es sanar y confiar en el proceso. ¡Ya quiero volver con mi equipo y hacer lo que más me apasiona! ¡Estaré de vuelta antes de que se den cuenta, más fuerte y más agradecida que nunca!”, concluyó.

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Sin embargo, no existe hasta el momento información oficial sobre cuándo podrá reincorporarse a la actividad deportiva.

La trayectoria de Kai Trump en el golf universitario quedó interrumpida apenas unas semanas después de su inicio. People había señalado previamente que, antes de ingresar a la Universidad de Miami, una fuente cercana a la joven la describió como alguien “extremadamente enfocada en el golf”, con la disciplina necesaria para llegar lo más lejos posible en ese deporte.