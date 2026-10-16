SpaceX deberá declarar ante el Concejo de Nueva York por la seguridad de sus sistemas de inteligencia artificial

SpaceX debe comparecer ante el Concejo Municipal de Nueva York para informar sobre la seguridad de sus sistemas de inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

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SpaceX deberá comparecer ante el Concejo Municipal de Nueva York por la seguridad de sus sistemas de inteligencia artificial, después de que la compañía vinculada a Elon Musk faltara a una audiencia anterior sobre los posibles riesgos de esta tecnología.

La declaración está programada para este viernes 16 de octubre, a las 10:00, ante el órgano legislativo de la ciudad. CBS New York informó que la presencia de representantes de SpaceX AI fue requerida mediante una citación formal emitida por la presidenta del Concejo, Julie Menin.

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La comparecencia se produce mientras los legisladores locales estudian un paquete de normas para regular el uso de la inteligencia artificial. La discusión abarca la protección de datos, la rendición de cuentas de las empresas y los mecanismos de prevención de daños para las personas usuarias.

SpaceX no asistió a una audiencia que duró casi diez horas

Representantes de Google, Meta, OpenAI y Anthropic participaron en la audiencia inicial de casi diez horas sobre los riesgos de la tecnología (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El conflicto se originó el 5 de octubre, cuando el Concejo Municipal de Nueva York organizó una audiencia sobre los riesgos asociados con la inteligencia artificial. La sesión se extendió durante casi diez horas, de acuerdo con la información difundida por CBS New York.

Representantes de Google, Meta, OpenAI y Anthropic participaron de ese encuentro. SpaceX, en cambio, rechazó enviar a un vocero, pese a que la audiencia buscaba recopilar información de las compañías que desarrollan y operan tecnologías basadas en IA.

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Ante la ausencia de la empresa de Musk, Menin emitió una citación para exigir la presencia de sus representantes. El medio estadounidense aseguró que, tras una nueva falta de respuesta, funcionarios de la ciudad contemplaron solicitar a un juez estatal que hiciera cumplir la orden.

La intervención del Concejo apunta a determinar qué medidas aplica SpaceX para proteger a sus usuarios. Los legisladores pretenden conocer, entre otros aspectos, los protocolos de privacidad, las herramientas de prevención de daños y las garantías previstas para empleados que informen posibles irregularidades.

Los legisladores reclaman controles externos para las empresas tecnológicas

Los funcionarios de la ciudad contemplaron pedir la intervención de un juez estatal ante la inasistencia de la firma (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo/Foto de archivo)

El Concejo Municipal sostuvo que el público tiene derecho a saber cómo se desarrollan estos sistemas y quién responde cuando se registran problemas. Esa preocupación forma parte de la agenda de la audiencia prevista para este viernes, tal como indicó CBS New York.

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Menin cuestionó que las empresas tecnológicas sean las únicas encargadas de vigilar sus propios productos. “No es suficiente dejar que las compañías tecnológicas se controlen a sí mismas”, afirmó la presidenta del Concejo, en una declaración traducida al español por este medio a partir de lo publicado por la cadena estadounidense.

La legisladora espera evaluar si SpaceX ofrece respuestas concretas sobre privacidad, seguridad y responsabilidad empresarial. La sesión también servirá para revisar las protecciones destinadas a denunciantes internos, uno de los puntos que los miembros del Concejo prevén plantear a los representantes de la firma.

La información disponible no precisa qué funcionarios acudirán en nombre de SpaceX ni anticipa el contenido de su eventual declaración. Tampoco se detalló si la compañía presentará documentos sobre sus procedimientos internos o sus sistemas de control.

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El Concejo analiza diez proyectos de ley sobre inteligencia artificial

La audiencia ocurre mientras el Concejo Municipal examina diez proyectos de ley destinados a regular la inteligencia artificial en Nueva York. Las iniciativas incluyen restricciones a la creación o difusión no autorizada de representaciones de funcionarios públicos producidas con IA.

El paquete legislativo también considera la validación por parte de terceros de determinados sistemas y la posibilidad de que una persona pueda apagar modelos de inteligencia artificial. Además, contempla disposiciones vinculadas con la privacidad de los datos recopilados por asistentes conversacionales.

La comparecencia de SpaceX puede aportar elementos a ese debate normativo, pues los legisladores buscan establecer qué obligaciones deberán cumplir las compañías que desarrollan estas herramientas. CBS New York señaló que Menin se referirá posteriormente a las respuestas obtenidas y a si la empresa atendió los planteamientos del Concejo.

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La sesión estaba prevista para comenzar a las 10:00 de este viernes. Hasta entonces, la citación mantiene el foco en la información que SpaceX deberá entregar sobre sus prácticas de seguridad y protección de usuarios.