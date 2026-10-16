Estados Unidos

Hospitalizaron a la nieta de Donald Trump: "La recuperación llevará tiempo"

Kai Trump compartió imágenes desde una clínica en Nueva York tras sufrir un inesperado revés físico durante un torneo de golf. Su regreso al equipo de la Universidad de Miami es incierto

Donald Trump con traje azul y corbata roja posa junto a una joven sonriente ante banderas de Estados Unidos
Kai Trump anunció una operación en la muñeca tras sufrir una lesión en su primer torneo con el equipo de golf de la Universidad de Miami. (Kai Trump)
Guardar

Kai Trump, la nieta mayor del presidente Donald Trump e integrante del equipo femenino de golf de la Universidad de Miami, anunció que se sometió a una cirugía para reparar una lesión en la muñeca que sufrió en su primer torneo de la temporada universitaria.

La deportista de 19 años compartió la noticia el miércoles 14 de octubre a través de una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de una foto desde la cama del hospital en la que se la ve con el brazo vendado y un cabestrillo.

PUBLICIDAD

La lesión se produjo durante el Golfweek Fall Classic 2026, disputado entre el 6 y el 8 de septiembre en Pawleys Island, Carolina del Sur, según precisó la revista People.

Una joven con gafas y bata médica reposa en una cama de hospital con un cabestrillo negro en el brazo izquierdo
La lesión de la deportista ocurrió durante el torneo Golfweek Fall Classic 2026 disputado en Carolina del Sur.

Tras varias semanas de evaluación, Kai Trump optó por la intervención quirúrgica después de consultar con su familia, sus entrenadores y el personal de preparación deportiva del programa universitario.

Kai Trump explicó por qué eligió la cirugía de muñeca

En el texto que acompañó la imagen publicada en Instagram, la golfista detalló las razones detrás de su decisión. “Aunque esperaba evitar la cirugía, después de hablar con mi familia, mis entrenadores y el personal de preparación deportiva, sé que tomé la mejor decisión para mi salud a largo plazo y mi futuro en el deporte que amo”, escribió.

PUBLICIDAD

Donald Trump con traje azul y corbata roja sonríe junto a Kai Trump frente a dos banderas de Estados Unidos y un fondo azul
La decisión de someterse a la cirugía respondió a una consulta previa con su familia, entrenadores y el personal de preparación deportiva. (Kai Trump)

Kai Trump reconoció que la situación no formaba parte de sus planes para los meses siguientes, pero aseguró que decidió afrontarla con paciencia y determinación. También destacó el apoyo de las personas que la rodean como un factor clave en el proceso.

La operación se realizó en el Hospital for Special Surgery de Nueva York

La cirugía estuvo a cargo de la doctora Michelle Carlson en el Hospital for Special Surgery (HSS) de Nueva York, según se desprende de la publicación de la propia deportista. Kai Trump agradeció de forma especial a la médica y al equipo del centro hospitalario por la atención recibida.

Una mujer con gafas y bata médica reposa en una cama de hospital con el brazo sujeto en un cabestrillo y una vía en la mano
Kai Trump reposa en una cama de hospital tras someterse a una cirugía para tratar una lesión de muñeca sufrida durante un torneo deportivo. (Kai Trump )

La joven también extendió su agradecimiento a sus compañeras de equipo, sus entrenadores y su familia. “Por ahora, todo se trata de sanar y confiar en el proceso”, escribió la golfista en otro tramo de su mensaje.

Antecedentes de la lesión en la muñeca izquierda

No es la primera vez que Kai Trump enfrenta problemas en esa articulación. Según consignó el New York Post, la deportista había informado en enero de 2026 sobre una cirugía previa en la muñeca izquierda para tratar lesiones en los tejidos estabilizadores del tendón ECU y daños en el complejo fibrocartílago triangular.

Donald Trump de traje y Kai Trump con sudadera blanca sonríen dentro de un avión frente a una ventanilla
Ni la Universidad de Miami ni el entorno de la deportista fijaron un plazo para su regreso a las competencias universitarias. (Kai Trump)

La recurrencia de la lesión durante su debut en la competencia universitaria representó un contratiempo significativo para su primera temporada como estudiante de primer año en la Universidad de Miami.

Recuperación sin fecha de regreso al golf universitario

Kai Trump señaló en su publicación que “la recuperación llevará tiempo”, pero no ofreció un plazo concreto para su retorno a las canchas. Tampoco la universidad ni su equipo técnico difundieron una fecha estimada de regreso.

“La recuperación llevará tiempo, pero tengo la enorme fortuna de estar rodeada de personas maravillosas que no dejan de apoyarme, animarme y recordarme que cada desafío es una oportunidad para crecer”, indicó. Y agregó: “Contar con las personas adecuadas a tu lado marca una gran diferencia, y no podría estar más agradecida”.

Una mujer con camiseta negra sin mangas y pantalones oscuros apoya la mano sobre una barandilla exterior de noche
El contratiempo de salud interrumpió la primera temporada competitiva de Kai Trump como estudiante universitaria. (Kai Trump)

La golfista cerró su mensaje asegurando que volverá a competir con su equipo y que lo hará más fuerte.

“Por ahora, lo más importante es sanar y confiar en el proceso. ¡Ya quiero volver con mi equipo y hacer lo que más me apasiona! ¡Estaré de vuelta antes de que se den cuenta, más fuerte y más agradecida que nunca!”, concluyó.

Sin embargo, no existe hasta el momento información oficial sobre cuándo podrá reincorporarse a la actividad deportiva.

La trayectoria de Kai Trump en el golf universitario quedó interrumpida apenas unas semanas después de su inicio. People había señalado previamente que, antes de ingresar a la Universidad de Miami, una fuente cercana a la joven la describió como alguien “extremadamente enfocada en el golf”, con la disciplina necesaria para llegar lo más lejos posible en ese deporte.

Temas Relacionados

Donald TrumpKai TrumpMiamiGolfCirugíaTrumpNueva YorkInstagramredes socialesEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Calendario lunar de octubre 2026: en qué fase está la luna esta semana en EEUU

Esta semana, el calendario lunar nos acompaña con sus fases cambiantes, recordándonos su influencia en la naturaleza y nuestras costumbres

Calendario lunar de octubre 2026: en qué fase está la luna esta semana en EEUU

Revelaron la causa de muerte de Jackie, la famosa águila calva que conquistó el corazón de Estados Unidos

La necropsia y los análisis complementarios permitieron reconstruir el complejo cuadro médico que afectó al animal durante sus últimos días

Revelaron la causa de muerte de Jackie, la famosa águila calva que conquistó el corazón de Estados Unidos

California mejora en inglés y matemáticas, pero sus estudiantes todavía no recuperan el nivel previo a la pandemia

En 2026, el 49,3 % alcanzó el estándar lingüístico y el 38,4 % el numérico, con alzas de 0,5 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente

California mejora en inglés y matemáticas, pero sus estudiantes todavía no recuperan el nivel previo a la pandemia

El influencer Bryce Hall enfrenta cargos por violencia doméstica en Las Vegas

La acusación se vincula con un incidente ocurrido el 27 de julio con su expareja, María Palafox, quien denunció ante la policía que el creador de contenido la sujetó y la arrojó sobre rocas del jardín de su vivienda

El influencer Bryce Hall enfrenta cargos por violencia doméstica en Las Vegas

Incendios de Los Ángeles: California exige a entidades financieras que justifiquen la retención de pagos del seguro

Tras recibir cientos de quejas de propietarios afectados, el gobernador Newsom intensificó la presión sobre prestamistas hipotecarios que demoran la liberación de fondos destinados a la reconstrucción

Incendios de Los Ángeles: California exige a entidades financieras que justifiquen la retención de pagos del seguro

TECNO

ChatGPT ya puede leer y controlar las pestañas abiertas en Chrome

ChatGPT ya puede leer y controlar las pestañas abiertas en Chrome

Elon Musk creó un carro que vuela al estilo ‘Volver al futuro’: estos son los videos de Tesla que lo prueban

Sale la jefa de contenidos de Netflix tras el despido de 1.000 empleados y llega un exejecutivo Disney en su lugar

El regulador de comercio de Estados Unidos citó a OpenAI y Anthropic por posibles daños a usuarios de sus sistemas de IA

Anthropic concede a una ONG acceso de empleado para auditar sus propios modelos de IA

ENTRETENIMIENTO

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

“Quiero que no me vean solo como su hija”: Ever Anderson, de Disney y Marvel a actuar junto a Al Pacino con apenas 18 años

El día en que Tim Burton renunció a su debut: así cedió su primer largometraje a Martin Scorsese

Matthew McConaughey dijo pasó dos días solo en el desierto para leer 20 años de críticas negativas sobre su carrera

Este es el grupo de electrónica que se encarga de poner la banda sonora al Grand Theft Auto VI

MUNDO

El Vaticano publicó la primera foto del papa León XIV tras la cirugía y un nuevo parte médico: “Mejora constante”

El Vaticano publicó la primera foto del papa León XIV tras la cirugía y un nuevo parte médico: “Mejora constante”

Estados Unidos exige al Líbano retener los explosivos confiscados al grupo terrorista Hezbollah

El tráfico aéreo en Italia sufrió cancelaciones por problemas en la transmisión de datos

Una ofensiva de drones ucranianos paralizó durante horas las operaciones de numerosos aeropuertos rusos

El Vaticano advierte que el papa León XIV ajustará su pontificado en función de lo que determinen los médicos